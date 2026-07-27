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കുറ്റിപ്പുറം ബസ് അപകടം: ടോള്‍പ്ലാസയിൽ ആംബുലൻസ് കടത്തിവിട്ടില്ല, ഉപരോധിച്ച് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർ

കുറ്റിപ്പുറത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രോഗികളുമായി വന്ന ആംബുലൻസാണ് വെട്ടിച്ചിറ ടോൾ പ്ലാസയിൽ ജീവനക്കാർ കടത്തിവിടാതെ തടഞ്ഞിട്ടത്.

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Ambulances blockade Vettichira toll plaza (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 9:05 PM IST

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മലപ്പുറം: കുറ്റിപ്പുറം ബസ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരുമായി പോയ ആംബുലൻസുകള്‍ ടോള്‍പ്ലാസയിൽ കടത്തിവിട്ടില്ല. വെട്ടിച്ചിറ ടോൾ പ്ലാസ ഉപരോധിച്ച് നൂറോളം ആംബുലൻസുകൾ. അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതവും അടിയന്തര ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും പറഞ്ഞിട്ടും ജീവനക്കാർ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ലെന്നും 'ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയോട് പോയി ചോദിക്കാൻ' പറഞ്ഞ് തട്ടിക്കയറുകയായിരുന്നെന്നും ഡ്രൈവർമാർ ആരോപിക്കുന്നു. ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരുടെ കൂട്ടായ്‌മയാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

കുറ്റിപ്പുറത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രോഗികളുമായി വന്ന ആംബുലൻസാണ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ ജീവനക്കാർ കടത്തിവിടാതെ തടഞ്ഞിട്ടത്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നൂറോളം ആംബുലൻസുകൾ ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് ഇരുവശവും വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് ഡ്രൈവർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ ഉപരോധ സമരം നടത്തി. ഇന്നലെ കുറ്റിപ്പുറത്ത് കാറും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട രോഗികളുമായി അടിയന്തര വൈദ്യസഹായത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ആംബുലൻസ്. എന്നാൽ ഈ ആംബുലൻസുകള്‍ ജീവനക്കാർ തടഞ്ഞുവയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു.

ടോള്‍പ്ലാസ ഉപരോധിച്ച് ആംബുലൻസുകൾ (ETV Bharat)

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ഒരു ജീവനും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പായുന്നതെന്ന് പല തവണ ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടും വഴി കടത്തി വിട്ടില്ലെന്നും ഡ്രൈവർമാർ കടുത്ത അമർഷത്തോടെ വ്യക്തമാക്കി. ടോൾ പ്ലാസയിൽ ആംബുലൻസുകൾക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക ട്രാക്ക് അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ടോൾ പ്ലാസയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ആംബുലൻസുകൾ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് സാധാരണ വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ ഡ്രൈവർമാർ തന്നെ വഴി സൗകര്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പൂർണമായും ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്താതെയാണ് സമരം നടക്കുന്നതെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യാത്രക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതിനിടെ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞത് സ്ഥലത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്‌ടിച്ചു.

കുറ്റിപ്പുറം ബസ് അപകടം

കുറ്റിപ്പുറത്ത് കാറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ് തലകീഴായി മറിഞ്ഞാണ് ഇന്നലെ അപകടമുണ്ടായത്. ദേശീയപാതയിലായിരുന്നു സംഭവം. അപകടത്തിൽ ഒരാള്‍ മരിച്ചു, മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരം. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അമിതവേഗതയിലെത്തിയ സ്വകാര്യ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിന് മുകളിലേക്ക് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. ഇടിച്ച ആഘാതത്തിൽ ബസ് ഏകദേശം നടുമുറിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. ബസിൻ്റെ അടിയിൽപ്പെട്ട കാറും പൂർണമായും തകർന്നു. ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരും പൊലീസും ഫയർഫോഴ്‌സും ചേർന്നാണ് പരിക്കേറ്റവരെ പുറത്തെടുത്ത് സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിലേയ്‌ക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.

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TAGGED:

AMBULANCE DRIVERS STRIKE
CRITICALLY INJURED PATIENTS
KUTTIPURAM ACCIDENT UPDATES
AMBULANCES VETTICHIRA TOLL PLAZA
AMBULANCES BLOCKADE TOLL PLAZA

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