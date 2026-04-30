അമ്പൂരിയിൽ വാക്ക് തർക്കത്തിനൊടുവിൽ പിതാവിനെ മകൻ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നു
വിവാഹ വാർഷിക ആഘോഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ വാക്ക് തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
By PTI
Published : April 30, 2026 at 11:45 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: അമ്പൂരിയിൽ മകൻ അച്ഛനെ അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. അമ്മാവനെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. അമ്പൂരി ഇടിയൻകോളം കുരുവിക്കോണം കല്ലൂർ വീട്ടിൽ തോമസ് എബ്രഹാം (62) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ മകൻ ഷൈനു തോമസ് (38) പൊലീസ് പിടിയിലായി. കുത്തേറ്റ ഷൈനുവിൻ്റെ അമ്മാവൻ വർഗീസ് (50) സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നോടെയാണ് ദാരുണമായ കൊലപാതകം അരങ്ങേറിയത്.
ഷൈനുവിൻ്റെ വിവാഹവാർഷിക ആഘോഷത്തിനിടെയായിരുന്നു അക്രമം. ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്ന് വെള്ളറട പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വിവാഹവാർഷിക പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം ഷൈനുവും ഭാര്യയും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ അമ്മയും അമ്മാവനായ വർഗീസും ചേർന്ന് ഷൈനുവിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ ഷൈനു അമ്മാവനെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തുകയായിരുന്നു.
വീടിനുള്ളിലെ ബഹളം കേട്ടാണ് അച്ഛനായ തോമസ് എബ്രഹാം അവിടേക്ക് എത്തിയത്. ഇത് കണ്ട ഷൈനു വലിയൊരു കസേരയെടുത്ത് തോമസിൻ്റെ തലയ്ക്ക് ശക്തിയായി അടിച്ചു. അടിയേറ്റ തോമസ് തൽക്ഷണം നിലത്തുവീണു. ഇദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. എന്നാൽ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിക്കുമ്പോഴേക്കും തോമസിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.
തലയ്ക്കേറ്റ കനത്ത ക്ഷതമാണ് തോമസിൻ്റെ മരണകാരണമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വെള്ളറട പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിയായ ഷൈനുവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇയാൾക്കെതിരെ കൊലപാതകം, വധശ്രമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി വൈകാതെ റിമാൻഡ് ചെയ്യും.
മകൻ അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തി
കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സംസ്ഥാനത്ത് സമാനമായ മറ്റൊരു മൃഗീയ കൊലപാതകം നടന്നിരുന്നു. സ്വന്തം അമ്മയെ ലഹരിക്കടിമയായ മകൻ വാക്കുതർക്കത്തിനൊടുവിൽ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പേരാവൂർ കൊളക്കാട് താന്നിക്കുന്നിലാണ് മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. മഠത്തിപ്പറമ്പിൽ തങ്കച്ചൻ്റെ ഭാര്യ ഗീതമ്മ (50) ആണ് സംഭവത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ഇവരുടെ മകനായ ക്രിസ്റ്റി (25) ആണ് സ്വന്തം അമ്മയുടെ ജീവനെടുത്തത്. തികച്ചും ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പ്രതി ക്രിസ്റ്റി കേളകം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. ലഹരി ഉപയോഗത്തെത്തുടർന്നുള്ള നിരന്തര തർക്കമാണ് ഇവിടെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ബിജെപി വനിതാ വിഭാഗമായ മഹിളാ മോർച്ചയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട ഗീതമ്മ.
അവർ കേളകത്ത് മൊണാലിസ എന്ന പേരിൽ ഒരു ജനപ്രിയ ബ്യൂട്ടിപാർലറും നടത്തിവരികയായിരുന്നു. കുടുംബവഴക്കുകളും നിരന്തരമായ ലഹരി ഉപയോഗവും കാരണമാണ് രണ്ടിടത്തും കൊലപാതകം നടന്നത്. അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത് സമൂഹത്തെ വലിയ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
Also Read: വടകരയിൽ വിവാഹ വീട്ടിൽ വൻ മോഷണം; വരൻ്റെ മൂന്ന് പവൻ സ്വർണമാല കവർന്നു