തീരമറിയാത്ത പച്ചപ്പ്; അമ്പാട്ട് ഏലിയാസിൻ്റെ 38 വർഷത്തെ പച്ചക്കറി വിസ്മയം
കഴിഞ്ഞ 38 വർഷമായി പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിളവ് നേടി, കൃഷിയുടെ വിജയതീരം തൊടുകയാണ് അമ്പാട്ട് ഏലിയാസ് എന്ന 59-കാരൻ
Published : October 22, 2025 at 5:28 PM IST
ഹേമന്ദ് ചന്ദ്രന്
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലകളിൽ ഒന്നായ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ മീൻതുള്ളി, പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങൾ ഒരേപോലെ അണിയുന്ന നാടാണ്. തണുപ്പുകാലത്ത് കോടമഞ്ഞും വർഷകാലത്ത് ആർത്തുപെയ്യുന്ന മഴയും വേനലിൽ തീക്ഷ്ണമായ വെയിലും ഇവിടെ പതിവാണ്. ഈ വെല്ലുവിളികളെ പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിട്ട്, കാഴ്ചക്കാർക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുകയാണ് അമ്പാട്ട് ഏലിയാസ് എന്ന 59-കാരൻ.
കഴിഞ്ഞ 38 വർഷമായി പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിളവ് നേടി, കൃഷിയുടെ വിജയതീരം തൊടുകയാണ് ഈ കർഷകൻ. പതിനെട്ടാം വയസിൽ കൃഷിരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഏലിയാസ്, പിന്നീട് മറ്റൊരു തൊഴിലിലേക്കും കടക്കാതെ, കൃഷിയെ തൻ്റെ ജീവിതമായി മാറ്റുകയായിരുന്നു. കൊല്ലത്തിൽ മുഴുവൻ സമയവും പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകനായി സന്ദർശകരെ അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ് ഏലിയാസ്.
18 വിളകൾ, വർഷം മുഴുവൻ വിളവെടുപ്പ്
വർഷത്തിൽ മുഴുവൻ സമയവും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏലിയാസ്, തൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ ഒരേസമയം 18-ഓളം കാർഷിക വിളകളാണ് നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പയർ, പാവൽ, പടവലം, ഞരമ്പൻ, വെള്ളരി, കുമ്പളം, മത്തൻ, വെണ്ട, മുളക്, ഏത്തവാഴ, വഴുതന, കതിനപ്പയർ, കോവൽ, തണ്ണിമത്തൻ, ചീര, കക്കിരി, സോദരി എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് പട്ടികയിലെ പ്രധാന ഇനങ്ങളാണ്.
ജൂലൈ ആദ്യവാരം തുടങ്ങി ഡിസംബറിൽ വിളവെടുക്കുന്ന ആദ്യഘട്ടവും, ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങി വിഷുവിന് വിളവെടുക്കുന്ന രണ്ടാംഘട്ടവും ഉൾപ്പെടെ ഒരിഞ്ച് സ്ഥലം പോലും പാഴാക്കാതെയാണ് ഏലിയാസിൻ്റെ കൃഷി. ചെറുപുഴയിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കാലവും കൃഷി ചെയ്തതെന്ന് ഏലിയാസ് പറയുന്നു.
ജൈവവളം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷിരീതി
കൂടുതലും ജൈവവളമാണ് ഏലിയാസിൻ്റെ കൃഷിരീതിക്ക് കരുത്തേകുന്നത്. കുമ്മായം, കോഴിവളം, പച്ചച്ചാണകം എന്നിവയാണ് പ്രധാന വളങ്ങള്. വേനൽക്കാലത്ത് കുഴൽ കിണറിലൂടെയാണ് ജലസേചനം. ഏലിയാസിൻ്റെ പച്ചക്കറികൾ ജില്ലയിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായ പയ്യന്നൂർ, പിലാത്തറ, മാതമംഗലം, പാടിച്ചാൽ, ചെറുപുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം വിപണിയിലെത്തുന്നു.
തരിശ് നിലങ്ങൾ തേടി യാത്ര
തരിശിട്ട സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നു എന്നതാണ് അമ്പാട്ട് ഏലിയാസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ സുരേഷ് കുറ്റൂർ പറയുന്നു. പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിലെ പ്രധാന കർഷകനാണ് ഏലിയാസ്. തൻ്റെ സർവീസ് കാലയളവിൽ ഏലിയാസിനെ പോലെ ഒരു കർഷകനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും തരിശുപാടങ്ങൾ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം കൃഷിയോടുള്ള പ്രണയത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ല വിട്ട് കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ഈസ്റ്റ് എളേരി വരെ ഏലിയാസ് പോയിട്ടുണ്ടെന്നും സുരേഷ് കുറ്റൂർ പറയുന്നു.
കീടങ്ങളെ തുരത്താൻ നാടൻ വിദ്യകൾ
കീടങ്ങളെ തുരത്താനും ഏലിയാസിൻ്റെ കൈയിൽ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഹരിത കഷായം, ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ്, ജൈവ സ്ലറി, ഫിറോമോൺ ട്രാപ്പ് എന്നിവയാണ് അവ.
ഹരിത കഷായം
ഹരിത കഷായത്തിൽ 10 തരത്തിലുള്ള കളകളായ ഇലകൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കണിക്കൊന്ന, ആര്യ വേപ്പ്, ശീമക്കൊന്ന, പശുച്ചാണകം, വെല്ലം, വൻ പയർ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
സന്തോഷം ജീവിതമാർഗം
എത്ര ഭീമൻ നഷ്ടം വന്നാലും കൃഷിയിൽ നിന്നും മാറാൻ താല്പര്യമില്ല, അത്രമേൽ ത്രില്ലടിച്ചിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഏലിയാസ് പറയുന്നു. തൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടം 5 മുതൽ 8 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജീവിതമാർഗമായതിലുള്ള സന്തോഷവും ഈ കർഷകനുണ്ട്. കൃഷിയെ വെറും തൊഴിലാക്കാതെ, ഒരു ജീവിതരീതിയായി സ്വീകരിച്ച അമ്പാട്ട് ഏലിയാസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാണ്.
