അമ്പലപ്പുഴ സുധാകരന് 'കൈ' കൊടുക്കുമോ.., സലാം പറയുമോ..? ചുവപ്പുകോട്ടകളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും!

യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ സുധാകരനും, ഇടതിനായി എച്ച് സലാമും എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി അരുണ്‍ അനുരുദ്ധനുമാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.

H salam, G Sudhakaran, Arun Anirudhan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 10:09 AM IST

ലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ മത്സരത്തിന് പ്രത്യേകതകള്‍ ഏറെയുണ്ട്. അടുത്തകാലം വരെ ഒരേ പാര്‍ട്ടിയിലായിരുന്ന രണ്ട് പേര്‍ ബദ്ധ ശത്രുക്കളായി പടക്കളത്തില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണിവിടെ. അമ്പലപ്പുഴയുടെ മുന്‍ ജനപ്രതിനിധിയും ആലപ്പുഴക്കാരുടെ പ്രിയങ്കരനായ മന്ത്രിയുമൊക്കെയായ ജി സുധാകരന്‍ പാര്‍ട്ടിവിട്ട് സ്വതന്ത്രനായി അങ്കം കുറിക്കുകയാണ്.

അമ്പലപ്പുഴയില്‍ ജി സുധാകരൻ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്നലെ വരെ ഹൃദയത്തില്‍ കൊണ്ടു നടന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിനു വേണ്ടി സിറ്റിങ് എംഎല്‍എ എച്ച് സലാം കളത്തിലിറങ്ങുന്നു. കേരളത്തിലെ സിപിഎം രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ ഉര കല്ലായേക്കാവുന്ന മണ്ഡലമാണ് അമ്പലപ്പുഴ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് സിപിഎമ്മിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറികള്‍ കണ്ണൂരിലും ആലപ്പുഴയിലുമാണ് വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴി വെച്ചത്. എന്നാല്‍ അമ്പലപ്പുഴയില്‍ അത് വിജയ പരാജയങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിര്‍ണ്ണായക പരീക്ഷണമാണ്. 2006 മുതൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലം, സിപിഎമ്മിലെ പൊട്ടിത്തെറികള്‍ കാരണം ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്.

ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് തവണ എംഎൽഎയായിരുന്ന മുതിർന്ന നേതാവ് ജി. സുധാകരൻ ഇത്തവണ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ മത്സരം ഏറെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്നു. ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സുധാകരനെ പിന്തുണക്കുന്നുമുണ്ട്.

Representative Image (ETV Bharat)

സുധാകരൻ വിജയിക്കുമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് പാളയത്തിൽ പരക്കെ സംസാരം. എന്നാൽ എതിർ സ്ഥാനാർഥിയാകട്ടെ യുവ വോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കുകയാണ്. എതിരാളിക്കുള്ള യുഡിഎഫിൻ്റെ പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് സലാമിന് ആശങ്കയില്ല. വോട്ടർമാർ ഇടതുമുന്നണിയെ വിശ്വസിക്കുമെന്നാണ് എച്ച്. സലാമിൻ്റെ വിശ്വാസം.

രണ്ടു തവണ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം 2021-ൽ സുധാകരന് സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. അമ്പലപ്പുഴയിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എച്ച് സലാം വിജയിച്ചെങ്കിലും വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞത് സുധാകരന്‍റെ വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണെന്ന് പാർട്ടി കണ്ടെത്തി. ഇതേത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പരസ്യമായി ശാസിച്ചതോടെ പാർട്ടിക്കകത്ത് വിഭാഗീയതയ്‌ക്ക് ആക്കം കൂടി.

1965ലാണ് അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലം നിലവില്‍ വന്നത്. 1967 മുതലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ രണ്ടേ രണ്ട് തവണ മാത്രമേ അമ്പലപ്പുഴ കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ളു. ഒമ്പത് തവണയും മണ്ഡലം ചുവന്നു തന്നെയാണ് നിലകൊണ്ടത്. 2006 മുതല്‍ മണ്ഡലം ഇടതിനെ കൈവിട്ടിട്ടുമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സിപിഎം കോട്ടകളിലൊന്നായ അമ്പലപ്പുഴയില്‍ വീണുകിട്ടിയ അവസരം മുതലെടുക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമം.

1967ലും 1970ലും വിഎസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് അമ്പലപ്പുഴയില്‍ നിന്നും വിജയിച്ചത്. പികെ ചന്ദ്രാനന്ദന്‍, സുശീല ഗോപാലന്‍, സി കെ സദാശിവന്‍ എന്നിവരും അമ്പലപ്പുഴയില്‍ നിന്നും നിയമസഭയിലെത്തി. 1987ലും 2001 ലുമാണ് അമ്പലപ്പുഴ കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ കൈപിടിച്ചത്. 2006 ലാണ് ജി സുധാകരന്‍ സിപിഎം സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി അമ്പലപ്പുഴയിലെത്തുന്നത്.

2006ലും 2011ലും 2016ലും അമ്പലപ്പുഴയിലെ വോട്ടര്‍മാര്‍ സുധാകരനെ ജയിപ്പിച്ചു. ആദ്യ തവണ ഭൂരിപക്ഷം 11,929 വോട്ടുകളായിരുന്നു. 2011ല്‍ ഭൂരിപക്ഷം 16580 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 2016ല്‍ ഭൂരിപക്ഷം 22621 ആയി വീണ്ടും കൂടി. എന്നാല്‍ 2021 ല്‍ ജു സുധാകരനെ മാറ്റി എച്ച് സലാമിനെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോള്‍ വിജയം കൈവിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ഭൂരിപക്ഷം 11126ലേക്ക് താഴ്ന്നു. ഇതു സുധാകരൻ്റെ കാലുവാരല്‍ മൂലമാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഉയര്‍ന്നത്.

ഏതായാലും യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ സുധാകരനും, ഇടതിനായി എച്ച് സലാമും എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി അരുണ്‍ അനുരുദ്ധനുമാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഏതായാലും അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലം ഇടതിനൊപ്പം ചേരുമോ ... സ്വതന്ത്രനൊപ്പം പോകുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.

