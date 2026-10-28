എതിരാളികളില്ലാതെ കുതിച്ചുയർന്ന് അമൽ ചിത്ര; പോൾ വോൾട്ടിൽ സ്വർണനേട്ടത്തോടെ ഇനി ബ്രസീലിലേക്ക്
മലപ്പുറം കടകശ്ശേരി ഐഡിയൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയായ അമൽ ചിത്രയ്ക്ക് ലോക സ്കൂൾ കായികമേളയിലും മത്സരിക്കാനുള്ള സുവർണാവസരം ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്
Published : October 28, 2026 at 8:34 AM IST
കോഴിക്കോട്: എതിരാളികൾ ഓരോരുത്തരായി വീഴുമ്പോഴും അവൾ തളർന്നില്ല, ലക്ഷ്യം സ്വർണവും അതിനപ്പുറം ബ്രസീലിലെ ലോകവേദിയുമായിരുന്നു. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ പോൾ വോൾട്ട് പിറ്റിൽ എതിരാളികളില്ലാതെ കുതിച്ചുയർന്ന് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ അമൽ ചിത്ര സ്വർണം സ്വന്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ തവണ കൈവിട്ട സ്വർണം തിരിച്ചുപിടിച്ചതിനൊപ്പം, ഡിസംബറിൽ ബ്രസീലിൽ നടക്കുന്ന ലോക സ്കൂൾ കായികമേളയിലേക്കുള്ള തൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ തിളക്കം നൽകാനും ഈ മിന്നും പ്രകടനത്തിലൂടെ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞു.
മലപ്പുറം കടകശ്ശേരി ഐഡിയൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയായ അമൽ ചിത്രയ്ക്ക് ലോക സ്കൂൾ കായികമേളയിലും മത്സരിക്കാനുള്ള സുവർണാവസരം ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആ വാക്ക് അവൾ അക്ഷരംപ്രതി പാലിച്ചു. കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരാളികൾ ഇല്ലാതെ മുളയിൽ കുത്തിക്കയറിയാണ് താരം സ്വർണം നേടിയത്.
രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ തുടങ്ങിയ മത്സരം 2.80 മീറ്റർ ആകുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് പേർ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി. അവസാനം ആ മത്സരാർഥിയും ഉയരത്തിൽ തടഞ്ഞു വീണു. ഒടുവിൽ മൈതാനത്ത് ബാക്കിയായത് ചിത്ര മാത്രം. തുടർന്ന് ഉയരം മൂന്ന് മീറ്ററിലേക്ക് ഉയർത്താൻ അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് അനായാസം കടന്ന താരം, പിന്നീട് തൻ്റെ നിലവിലെ മികച്ച പ്രകടനമായ 3.10 മീറ്ററിലേക്ക് കടന്നു. ചില തടസ്സങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ അവൾ അതും മറികടന്നു. ആ സമയമെല്ലാം മൈതാനത്ത് കാണുന്നത് ഒരേയൊരു മത്സരാർഥി മത്സരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്.
3.20 മീറ്റർ ആയിരുന്നു അവളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് എത്ര ഉയരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും കുത്തി കയറി മറികടക്കാവുന്ന ഒരു മത്സരമാണ് പോൾ വോൾട്ട്. പക്ഷേ മൂന്ന് തവണ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടും അവൾ തൻ്റെ പഴയ ഉയരത്തിൽ തന്നെ മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചു. രണ്ടാമതെത്തിയ മത്സരാർഥി 2.25 മീറ്ററിൽ ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ, അതിനേക്കാൾ 85 സെൻ്റീമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് അമൽ ചിത്ര ബാർ കടന്നത്.
സ്കൂൾ മീറ്റിൽ അവളുടെ സമയം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കോച്ച് അഖിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അടുത്ത വർഷം ഇതിലും മികച്ച ഉയരം കണ്ടെത്തും. ഡിസംബറിൽ ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഇനിയെന്നും ഇരുവരും പറഞ്ഞു. ഗോവയിൽ നടന്ന ട്രയൽസിലും 3.10 മീറ്റർ ചാടിയാണ് താരം യോഗ്യത നേടിയത്.
കഴിഞ്ഞ തവണ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നുവെന്നും, അതിനു മുൻപത്തെ തവണ സ്വർണം കിട്ടിയതിനാൽ ഇത്തവണ സ്വർണം കിട്ടുമെന്ന് നല്ല പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അമൽ ചിത്ര ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ബ്രസീലിൽ നടക്കുന്ന ലോക സ്കൂൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ ആറിനാണ് മത്സരം. പരിശീലനം നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്.
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ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ജമ്പിങ് സെഷൻ പോകുന്നുണ്ട്. നിലവിലുള്ള മികച്ച പ്രകടനം 3.10 മീറ്റർ ആണ്. 3.20 മീറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. വീട്ടിൽ താനും അനിയത്തിയും കരാട്ടെക്കാരാണെന്നും അച്ഛനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നും താരം പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ ഡ്രൈവറും അമ്മ വീട്ടമ്മയുമാണ്. ആദ്യം സ്കൂളിൽ കരാട്ടെ മത്സരത്തിലാണ് പങ്കെടുത്തത്. പിന്നീട് അത് ഓട്ട മത്സരത്തിലേക്ക് മാറി. അതിനുശേഷം കോച്ചിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പോൾ വോൾട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും അമൽ ചിത്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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