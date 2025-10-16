അമലിൻ്റെ ഹൃദയം മിടിച്ചു തുടങ്ങി; അജ്മലിന് പുതുജീവൻ, ആരോഗ്യം തൃപ്തികരം
മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച അമല് ബാബുവിൻ്റെ ഹൃദയം ഇനി അജ്മലില് മിടിക്കും. ഹൃദയം കൂടാതെ പാൻക്രിയാസ്, വൃക്ക, കരൾ എന്നിങ്ങനെ ആറ് അവയവങ്ങളും അമൽ ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എറണാകുളം: അമലിൻ്റെ ഹൃദയം അജ്മലില് സ്പന്ദിച്ചു തുടങ്ങി. ഹൃദയം മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരം. അമല് ബാബുവില് നിന്നും എടുത്ത ഹൃദയം മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് അജ്മലില് സ്പന്ദിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ലിസി ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കി അജ്മലിനെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി. അജ്മലിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടര് ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറം പറഞ്ഞു.
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എയർ ആംബുലൻസിലായിരുന്നു മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച
തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ അമൽ ബാബുവിൻ്റെ ഹൃദയം കൊച്ചി ലിസി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്.
അമല് ബാബുവിൻ്റെ (25) ബന്ധുക്കള് അവയവദാനത്തിന് സമ്മതം അറിയിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് മലപ്പുറം സ്വദേശി അജ്മലിന്(33) ഹൃദയം ലഭിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് അമല് ബാബുവിന് വാഹന അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്.
ജീവന് രക്ഷിക്കാന് ഡോക്ടര്മാര് പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മസ്തിഷ്കമരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ വര്ഷം ജനുവരി മാസത്തിലാണ് പ്രവാസിയായ മലപ്പുറം സ്വദേശി അജ്മലിന് (33) ഗുരുതരമായ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത്.
തുടര്ന്ന് ഹൃദയ പരാജയം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ഡോക്ടര്മാര് ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കല് ശസ്ത്രക്രിയ നിർദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അജ്മല് ലിസി ആശുപത്രിയില് എത്തി ഡോക്ടര് ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറം,ഡോ. റോണി മാത്യു എന്നിവരെ കണ്ടത്.
രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ചികിത്സ തേടി മടങ്ങിയ അജ്മലിനെ അനുയോജ്യമായ ഹൃദയം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി തെരെഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് കെസോട്ടോയില് നിന്നും അവയവദാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ലിസി ആശുപത്രിയില് എത്തുന്നത്. തുടര്ന്ന് ആശുപത്രി ഡയറക്ടര് ഫാ. പോള് കരേടന് മന്ത്രി പി രാജീവ് മുഖേന മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും വളരെ വേഗം തന്നെ ഹെലികോപ്റ്റര് സേവനം ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്തു.
വ്യാഴാഴ്ച പുലര്ച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ ലിസി ആശുപത്രിയില് നിന്നും ഡോ. ജേക്കബ് എബ്രഹാം, ഡോ. ജീവേഷ് തോമസ്, ഡോ. ജോ ജോസഫ് , ഡോ. അരുണ് ജോര്ജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെഡിക്കല് സംഘം തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും അവിടെയെത്തി ഹൃദയം എടുക്കുന്നതിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ന് ഹൃദയം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹെലികോപ്റ്റര് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് 2.10 ന് ബോൾഗാട്ടി ഗ്രാന്ഡ് ഹയാത്തില് എത്തി. പൊലീസ് സഹായത്തോടെ ഗ്രീന് കോറിഡോര് വഴി നാലു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ലിസി ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചേരുകയും ഉടന്തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയ ആരംഭിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഡോ. ഭാസ്കര് രംഗനാഥന്, ഡോ. പി മുരുകന്, ഡോ. ജോബ് വില്സണ്, ഡോ. ഗ്രേസ് മരിയ, ഡോ. ആൻ്റണി ജോര്ജ്, ഡോ. ആയിഷ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘമാണ് ശസ്ത്രക്രിയയില് പങ്കാളിയായത്.
അമൽ ആറു പേർക്ക് ജീവൻ പകരും
വാഹനാപകടത്തിൽ പെട്ട് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റാണ് അമൽ ബാബുവിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചത്. ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരനായ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ വിയോഗത്തിൻ്റെ വേദനയ്ക്കിടയിലും, അമലിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ അവയവ ദാനത്തിന് സന്നദ്ധരാവുകയായിരുന്നു. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വാഹനാപകടം അമലിൻ്റെ ജീവിതം അപഹരിച്ചുവെങ്കിലും, അവയവദാനത്തിലൂടെ അര ഡസൻ പേരിലൂടെയാണ് അമൽ ഇനി ജീവിക്കുക.
ഹൃദയം പാൻക്രിയാസ്, വൃക്ക, കരൾ എന്നിങ്ങനെ ആറ് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ ബന്ധുക്കൾ സമ്മതം നൽകുകയായിരുന്നു. ഹൃദയം കൊച്ചിയിലെ ലിസി ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് മലപ്പുറം സ്വദേശിക്ക് നൽകിയത്.
കരളും പാൻക്രിയാസും വൃക്കയും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രോഗികൾക്ക് ധാനം ചെയ്യും.
കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് അവയവങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്.
ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അവയവദാന രംഗത്ത് ഗുണപരമായ മാറ്റം ദൃശ്യമാവുകയാണ്. രണ്ട് മാസത്തിനിടെ രണ്ടാം തവണയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എയർ ആംബുലൻസ് വഴി കൊച്ചിയിൽ ഹൃദയമെത്തിക്കുന്നത്. അവസാനമായി കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബർ പതിനൊന്നിനായിരുന്നു എയർ ആംബുലൻസ് വഴി ഹൃദയമെത്തിച്ചത്.
