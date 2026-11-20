ആലുവയിൽ അപകടം കണ്ട് നാട്ടുകാർ ഞെട്ടി, സത്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആശ്വാസം
അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനം, ഗതാഗത നിയന്ത്രണം, തെളിവെടുപ്പ് എന്നിവയിലുള്ള പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തോടൊപ്പം മുൻ അപകടസ്ഥലങ്ങളും സംഘം ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിച്ചു.
Published : November 20, 2026 at 6:18 PM IST
എറണാകുളം: തിരക്കേറിയ ആലുവ പുളിഞ്ചോട് ജംഗ്ഷനിൽ രണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയും യാത്രക്കാരായ രണ്ടുപേർ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീഴുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടുനിന്നവരെല്ലാം ഒന്നു ഞെട്ടി. ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി അതിവേഗം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതോടെ ജംഗ്ഷനിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറി. അപകടം കണ്ട് പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും ആശങ്കയോടെ നോക്കിനിൽക്കവേ, നിമിഷനേരത്തേക്ക് നഗരത്തെയും യാത്രക്കാരെയും മുൾമുനയിലാക്കിയ ഈ സംഭവം പൊലീസുകാർക്കുള്ള പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ച അപകടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെയാണ് എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസമായത്.
സംസ്ഥാനത്ത് വാഹനാപകടങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, റോഡപകടങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിനും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതിനുമായി ആലുവ ജില്ലാ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ദിവസമായി നടന്നു വരുന്ന റേഞ്ച് തല 'ട്രാഫിക് ആൻഡ് റോഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ്' പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പ്രായോഗിക പരിശീലനം അരങ്ങേറിയത്. ശനിയാഴ്ച സമാപിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക പരിശീലനത്തിൽ റേഞ്ചിലെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള അമ്പതോളം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.
ഒരു റോഡപകടം സംഭവിച്ചാൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് പ്രായോഗിക അറിവ് നൽകുന്നതിനാണ് പുളിഞ്ചോട് ജംഗ്ഷനിൽ കൃത്രിമ അപകടം ആവിഷ്കരിച്ചത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് റോഡിൽ വീണവരെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റുന്നതും, പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകി ഉടൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേഗത്തിലും കൃത്യതയോടെയും ചെയ്തു കാണിച്ചു. തിരക്കേറിയ ജംഗ്ഷനിൽ വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ അതിവേഗം നീക്കം ചെയ്യുന്നതും പരിശീലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അപകടസ്ഥലത്തെ നിർണായക തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതും തുടർനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതും പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.
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നേരത്തെ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ.എസ്. സുദർശൻ പരിശീലന പരിപാടി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു. ഗതാഗത നിയന്ത്രണം, അപകട നിവാരണം, ആധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഈ രംഗത്തെ പ്രമുഖ വിദഗ്ധരാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ക്ലാസുകൾ നയിക്കുന്നത്.
പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് പുറമെ, അപകടകാരണങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായി പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പൊലീസ് സംഘം നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ മുൻപ് വാഹനാപകടം നടന്ന സ്ഥലവും നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചു. അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ റോഡുകളിൽ വരുത്തേണ്ട അടിയന്തര മാറ്റങ്ങളും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും സംഘം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിരത്തുകളിലെ അപകടനിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ കർശനമായി നേരിടാനും ശാസ്ത്രീയമായ ഇത്തരം പരിശീലന പരിപാടികൾ വലിയ തോതിൽ സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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