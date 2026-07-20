പെരിയാറിലെ ഓളപ്പരപ്പിൽ ഭീമൻ സ്ക്രീൻ; നീന്തിനിന്ന് കളി കണ്ട് ആലുവക്കാരുടെ വേറിട്ട ഫുട്ബോൾ വിരുന്ന്!
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 'മൻ കീ ബാത്ത്' പരിപാടിയിൽ വരെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട പ്രമുഖ നീന്തൽ പരിശീലകൻ സജി വാളശ്ശേരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ വേറിട്ട ദൃശ്യവിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
Published : July 20, 2026 at 2:28 PM IST
എറണാകുളം: കാൽപന്ത് കളിയുടെ ആവേശം നെഞ്ചിലേറ്റി ആലുവ പെരിയാർ നദി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് കായികലോകത്ത് തന്നെ അപൂർവ്വമായ ഒരു വേറിട്ട സംഭവത്തിന്. വാളശ്ശേരിൽ റിവർ സ്വിമ്മിങ് ക്ലബ്ബ് (VRSC) സംഘടിപ്പിച്ച വേറിട്ട ഫുട്ബോൾ മത്സര പ്രദർശനമാണ് പെരിയാറിൻ്റെ ഓളപ്പരപ്പിൽ പുതിയൊരു ദൃശ്യവിരുന്ന് ഒരുക്കിയത്. നദിക്ക് നടുവിൽ പ്രത്യേകമായി തയാറാക്കിയ ഭീമൻ സ്ക്രീനിൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരം തത്സമയം പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ, ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളും മണിക്കൂറുകളോളം വെള്ളത്തിൽ നീന്തിയും തുഴഞ്ഞുനിന്നുമാണ് കളി ആസ്വദിച്ചത്. ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ നദിയിൽ ഇത്തരമൊരു ഫുട്ബോൾ ആസ്വാദനം ഇതാദ്യമായിരിക്കാമെന്നാണ് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
മുങ്ങിമരണങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണം
നാട്ടിൽ ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന മുങ്ങിമരണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തരമൊരു വേറിട്ട പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രമുഖ നീന്തൽ പരിശീലകനും വി ആർ എസ് സി സ്ഥാപകനുമായ സജി വാളശ്ശേരിൽ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും വീടുകളിലെ അടച്ചിട്ട മുറികളിൽ ഇരുന്ന് ഫുട്ബോൾ കളി ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ, നദിയുടെ കുളിർമയിൽ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കളി കാണുക എന്ന വ്യത്യസ്തമായ ആശയമാണ് ഇവർ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത്. ഇനി ഒരു മുങ്ങിമരണവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സജിയും സഹപ്രവർത്തകരും ശ്രമിച്ചത്.
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പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 'മൻ കീ ബാത്തി'ൽ ഇടംനേടിയ സജി വാളശ്ശേരിൽ
ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമേകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വാളശ്ശേരിൽ റിവർ സ്വിമ്മിങ് ക്ലബ്ബ് ജലകായിക രംഗത്ത് നടത്തിവരുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തൻ്റെ 134-മത് 'മൻ കീ ബാത്ത്' പരിപാടിയിൽ സജി വാളശ്ശേരിലിൻ്റെ സൗജന്യ നീന്തൽ പരിശീലന സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി പരാമർശിച്ചിരുന്നു. നീന്തൽ പരിശീലന രംഗത്ത് വി ആർ എസ് സി നടപ്പിലാക്കുന്ന മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് പെരിയാറിലെ ഈ ഫുട്ബോൾ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
18 വർഷത്തെ സേവനം; അടുത്ത ക്യാമ്പ് നവംബറിൽ
തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് സജി വളാശ്ശേരിൽ നീന്തൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പ്രത്യേകമായൊരു നീന്തൽ പാഠ്യപദ്ധതി തന്നെ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 17 വർഷത്തെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ 18,600-ൽ അധികം ആളുകളെ സൗജന്യമായി നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. വരും വർഷങ്ങളിലും ഈ സാമൂഹിക സേവനം കൂടുതൽ കരുത്തോടെ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ക്ലബ്ബിൻ്റെ 18-ാമത് സൗജന്യ നീന്തൽ പരിശീലന ക്യാമ്പ് 2026 നവംബർ 1 മുതൽ 2027 മെയ് 30 വരെ ആലുവ മണപ്പുറം ദേശം കടവിൽ വച്ച് നടക്കുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
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