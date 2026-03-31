പുലർച്ചെ നടുറോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണ് യുവാക്കൾ; ആലുവയിൽ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് 2 മരണം
യുവാക്കൾ ഇടറോഡിൽ നിന്ന് ദേശീയപാതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം നടന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണയോടെയാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. പൊലീസ് എത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി.
Published : March 31, 2026 at 10:40 AM IST
എറണാകുളം: ആലുവ ദേശീയപാതയിൽ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചു. അങ്കമാലി പാറക്കടവ് സ്വദേശികളായ ആകാശ് (19), ദേവ് കൃഷ്ണ (25) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ആലുവ മാർക്കറ്റിന് സമീപമാണ് അപകടം നടന്നത്.
ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. ആകാശും ദേവ് കൃഷ്ണയും സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് മാർക്കറ്റിന് സമീപത്തെ ഇടറോഡിൽനിന്ന് ദേശീയപാതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനിടെ മറ്റൊരു ബൈക്കുമായി അതിശക്തമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ പൂർണമായും തകർന്ന ബൈക്കുകളിൽനിന്ന് യുവാക്കൾ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. വാഹനത്തിരക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്തായിരുന്നു ഈ ദാരുണമായ അപകടം സംഭവിച്ചത്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി നാട്ടുകാർ
അപകടം നടന്നയുടനെ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടെത്തിയ സമീപത്തെ കടക്കാരും ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുമാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടന്ന രണ്ട് യുവാക്കളെയും നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന ജിതിൻ എന്ന യുവാവിനും സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പൊലീസ്
വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ആലുവ പൊലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി എറണാകുളം ജില്ല ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. പുലർച്ചെ സമയത്തെ അമിതവേഗമാണോ അപകടകാരണമെന്ന് പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് ഇതിനോടകം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളും നടത്തും. രാത്രികാലങ്ങളിലും പുലർച്ചെയും ഇടറോഡുകളിൽനിന്ന് പ്രധാന പാതകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വാഹനമോടിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
നാടിന് കണ്ണീരായി വിയോഗം
ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായ ആകാശിൻ്റെയും ദേവ് കൃഷ്ണയുടെയും അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം അങ്കമാലി പാറക്കടവ് മേഖലയെ ഒന്നടങ്കം വലിയ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. തുടർന്ന് അങ്കമാലി പാറക്കടവിൽ സംസ്കാരം നടത്തും. ദേശീയപാതയിലെ ഈ ഭാഗത്ത് മുമ്പും സമാനമായ രീതിയിൽ അപകടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
സർവീസ് റോഡുകളിൽനിന്ന് മതിയായ സിഗ്നലുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രധാന റോഡിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി കയറുന്നത് വലിയ അപകടസാധ്യതയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ വെളിച്ചം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും അപകട മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിരത്തുകളിലെ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർശന പരിശോധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: വീടിന്റെ പരിസരത്ത് അനധികൃത ഗ്യാസ് സൂക്ഷിപ്പ്; 64 സിലിണ്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു