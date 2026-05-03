ആലുവ മണപ്പുറത്ത് പൂരപ്പൊരിച്ചിൽ; ചുവപ്പ് പടരുമോ അതോ കൈപ്പത്തി കരുത്ത് കാട്ടുമോ?
ആലുവയിൽ ഇത്തവണയും വാശിയേറിയ പോരാട്ടമാണ് നടന്നത്. മണ്ഡലം ആര് പിടിക്കും എന്നാണ് മൂന്ന് മുന്നണിക്കളും ഉറ്റ് നോക്കുന്നത്. അട്ടിമറി നടക്കുമോ എന്ന് അറിയാൻ ഇനി വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്.
Published : May 3, 2026 at 5:16 PM IST
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വ്യവസായ നഗരമായാണ് ആലുവ അറിയപ്പെടുന്നത്. ജില്ലയുടെ വടക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആലുവ മണ്ഡലം ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കാലങ്ങളായി കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ്. ഇത്തവണയും ആ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നത്.
ആലുവ മുൻസിപ്പാലിറ്റി, ചെങ്ങമനാടി, ചൂർണ്ണിക്കര, എടത്തല, കാഞ്ഞൂർ, കീഴ്മാട്, നെടുമ്പാശ്ശേരി, ശ്രീമൂലനഗരം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾ അടങ്ങിയതാണ് ആലുവ നിയമസഭാ മണ്ഡലം. സിറ്റിങ് എംഎൽഎയായ അൻവർ സാദത്ത് (യുഡിഎഫ്), എ എം ആരിഫ് (എൽഡിഎഫ്), എം എ ബ്രഹ്മരാജ് (എൻഡിഎ) എന്നിവർ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം കാഴ്ചവച്ചിരുന്നു.
2011 മുതൽ ആലുവയുടെ എംഎൽഎ ആയ അൻവർ സാദത്ത് ഇത്തവണയും കളത്തിലിറങ്ങിയത് തൻ്റെ മുൻ വർഷകാലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായ വികസനങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച് കൊണ്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷവും തന്നെ ചേർത്തു പിടിച്ച ജനങ്ങൾ ഇത്തവണയും തന്നെ കൈവിട്ട് കളയില്ലെന്ന പൂർണ ആത്മവിശ്വാസവും അൻവറിനുണ്ട്.
2011ൽ തൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് കൈവിട്ടുപോയ മണ്ഡലം തിരിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള പരിശ്രമിത്തിലാണ് എ എം ആരിഫ് ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരിനിറങ്ങിയത്. 2006 മുതൽ 2011 വരെ എൽഡിഎഫിൻ്റെ കൈകളിലായിരുന്നു ആലുവ മണ്ഡലം. എ എം യൂസഫ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ എംഎൽഎ.
എന്നാൽ ആലുവ മണ്ഡലത്തിൽ പുതുതായി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്യാസത്തിലാണ് എൽഡിഎ സ്ഥാനാർഥി എം എ ബ്രഹ്മരാജ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പല വികസനങ്ങളും ഉയർത്തികാട്ടിയാണ് ബ്രഹ്മരാജ് ഇത്തവണ വോട്ട് തേടിയത്.
മുൻ ഫലങ്ങൾ
മുൻ ഫലങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ യുഡിഎഫിന് വേരോട്ടമുള്ള മണ്ണാണ് ആലുവ. 2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 73,703 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് അൻവർ സാദത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിയായ ഷെൽന നിഷാദിനെയാണ് അൻവർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായ എം എൻ ഗോപി 15, 893 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്.
1957 മുതൽ 2006 വരെ മണ്ഡലം യുഎഡിഎഫിൻ്റെ കൈകളിൽ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് 2006 ൽ മണ്ഡലം എൽഡിഎഫിൻ്റെ കൈകളിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും യുഡിഎഫ് മണ്ഡലം തിരിച്ച് പിടിക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പ്രതിനിധികളെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. ഇത്തവണ ആലുവ ആരെ പിന്തുണക്കുമെന്നാണ് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് തുടരുമോ എൽഡിഎഫ് മണ്ഡലം തിരിച്ച് പിടിക്കുമോ അതോ ആലുവയിൽ താമര വിരിയുമോ എന്ന് അറിയാൻ വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി.
