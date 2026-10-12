ആലുവയിൽ പതിനഞ്ചുകാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മർദിച്ചു; രണ്ട് കൊടുംകുറ്റവാളികൾ പിടിയിൽ
നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ ഇരുവരും ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്.
Published : October 12, 2026 at 8:51 AM IST
എറണാകുളം: കുന്നത്തേരിയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന പതിനഞ്ചുകാരനെ വീടിൽ കയറി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ട് കൊടുംകുറ്റവാളികളെ പൊലീസ് അതിസാഹസികമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കാക്കനാട് വികാസവാണി ഭാഗം വെളുത്തേടത്ത് പറമ്പിൽ മുൻസിർ (21), ആലുവ മുച്ചംകുളം ചിറമേൽ പറമ്പിൽ വീട് ഷാജഹാൻ (23) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി പള്ളിക്കരയിലെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ വച്ചാണ് പൊലീസിനെ ആയുധം കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികളെ അന്വേഷണസംഘം കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്.
മുൻവൈരാഗ്യവും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും
നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ ഇരുവരും ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. പ്രതികളിലൊരാളും ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ പതിനഞ്ചുകാരൻ്റെ സുഹൃത്തും തമ്മിൽ മുൻവൈരാഗ്യവും ശത്രുതയും നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം സുഹൃത്തിനെ അന്വേഷിച്ചാണ് അക്രമിസംഘം എത്തിയത്. എന്നാൽ സുഹൃത്തിനെ അവിടെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രകോപിതരായ പ്രതികൾ പതിനഞ്ചുകാരനെ ബലമായി ബൈക്കിൽ കയറ്റി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പെരിങ്ങാലയിലെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയ ശേഷം അതിക്രൂരമായി മർദിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ പ്രതികളിലൊരാൾ കൈയിൽ കരുതിയിരുന്ന ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ വരഞ്ഞ് മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഭവമറിഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഉടൻ തന്നെ ആലുവ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. അമ്മയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് അടിയന്തരമായി കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയ വിവരം മനസ്സിലാക്കിയ പ്രതികൾ ഭയന്ന് കുട്ടിയെ കങ്ങരപ്പടി ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു പൗലോസിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ പി.എം ഷമീറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ച് നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെ അതിവേഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
പൊലീസിന് നേരെ ആക്രമണം
പ്രതികൾക്കായി നടത്തിയ ഊർജിതമായ തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി പള്ളിക്കരയിലെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ എത്തിയ സംഘത്തെ പൊലീസ് വളഞ്ഞു പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ പൊലീസിനെ കണ്ട പ്രതികൾ കീഴടങ്ങാൻ തയാറാകാതെ ആയുധമെടുത്ത് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസിന് നേരെ കത്തി വീശിയ പ്രതികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ഏറെ പണിപ്പെട്ട് അതിസാഹസികമായാണ് പൊലീസ് പ്രതികളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നാം പ്രതിയായ മുൻസിറിനെതിരെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി പത്ത് കേസുകളും രണ്ടാം പ്രതിയായ ഷാജഹാനെതിരെ ആറ് കേസുകളും നിലവിലുണ്ട്. പ്രതികൾക്കെതിരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, വധശ്രമം തുടങ്ങിയ ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ജീവപര്യന്തം വരെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ പ്രതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം പൊലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആലുവ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി.എം ഷമീറിന് പുറമെ എസ്ഐമാരായ ബെന്നി കുര്യാക്കോസ്, സുരേഷ് കുമാർ, സിപിഒമാരായ മാഹിൻ ഷാ അബൂബക്കർ, മുഹമ്മദ് ഷാഹിൻ, കെ.എം മനോജ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് ഈ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള അന്വേഷണത്തിനും അറസ്റ്റിനും നേതൃത്വം നൽകിയത്.
Also Read: നയാരയ്ക്ക് പിന്നാലെ ജിയോ ബിപിയും; പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കൂട്ടി സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ