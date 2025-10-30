ETV Bharat / state

പത്മനാഭ സ്വാമി ആറാട്ടിനായി വിമാനത്താവള റൺവേ അഞ്ച് മണിക്കൂർ അടച്ചിടും; ഏഴ് വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ പുനഃക്രമീകരിച്ചു

ആറാട്ട് ഘോഷയാത്ര മടങ്ങിപ്പോയ ശേഷം 9.10 നാകും ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനം എത്തുകയെന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം പ്രതിനിധി മഹേഷ് ഗുപ്തന്‍

PADMANABHASWAMY ARATTU PROCESSION, THIRUVANANTHAPURAM AIRPORT CLOSED
പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം, തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2025 at 1:42 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അൽപശി ആറാട്ട് ഘോഷയാത്ര കടന്നുപോകുന്നതിനായി ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 30) തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ റൺവേ അഞ്ച് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അടച്ചിടും. വൈകിട്ട് 4.45 മുതൽ രാത്രി 9 മണി വരെയാണ് റൺവേ പൂർണമായും അടച്ചിടുക. റണ്‍വേ അടച്ചിടുന്നതിനാല്‍ ഏഴ് വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ നേരത്തെ തന്നെ പുനഃക്രമീകരിച്ചിരുന്നതായി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം പ്രതിനിധി മഹേഷ് ഗുപ്തന്‍ അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പുറപ്പേടേണ്ട വിമാനങ്ങളുടെ സമയമാണ് മാറ്റിയത്.

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇന്ന് അന്തരാഷ്ട്ര സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന 19 വിമാനങ്ങള്‍ എത്തുകയും 20 വിമാനങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പ്രാദേശിക സര്‍വീസിനായി 19 വിമാനങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ 17 വിമാനങ്ങള്‍ എത്തുമെന്നും വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ഫ്‌ളൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. വൈകിട്ട് 4.30 യ്ക്ക് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നുമെത്തുന്ന ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനം ലാന്‍ഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റണ്‍വേ പൂര്‍ണമായും അടച്ചിടും.

ആറാട്ട് ഘോഷയാത്ര മടങ്ങിപ്പോയ ശേഷം 9.10 നാകും ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനം എത്തുകയെന്നും മഹേഷ് അറിയിച്ചു. ഒക്‌ടോബര്‍ - നവംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന അല്‍പശി ഉത്സവത്തിന് പുറമേ മാര്‍ച്ച് -ഏപ്രില്‍ മാസങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന പൈങ്കുനി ഉത്സവത്തിനും തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള റണ്‍വേ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആറാട്ട് കടന്നു പോകാനായി അടച്ചിടാറുണ്ട്.

പുന:ക്രമീകരിച്ച വിമാനങ്ങള്‍ :

(1) AI2656 നമ്പര്‍ തിരുവനന്തപുരം-മുംബൈ വിമാനം (4.30 യ്ക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം 3 മണിയിലേക്ക് മാറ്റി)

(2) 6E691 നമ്പര്‍ തിരുവനന്തപുരം - ബാംഗ്ലൂര്‍ വിമാനം(9 മണിക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം 9.45 ന് പുറപ്പെടും)

(3) AI1830 നമ്പര്‍ തിരുവനന്തപുരം - ഡെല്‍ഹി വിമാനം(9 മണിക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം 9.45 ന് പുറപ്പെടും)

(4) IX529 നമ്പര്‍ തിരുവനന്തപുരം - ദുബായ് വിമാനം(9 മണിക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം 9.45 ന് പുറപ്പെടും)

(5) G9443 നമ്പര്‍ തിരുവനന്തപുരം - ഷാര്‍ജ വിമാനം (9 മണിക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം രാത്രി 10 ന് പുറപ്പെടും)

(6) EY263 നമ്പര്‍ തിരുവനന്തപുരം - അബുദാബി വിമാനം (9 മണിക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം രാത്രി 10.15 ന് പുറപ്പെടും)

(7) IX573 നമ്പര്‍ തിരുവനന്തപുരം - ദോഹ വിമാനം (9 മണിക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം രാത്രി 10.50 ന് പുറപ്പെടും)


ആറാട്ടോടെ അല്‍പശി ഉത്സവത്തിന് സമാപനം

ശംഖുമുഖം കടല്‍തീരത്ത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആറാട്ട് ഘോഷയാത്രയോടെ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ അല്‍പശി ഉത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങും. ഇന്നു രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന ആറാട്ട് കലശത്തോടെയാണ് സമാപന ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകള്‍ ആരംഭിച്ചതെന്ന് ക്ഷേത്ര പിആര്‍ഒ മുകേഷ് അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് പശുവിനെയും കിടാവിനെയും എത്തിച്ച് പള്ളിക്കുറുപ്പ് ദര്‍ശനം നടത്തിയശേഷം അഭിഷേകവും മറ്റു പൂജകളും നടത്തും.

വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെ സ്വര്‍ണഗരുഡ വാഹനത്തില്‍ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമിയെ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തേക്ക് ആറാട്ടിനായി എഴുന്നള്ളിക്കും. തിരുവമ്പാടി ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിയും നരസിംഹമൂര്‍ത്തി വിഗ്രഹങ്ങളും ചേര്‍ന്നുള്ള കൂടിആറാട്ടാകും ഇന്ന് വൈകിട്ട് ശംഖുമുഖത്ത് നടക്കുക. ഇതിന് പുറമേ തിരുവല്ലം പരശുരാമക്ഷേത്രം, നടുവൊത്ത് മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം, അരകത്ത് ദേവിക്ഷേത്രം, പാല്‍ക്കുളങ്ങര ചെറിയ ഉദേശ്വരം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ആറാട്ട് വിഗ്രഹങ്ങളും അനുഗമിക്കും. പടിഞ്ഞാറേ നടയില്‍നിന്നു തുടങ്ങുന്ന ഘോഷയാത്ര വള്ളക്കടവ് വഴിയാകും തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുക. ശംഖുമുഖം തീരത്തെ ആറാട്ടിന് ശേഷം തിരികെ റണ്‍വേ കടന്ന് രാത്രി ക്ഷേത്രത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തുന്നതോടെ ഉത്സവം കൊടിയിറങ്ങും.

