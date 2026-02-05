'ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിനെ പള്ളികളിൽ കയറ്റില്ല'; പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പരാമർശത്തില് മെത്രാനെതിരെ അല്മായര്
കത്തോലിക്കാ സഭയില് ഭിന്നിപ്പിന് പോപ്പുലര് ഫ്രണ്ട് ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന വിശ്വാസികള്ക്കിടയില് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണത്തിന് വഴി വെച്ചു. പ്രസ്താവനക്ക് പിന്നിൽ സുരേഷ് ഗോപിയും സംഘപരിവാർ അജണ്ടയുമാണെന്നും വത്തിക്കാന് പരാതി നൽകുമെന്നും അല്മായ മുന്നേറ്റം.
Published : February 5, 2026 at 6:01 PM IST
എറണാകുളം: ദീപിക ദിനപത്രത്തിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കകത്ത് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാന് പോപ്പുലര്ഫ്രണ്ട് ശ്രമിച്ചുവെന്ന തൃശ്ശൂര് അതിരൂപതാ മെത്രാന് മാര് ആന്ഡ്രൂസ് താഴത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല് വിശ്വാസികള്ക്കിടയില് സജീവ ചര്ച്ചയാകുന്നു. സിറോ മലബാർ സഭയെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ശ്രമിച്ചെന്നായിരുന്നു കാത്തലിക് ബിഷപ്സ് കോണ്ഫറന്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ( CBCI) പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയായ മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഏകീകൃത കുര്ബാനയെ എതിര്ക്കുന്നവരുമായി പോപ്പുലര്ഫ്രണ്ട് നിരന്തരം ബന്ധം പുലര്ത്തിയിരുന്നുവെന്നും ആര്ച്ച് ബിഷപ്പ് അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഏകീകൃത കുര്ബാനയെ എതിര്ക്കുന്നവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാര് ആന്ഡ്രൂസ് താഴത്ത് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് വിശ്വാസികള് ഒരു വിഭാഗത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നിൽ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയാണെന്ന് തുറന്നടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസി കൂട്ടായ്മയായ അല്മായ മുന്നേറ്റം. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സംഘപരിവാർ അജണ്ടയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് അല്മായ മുന്നേറ്റം വക്താവ് റിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സിറോ മലബാർ സഭയെ വിഭജിക്കാനും സഭയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഇടപെട്ടുവെന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നിൽ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയാണെന്നാണ് അല്മായ മുന്നേറ്റം സംശയിക്കുന്നത്. ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിന് വേണ്ടി സുരേഷ് ഗോപി തങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുരേഷ് ഗോപിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിന് വേണ്ടി സുരേഷ് ഗോപി ഇടപെട്ടത്.
എന്നാൽ തങ്ങൾ ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നുവെന്ന് റിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ വ്യക്തമാക്കി. സംഘപരിവാർ ഏജൻ്റായാണ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഘപരിവാറിനെ സഹായിക്കാനും ഹിന്ദു-മുസ്ലിം സംഘർഷമുണ്ടാക്കാനും മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഇത് കേരള പൊതുസമൂഹം തള്ളിക്കളയണമെന്നും അല്മായ മുന്നേറ്റം അഭ്യർഥിച്ചു.
ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിൻ്റെ വിവാദ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ
സിറോ മലബാർ സഭയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുക എന്നത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായിരുന്നുവെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലും തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ദീപിക പത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ക്രൈസ്തവരിൽ വർഗീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് ഹിന്ദു തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് തൻ്റെ നിരീക്ഷണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കേരളത്തിലടക്കം ഓരോ വർഷം കഴിയുംതോറും തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമായി വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഒരു ഭാഗത്തും ആർഎസ്എസ് വേറൊരു ഭാഗത്തുമായി നിലയുറപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും ഭരണ തലത്തിലും സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കുറയുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം സഭ നേരിടുന്നുണ്ട്. വീടുകളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയുന്നതും നിരവധിപ്പേർക്ക് വിവാഹം നടക്കാത്ത സാഹചര്യവും നിലവിലുണ്ട്. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിൽ എത്തിയാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിദേശത്തേക്ക് പോയാൽ മതിയെന്ന ചിന്താഗതിയാണ് യുവതലമുറയ്ക്കുള്ളത്. ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നതിന് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വർഗീയത വളർത്താൻ ചില സംഘടനകൾ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടത്തുന്നതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.
തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കണം
വിവാദ പ്രസ്താവന ശരിയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാനുള്ള ബാധ്യത മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിനുണ്ടെന്ന് റിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ അധ്യക്ഷൻ മറ്റൊരു പ്രബല സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആധികാരികമായി ഉന്നയിക്കുന്ന ഗൗരവതരമായ ആരോപണമാണിത്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന സംഘടന സിറോ മലബാർ സഭയിൽ പിളർപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ആരോപണം നിസാരമല്ല. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ റെയ്ഡ് ചെയ്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു എന്ന ഒഴുക്കൻ മറുപടി പോരെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പേരും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആരുവഴി എങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു എന്ന കാര്യവും വ്യക്തമാക്കണം. ആരോപണങ്ങളെ ഭാരത മെത്രാൻ സഭയോ സിറോ മലബാർ സഭയോ കെസിബിസിയോ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അല്മായ മുന്നേറ്റം കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വർഗീയ ധ്രുവീകരണ ശ്രമം
എസ്എൻഡിപി യോഗം പ്രസിഡൻ്റ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും സിബിസിഐ പ്രസിഡൻ്റ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തും ഒരേ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആശങ്കയുയർത്തുന്നതാണ്. മാർ താഴത്ത് സിബിസിഐ പ്രസിഡൻ്റായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചപ്പോൾ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടൽ സിബിസിഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ലെന്ന് റിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ ആരോപിച്ചു. 'പെന്തക്കൊസ്തക്കാരുടെ ആക്ഷനാണ് പലപ്പോഴും പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്' എന്ന പ്രസ്താവന സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഭാഷയാണെന്നും സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോഴും സംഘപരിവാറിനെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണെന്നും അല്മായ മുന്നേറ്റം വിമർശിച്ചു. ഒന്നുകിൽ ആൻഡ്രൂസ് മെത്രാൻ തെളിവ് സഹിതം കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറയണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയണം.
കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം
വിദേശനാണ്യ വിനിമയ ചട്ടം ലംഘിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തെന്ന് അല്മായ മുന്നേറ്റം നേതാവ് ആരോപിച്ചു. ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികൾക്കും പുരോഹിതർക്കുമെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നത് ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് സിബിസിഐ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തുള്ള ഈ കാലയളവിലാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ഒരു പ്രസ്താവന പോലും നടത്താൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാദ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ വത്തിക്കാന് ഉൾപ്പടെ പരാതി നൽകും. സഭയിൽ ബാഹ്യശക്തികൾക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്നല്ല ഒരു ശക്തിക്കും സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും റിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ പറഞ്ഞു.
ജാള്യത മറക്കാനുള്ള നീക്കം
എറണാകുളം-അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ ആരാധനക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിന് അര നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മറച്ചുവച്ച് ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് വത്തിക്കാന് തങ്ങൾ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അതിരൂപതയുടെ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്.
എറണാകുളം-അങ്കമാലി അതിരൂപതയെയും ഇവിടെയുള്ള ആറരലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വിശ്വാസികളെയും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അപമാനിക്കുന്ന മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകളാണ് അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി നടത്തുന്നത്. അടുത്തയാഴ്ച സിബിസിഐ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം, തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്ത പദവി എന്നിവ ഒഴിയുന്ന ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് എറണാകുളം അതിരൂപതയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു വന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പരാജിതനായി പിന്മാറുകയായിരുന്നു. ഈയൊരു ജാള്യത മറക്കാനാണ് വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി ഇപ്പോൾ രംഗത്തുവന്നത്. എറണാകുളം-അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ പള്ളികളിൽ കുർബാനയർപ്പിക്കാനോ സഭാ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിനെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും റിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ വ്യക്തമാക്കി.
