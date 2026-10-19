ആവേശം നിറച്ച് വടംവലി മത്സരം; കപ്പടിച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഏറ്റുമാനൂർ
സിഐടിയു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അയർക്കുന്നം ഏരിയ കമ്മിറ്റി വടവാതൂരിൽ വടംവലി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
Published : October 19, 2026 at 7:59 PM IST
കോട്ടയം: കായികപ്രേമികൾക്ക് ആവേശോജ്ജ്വല അനുഭവമായി അഖില കേരള വടംവലി മത്സരം. സിഐടിയു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അയർക്കുന്നം ഏരിയ കമ്മിറ്റി വടവാതൂരിൽ വടംവലി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആത്മവിശ്വാസവും ഒത്തൊരുമയും ഒരുപോലെ തുളുമ്പി നിന്ന മത്സരത്തിൽ ആവേശകരമായ പോരാട്ടമാണ് വിവിധ ടീമുകൾ കാഴ്ചവച്ചത്.
സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയറ്റംഗം വിഎൻ വാസവൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സിഐടിയു ഏരിയ സെക്രട്ടറി പിഎം ജോസഫ് അധ്യക്ഷനായി. മത്സരത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഏറ്റുമാനൂർ ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടി. ഇടുക്കി ക്രിസ്റ്റ്യൻ ബ്രദേഴ്സ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും പള്ളിക്കത്തോട് പത്തനംതിട്ട ബ്ലാക്ക് ലജൻണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. മത്സരത്തിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച ടീമുകൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി.
ഒന്നാം സമ്മാനം 12,001 രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 10,001 രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 8,001 രൂപയും നാലാം സമ്മാനം 6,001 രൂപയും ആയിരുന്നു. കൂടാതെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള സ്ഥാനക്കാർക്ക് 3,001 രൂപയും ഒൻപത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ളവർക്ക് 1,501 രൂപ വീതവും സമ്മാനമായി ലഭിച്ചു. സി ഐടിയു ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് റെജി സഖറിയ സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു. സിപിഐഎം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പിഎൻ ബിനു, സിഐടിയു ഏരിയ പ്രസിഡൻ്റ് വിസി ചന്ദ്രാജി, സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പികെ ഓമനക്കുട്ടൻ, കെ ജെ ജയകുമാർ, കെ പ്രകാശൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
നവംബർ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ കോട്ടയത്ത് നടക്കുന്ന സിഐടിയു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കായിക മത്സരങ്ങളും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും രക്തദാനം എന്നിവയും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കും. സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പതാക ദിനം പുന്നപ്ര വയലാർ രക്തസാക്ഷിദിനമായ ഒക്ടോബർ 27ന് ആചരിക്കും. ജില്ലയിൽ സിഐടിയു അംഗങ്ങളായ ഒരു ലക്ഷം തൊഴിലാളികളുടെ വീടുകളിൽ പതാക ഉയർത്തും. യൂണിയൻ ഓഫിസുകൾ, തൊഴിലിടങ്ങൾ, ജങ്ഷനുകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങിൽ നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികളും കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കാളികളാകുമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. ഓഫിസുകൾ അലങ്കരിച്ചും സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തൊഴിലാളികളിൽ എത്തിച്ചും പതാകദിനം വിജയമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ജില്ലാ ഘടകം.
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