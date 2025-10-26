ETV Bharat / state

കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല അടച്ചുപൂട്ടലിലേക്ക്, സര്‍ക്കാര്‍ ഉടനടി ഇടപെടണമെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ

ഓൾ കേരള ബസ് ഓപ്പറേറ്റഴ്‌സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ഗോപിനാഥൻ, ഉപ അധ്യക്ഷൻ എൻ വിദ്യാധരൻ എന്നിവർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ചു

PRIVATE BUS OWNERS CONFERENCE KANNUR KERALA PRIVATE BUS ALLKERALA BUS OPERATORS ASSOCIATION
Private buses in Kannur (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 26, 2025 at 12:30 PM IST

3 Min Read
കണ്ണൂർ: സാധാരണക്കാരുടെ യാത്രാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പരിധി വരെ പരിഹാരം കാണുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയിലൂടെയാണ്. കെഎസ്ആർടിസിയ്ക്ക് റൂട്ട് ഇല്ലാത്ത പല മേഖലയിലും സ്വകാര്യ ബസുകൾ കടന്നു ചെല്ലാറുണ്ട്. മലയോര മേഖലകൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകൾ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രധാന യാത്രാ മാർഗമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഈ വ്യവസായം എന്നാണ് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നത്. ഓൾ കേരള ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിലാണ് ബസ്‌ ഉടമകളുടെ പ്രതികരണം.

"സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ചെലവുകുറഞ്ഞ യാത്രാ സൗകര്യമാണ് സ്വകാര്യ ബസുകൾ. നിർഭാഗ്യവശാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ മേഖലയോട് കടുത്ത അവഗണന കാണിക്കുന്നു. സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സർക്കാർ നൽകാത്തത് കൊണ്ടു വ്യവസായം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അധിക കാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകില്ല," സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം അനദാനം തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് ഓൾ കേരള ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെ നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് ബസുടമകളെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എണ്ണായിരത്തോളം സ്വകാര്യ ബസുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സർവീസ് നടത്തുന്നത്.

ഓൾ കേരള ബസ് ഓപ്പറേറ്റഴ്‌സ് ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം (ETV Bharat)

അൻപതിനായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന വ്യവസായമാണിത്. എന്നിട്ടും സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണന സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്നില്ല. ഡ്രൈവർ, കണ്ടക്‌ടർ, ക്ലീനർ എന്നിവർക്കു പുറമെ ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയും സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. മൂവായിരത്തിലേറെ പേർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഏജൻ്റുമാരായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയിലെ തകർച്ച പോലെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിലാണ്.

നവ ഗതാഗത നയം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ വ്യവസായമായി അംഗീകരിക്കണമെന്നും പൊതുമേഖലയെയും സ്വകാര്യ മേഖലയെയും നിലനിർത്തി ഒരു ഗതാഗതനയം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്നുമാണ് ബസുടമകളുടെ ആവശ്യം. നിരവധി തവണ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും നാളിതു വരെയായും യാതൊരു അനുകൂല നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഇല്ലാത്ത മിനിമം ചാർജിലാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾ സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ യാത്രചെയ്യുന്നത്.

ഒരു രൂപ മിനിമം ചാർജിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കുന്ന ബസുടമകൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും ഒരാനുകൂല്യവും ലഭിക്കുന്നില്ല. പരിഷ്‌കാര നടപടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും സുഗമമായ സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസിന് വിലങ്ങിടുന്നു. റോഡുകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥ മൂലം ബസുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ തീർക്കാൻ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും ഭീമമായ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു.

പ്രതിസന്ധികൾ മൂലം നിരവധി ഉടമകൾ ഈ വ്യവസായം ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ്. മറ്റെല്ലാ തൊഴിൽ മേഖലയിലും അന്യ സംസ്ഥാനക്കാർ കടന്നുവന്നെങ്കിലും സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തിൽ മാത്രമാണ് തദ്ദേശീയർ അധികമായുള്ളത്. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ ബസ് വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാതിത്വം സംസ്ഥാന സർക്കാറിനുണ്ട്. അതിനാൽ അനുഭാവപൂർവമായ ഇടപെടൽ സർക്കാർ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ ഭാരവാഹികൾ അഭ്യത്ഥിച്ചു.

"കെഎസ്ആർടിസിയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പ്രതിദിനം പതിനായിരം രൂപ നൽകുന്നുണ്ട്. നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരുടെ യാത്രകൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തിന് വേണ്ടി ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ പോലും ആരും തയാറായിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ചെലവുകുറഞ്ഞ യാത്രാ സൗകര്യമാണ് സ്വകാര്യ ബസുകൾ. നിർഭാഗ്യവശാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ മേഖലയോട് കടുത്ത അവഗണന കാണിക്കുന്നു,"ഓൾ കേരള ബസ് ഓപ്പറേറ്റഴ്‌സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ഗോപിനാഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

സെയിൽ ടാക്‌സ് ഇനത്തിലും ജിഎസ്‌ടി ഇനത്തിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവിലേയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന മേഖലയാണ് സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിലെ പൊതുഗതാഗതം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഓൾ കേരള ബസ് ഓപ്പറേറ്റഴ്‌സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉപ അധ്യക്ഷൻ എൻ വിദ്യാധരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "ഇന്ധന വില വർധിച്ച് ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് നൂറു രൂപ എന്ന അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് എത്തുകയാണ്. വിദ്യാർഥികളെ സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ കയറ്റുന്നത് വെറും ഒരു രൂപയ്ക്കാണ്. വിദ്യാർഥികളുടെ കൺസഷൻ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ ബാധ്യതയല്ല, സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇത് നിറവേറ്റുമ്പോൾ തത്തുല്യമായ സബ്‌സിഡി സർക്കാർ ബസ് ഉടമകൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിന് വേണ്ടി യാതൊരു സബ്‌സിഡിയും ബസ് ഉടമകൾക്ക് നൽകുന്നില്ല," എൻ വിദ്യാധരൻ ആരോപിച്ചു.

പുതിയ റോഡുൾ നിർമിക്കുമ്പോൾ അമിതമായ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ഓരോ ട്രോൾ ഗേറ്റിലൂടെ ബസ് കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഏകദേശം 200 രൂപാ വരെ ചെലവാകുന്നുവെന്നും വിദ്യാധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പൊതുഗതാഗതത്തിന് യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും പൊതുഗതാഗതത്തിൽ നിന്ന് ടോൾ പിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂലമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബസുടമകള്‍.

PRIVATE BUS OWNERS CONFERENCE
KANNUR
KERALA PRIVATE BUS
ALLKERALA BUS OPERATORS ASSOCIATION
PRIVATE BUS OWNERS DEPLORABLE STATE

