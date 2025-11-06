ETV Bharat / state

ചുരം ബദൽപാതയ്ക്ക് അനുമതി; പൂഴിത്തോട്-പടിഞ്ഞാറത്തറ റോഡിന്‍റെ അലൈൻമെന്‍റ് അംഗീകരിച്ചു

പദ്ധതിക്കുള്ള ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നേരത്തെ അലൈൻമെന്‍റ് തയാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 1.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു.

Poothithode-Padinjarathara Route (ETV Bharat)
Published : November 6, 2025 at 4:28 PM IST

കോഴിക്കോട്: വയനാട് ചുരംപാതയ്ക്ക് ബദലായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പൂഴിത്തോട് - പടിഞ്ഞാറത്തറ റോഡിന്‍റെ അലൈൻമെന്‍റിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്‍റെ അനുമതി. 20.9 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന പാതയാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് അറിയിച്ചു.

പദ്ധതിക്കുള്ള ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നേരത്തെ അലൈൻമെന്‍റ് തയാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 1.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതി രേഖ തയാറാക്കുന്നതിനും എല്ലാ ഇടപെടലും നടത്തും. ജനങ്ങളുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായ പൂഴിത്തോട് - പടിഞ്ഞാറത്തറ റോഡ് സാധ്യമാക്കാനുള്ള കഠിന പരിശ്രമമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Poothithode-Padinjarathara Route (ETV Bharat)

അടുത്ത ഘട്ടമായി റോഡിനു വേണ്ടി എത്ര സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതടക്കം നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ടുകളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കും. അതിന്‍റെ റിപ്പോർട്ടും രൂപരേഖയും ലഭിച്ച ശേഷം വനവകുപ്പ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. പ്രധാനമായും വനമേഖലയിൽ എത്രത്തോളം മരങ്ങൾ ഈ പാതയ്ക്കായി മുറിച്ചു മാറ്റണം എന്നതിൽ വനംവകുപ്പ് കണക്ക് തയ്യാറാക്കും. ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കും. എന്താണ് ഈ പാതയുടെ പ്രാധാന്യം എന്നതും വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് വനം മന്ത്രി നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്.

റോഡ് പോകുന്ന വഴിയിലെ വിലങ്ങാട് പാറയിൽ 200 മീറ്ററോളം തുരങ്കം തീർത്താൽ പാത എളുപ്പമാകും. സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അലൈൻമെന്‍റിന് അനുമതിയായിരിക്കുന്നത്. 2.50 കിലോമീറ്റർ നിക്ഷിപ്ത വനവും ബാക്കി 2.50 ഭൂമി സംരക്ഷിത വനവുമടങ്ങുന്നതാണ് ഈ വഴി. പൂഴിത്തോട് നിന്ന് തരിയോടിേേക്കക്കാണ് ആദ്യം ബദൽ പാത ആലോചിച്ചത്. ഇതിന് 27 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ബാണാസുര ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ തട്ടി വഴി പടിഞ്ഞാറത്തറയിലേക്ക് മാറ്റി. റൂട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ 6 കിലോമീറ്റർ ദൂരം കുറഞ്ഞു.

പുതിയ വഴിയിലെ പാറയിൽ തുരങ്കം കൂടി വരുന്നതോടെ ദൂരം കുറയും. പൂഴിത്തോട്– പടിഞ്ഞാറത്തറ ബദൽ റോഡിനായി ജനങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പ് 30 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 1994 സെപ്റ്റംബർ 23ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരൻ തറക്കല്ലിട്ട അനുബന്ധ റോഡിന്‍റെ 14.285 കിലോമീറ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. 9.60 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് റോഡ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പൂഴിത്തോട് പനയ്ക്കംകടവ് വരെയും വയനാട് ജില്ലയിൽ കുറ്റിയാംവയൽ വരെയും ടാറിങ് പൂർത്തീകരിച്ചതാണ്. കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൂരവും ചെലവും കുറഞ്ഞ ബദൽ പാതയെന്നതും ഈ റൂട്ടിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്.

