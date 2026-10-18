കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ രണ്ടുവയസുകാരൻ്റെ മരണം; പോഷകാഹാരക്കുറവും പരിചരണക്കുറവും കാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്
കുട്ടിക്ക് ഏകദേശം 12 കിലോഗ്രാം തൂക്കം വേണ്ടിയിരുന്നിടത്ത് ഏഴ് കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്
Published : October 18, 2026 at 8:57 PM IST
ആലപ്പുഴ: കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ രണ്ടുവയസുകാരൻ മരിച്ചത് പോഷകാഹാരക്കുറവും മതിയായ പരിചരണം ലഭിക്കാത്തതും മൂലമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയിലാണ് കുഞ്ഞിന് കടുത്ത ഭാരക്കുറവും രക്തക്കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ടുവയസുള്ള കുട്ടിക്ക് ഏകദേശം 12 കിലോഗ്രാം തൂക്കം വേണ്ടിയിരുന്നിടത്ത് ഏഴ് കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കാർത്തികപ്പള്ളി മഹാദേവികാട് സ്വദേശികളായ രാജേഷ് താര ദമ്പതികളുടെ മകൻ രാഹുലാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയാണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചതെന്നാണ് പിതാവ് രാജേഷ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമായ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ദമ്പതികളുടെ മറ്റൊരു കുഞ്ഞും നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു
ദമ്പതികളുടെ മറ്റൊരു കുഞ്ഞും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചിരുന്നു. ദമ്പതികൾക്ക് മറ്റ് നാല് കുട്ടികൾ കൂടിയുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. താരയെ പ്രസവത്തിനായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രണ്ടുവയസുകാരൻ മരിച്ചത്. തുടർച്ചയായ കുട്ടികളുടെ മരണവും കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും സംബന്ധിച്ച് നാട്ടുകാർ സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
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കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മതിയായ പരിചരണം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് അടുത്തിടെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഇടപെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് ദമ്പതികളെയും കുട്ടികളെയും പത്തനാപുരത്തെ സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവിടെനിന്ന് ഇറങ്ങിയ ദമ്പതികൾ വാടകവീട്ടിൽ താമസം തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് രാഹുലിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചത്. പോഷകാഹാരക്കുറവ്, രക്തക്കുറവ്, പരിചരണത്തിലെ വീഴ്ചകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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