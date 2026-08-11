ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വിധവയുടെ കട തകർന്നു; നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏക ഉപജീവന മാർഗം
കടയുടെ മേൽക്കൂരയും വശങ്ങളും തകർന്നതോടെ കടയ്ക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടമുണ്ടായി.
Published : August 11, 2026 at 3:34 PM IST
ആലപ്പുഴ: എടത്വയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വിധവയുടെ ഉപജീവനമാർഗമായിരുന്ന കട തകർന്നു. തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 11-ാം വാർഡിൽ തെക്കുംതല വീട്ടിൽ അമലാദേവിയുടെ എടത്വ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിപ്പോയ്ക്ക് സമീപമുള്ള കടയാണ് തകർന്നത്. വർഷങ്ങളായി കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക വരുമാനമാർഗമായി നടത്തിയിരുന്ന കടയാണ് ശക്തമായ കാറ്റിൽ തകർന്നത്. കടയുടെ മേൽക്കൂരയും വശങ്ങളും തകർന്നതോടെ കടയ്ക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. ഇതോടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉപജീവനമാർഗം പൂർണമായും നിലച്ചു.
വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തിനിടെയാണ് കാറ്റിലും മഴയിലും കട തകർന്നത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികളും ജനപ്രതിനിധികളും സ്ഥലത്തെത്തി നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുരിതം പരിഗണിച്ച് അർഹമായ അടിയന്തര ധനസഹായവും കട പുനർനിർമിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായവും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
കാറ്റും മഴയും കാരണം മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി വെള്ളം കയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഉപജീവനത്തിനായി വേറെ മാർഗമില്ല. പുറത്ത് പോയി തൊഴിലുറപ്പ് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥിതിയുമില്ല. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കട തുറന്ന് അടച്ചിട്ടിട്ട് വരുന്ന വരെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ രാത്രി പെയ്ത അതിശക്തമായ മഴയിലും കാറ്റിലും കട തകരുകയായിരുന്നുവെന്ന് അമലാദേവി പറഞ്ഞു.
ആലപ്പുഴയിൽ നാശം വിതച്ച് മഴക്കെടുതി
മഴക്കെടുതി മൂലം ഒരാഴ്ചക്കിടെ ആലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായത് 55.64 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ്.തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 68.17 കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ തകർന്നു. 1515 ഹെക്ടറിൽ കൃഷി നാശം ഉണ്ടാക്കി.
സമുദ്രനിരപ്പിനേക്കാൾ താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുട്ടനാട് മേഖലയിലേക്കും മറ്റ് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും മലവെള്ളവും മഴവെള്ളവും ഇരച്ചെത്തിയത് വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണമായി. പമ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നത് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം ഇരച്ചുകയറാനും ഇടയാക്കി.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം ഉണ്ടായത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മേഖലയിലാണ്. പൊതുമരാമത്ത് (PWD), കൃഷി, കെ.എസ്.ഇ.ബി (വൈദ്യുതി), ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം എന്നീ മേഖലകൾക്കും വലിയ തോതിൽ നാശമുണ്ടായി .പമ്പ, മണിമല, അച്ചൻകോവിൽ തുടങ്ങിയ നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതോടെ കുട്ടനാട്ടിലെ പല ഉൾപ്രദേശങ്ങളും പൂർണ്ണമായി വെള്ളത്തിനടിയിലായി. എ.സി റോഡിൽ കനത്ത വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായെങ്കിലും പിന്നീട് ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു.
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