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ആലപ്പുഴയിൽ മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം; 13 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു

ക്യാമ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും സർക്കാർ ഇതിനോടകം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നേരിടാനുള്ള മുഴുവൻ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായെന്നും മന്ത്രി എം ലിജു

ALAPPUZHA FLOOD PREPAREDNESS MINISTER M LIJU COASTAL EROSION ALAPPUZHA THOTTAPPALLY SPILLWAY
ജില്ലയിൽ മഴക്കെടുതിയും കടൽക്ഷോഭവും നേരിട്ട പ്രദേശങ്ങൾ മന്ത്രി എം. ലിജു സന്ദർശിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 7:16 AM IST

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ആലപ്പുഴ: ജില്ലയിൽ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയായതായി സഹകരണ - എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ലിജു അറിയിച്ചു. മുന്നൊരുക്കങ്ങളിൽ ജില്ല ഭരണകൂടം കൃത്യമായ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മഴക്കെടുതിയും കടൽക്ഷോഭവും നേരിട്ട പ്രദേശങ്ങൾ, ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ, തോട്ടപ്പള്ളി സ്‌പിൽവേ എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. നിലവിൽ ജില്ലയിലാകെ 13 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. തീരപ്രദേശമായ പായൽക്കുളങ്ങരയിലും അമ്പലപ്പുഴ സൗത്തിലുമായി രണ്ട് ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ക്യാമ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും സർക്കാർ ഇതിനോടകം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നേരിടാനുള്ള മുഴുവൻ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി.

ജില്ല ഭരണകൂടം ഇക്കാര്യത്തിൽ മികച്ച ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗം വിളിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. തോട്ടപ്പള്ളി സ്‌പിൽവേയിൽ നല്ല നീരൊഴുക്കുണ്ടെന്നത് നേരിൽ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്‌പിൽവേയിലെ ഷട്ടറുകളുടെ പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി.

ALAPPUZHA FLOOD PREPAREDNESS MINISTER M LIJU COASTAL EROSION ALAPPUZHA THOTTAPPALLY SPILLWAY
ജില്ലയിൽ മഴക്കെടുതിയും കടൽക്ഷോഭവും നേരിട്ട പ്രദേശങ്ങൾ മന്ത്രി എം. ലിജു സന്ദർശിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷം; ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് കടൽഭിത്തി

വളഞ്ഞവഴിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലും കാക്കാഴം, പായൽക്കുളങ്ങര മേഖലകളിലും രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സ്ഥിതിഗതികൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. നിലവിൽ കടൽക്ഷോഭത്തിന് ഹ്രസ്വകാല പരിഹാര നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. മികച്ച രീതിയിൽ കടൽഭിത്തി നിർമിച്ച് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിലെ പുറക്കാട് പായൽക്കുളങ്ങര ക്ഷേത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ച് അവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മന്ത്രി ഉറപ്പുവരുത്തി. പിന്നീട് കാക്കാഴം തീരപ്രദേശത്തെ കടൽക്ഷോഭ ബാധിത മേഖലകളിലും മഴക്കെടുതി ബാധിച്ച അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് വണ്ടാനം വളഞ്ഞവഴി മേഖലയിലും സന്ദർശനം നടത്തി കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ സ്വാധീനഫലമായാണ് കേരള തീരത്ത് മഴ കനക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ കാലാവസ്ഥ തുടരാനാണ് സാധ്യത. ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

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കേരള തീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും പൊതുജനങ്ങളോട് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. ജില്ല കലക്ടറേറ്റിലും താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലും 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ALAPPUZHA FLOOD PREPAREDNESS MINISTER M LIJU COASTAL EROSION ALAPPUZHA THOTTAPPALLY SPILLWAY
ജില്ലയിൽ മഴക്കെടുതിയും കടൽക്ഷോഭവും നേരിട്ട പ്രദേശങ്ങൾ മന്ത്രി എം. ലിജു സന്ദർശിക്കുന്നു (ETV Bharat)

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ കൺട്രോൾ റൂമുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാം. റവന്യു, പൊലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരാതിരിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പും പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

ALAPPUZHA FLOOD PREPAREDNESS
MINISTER M LIJU
COASTAL EROSION ALAPPUZHA
THOTTAPPALLY SPILLWAY
KERALA HEAVY RAIN UPDATE

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