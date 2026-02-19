ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടയില് അഞ്ചു വര്ഷം മുന്പ് വയറ്റില് കുടുങ്ങിയ കത്രികയുമായി വീട്ടമ്മ; വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിനെതിരെ ഗുരുതര പരാതി
2021 മേയ് 3-നാണ് ഉഷ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വെച്ച് ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായത്. ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയത് മുതൽ ഇവർക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത വേദന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.
ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സാപ്പിഴവിനെത്തുടർന്ന് വീട്ടമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക മറന്നുവെച്ചതായി ഗുരുതര പരാതി. പുന്നപ്ര തെക്ക് നാൽപ്പതിൽ ചിറയിൽ ഉഷ ജോസഫിന്റെ (51) വയറ്റിലാണ് അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ കത്രിക കുടുങ്ങിയത്. വിട്ടുമാറാത്ത കടുത്ത വയറുവേദനയെത്തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ എക്സ്റേ പരിശോധനയിലാണ് അഞ്ചുവർഷമായി ഉഷ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിന്റെ കാരണം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്.
2021 മേയ് 3-നാണ് ഉഷ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വെച്ച് ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായത്. ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയത് മുതൽ ഇവർക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത വേദന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് പലതവണ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ തന്നെ ചികിത്സ തേടിയെങ്കിലും പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർമാരെല്ലാം മൂത്രത്തിൽ കല്ലാണ് വേദനയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മരുന്നുകൾ നൽകി മടക്കി അയക്കുകയായിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി വേദന സംഹാരികൾ കഴിച്ചാണ് ഉഷ തന്റെ ദിനങ്ങൾ തള്ളിനീക്കിയിരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വയറുവേദന കഠിനമാകുകയും മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഉഷ പുന്നപ്രയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. തുടർന്ന് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എക്സ്റേ എടുത്തപ്പോഴാണ് വയറിനുള്ളിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിവരം വ്യക്തമായത്. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്ടർമാർക്കുണ്ടായ ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയാണ് തന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഇത്രത്തോളം വഷളാക്കിയതെന്ന് ഉഷയും കുടുംബവും ആരോപിക്കുന്നു.
വർഷങ്ങളോളം വേദന തിന്ന് കഴിയേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പിനും പൊലീസിനും പരാതി നൽകാനാണ് കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനം.
മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ ഹർഷിനയുടെ ദുരനുഭവം കേരളം കണ്ട സമാനതകളില്ലാത്ത ചികിത്സാപ്പിഴവ് കേസുകളിലൊന്ന്. 2017 നവംബർ 30-ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വെച്ച് നടന്ന തന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെയാണ് ഹർഷിനയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക മറന്നുവെച്ചത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം വിട്ടുമാറാത്ത അസ്വസ്ഥതകളും വേദനയും അനുഭവിച്ച ഹർഷിന വർഷങ്ങളോളം ദുരിതത്തിലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അഞ്ചുവർഷത്തിന് ശേഷം 2022 സെപ്റ്റംബർ 17-ന് നടത്തിയ മറ്റൊരു ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് കത്രിക പുറത്തെടുത്തത്.
ഈ സംഭവത്തിൽ രണ്ടു ഡോക്ടർമാരെയും രണ്ടു നഴ്സുമാരെയും പ്രതികളാക്കി പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന കെ. സുദർശനന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. മൂന്ന് പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തിയതിനാൽ കത്രിക എവിടെ നിന്നാണ് കുടുങ്ങിയതെന്ന് കണ്ടെത്താനാകില്ലെന്നായിരുന്നു മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ, വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിലൂടെ ഉപകരണം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കുടുങ്ങിയതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം രണ്ട് വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്. കുന്നമംഗലം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഈ കുറ്റപത്രത്തിൻമേൽ 2024 ജൂലൈയിൽ വിചാരണ തുടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് കേസിലെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ ഡോ. സി.കെ. രമേശൻ, ഡോ. എം. ഹഷ്നി എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി വിചാരണ സ്റ്റേ ചെയ്തത്.
ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി ഹർഷിനയുടെ സമരസമിതി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷൻ സ്വീകരിച്ച മൗനം സർക്കാരിന്റെ നിലപാടാണെന്നും കേസ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. നീതിക്കായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലും മെഡിക്കൽ കോളജിന് മുന്നിലും മാസങ്ങളോളം നീണ്ട സമരങ്ങളാണ് ഹർഷിന നടത്തിയത്.
