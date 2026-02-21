വണ്ടാനം ചികിത്സാ പിഴവ്: ഡോ. ലളിതാംബികയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു, ഉഷയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ ഇന്ന്
ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടറെയോ മറ്റ് ജീവനക്കാരെയോ നിലവിൽ എഫ്ഐആറിൽ പ്രതിചേർത്തിട്ടില്ല. ബന്ധു നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അമ്പലപ്പുഴ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.
Published : February 21, 2026 at 6:28 AM IST
ആലപ്പുഴ: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ രോഗിയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക മറന്നുവച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. അന്ന് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ ലളിതാംബികയെ മാത്രമാണ് നിലവിൽ എഫ്ഐആറിൽ പ്രതിചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർ ഷാഹിദയോ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ഡോക്ടർമാരോ നഴ്സുമാരോ നിലവിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിലില്ല.
മനുഷ്യജീവനും വ്യക്തിസുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ അപാകമായും ഉദാസീനമായും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു എന്നാണ് അമ്പലപ്പുഴ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ പരാതിക്കാരിയായ ഉഷ ജോസഫിൻ്റെ ബന്ധു അമ്പലപ്പുഴ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ടെത്തി രേഖാമൂലം നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദ്യ നടപടിയുണ്ടായത്. ഈ പരാതിയിൽ ഡോക്ടർ ലളിതാംബികയുടെ പേര് മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ടാകാം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ എഫ്ഐആർ ഇങ്ങനെയായതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. 2021 മെയ് അഞ്ചാം തീയതി നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ യൂണിറ്റ് ചീഫ് ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ലളിതാംബിക മാത്രമാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്.
പ്രതിപ്പട്ടികയിലെ അവ്യക്തത
ഈ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഡോക്ടർ ലളിതാംബിക നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പും ആശുപത്രി അധികൃതരും ഇന്നലെ നൽകിയ വിശദീകരണം. യഥാർഥത്തിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത ഡോക്ടർ, അന്നത്തെ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നിവരെയൊന്നും പ്രതിചേർക്കാതെ വകുപ്പ് മേധാവിയെ മാത്രം പ്രതിയാക്കിയത് വിചിത്രമായ നടപടിയാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും പൊലീസിന് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ സർവീസിലുള്ള രണ്ടുപേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷമാണ് പൊലീസിൻ്റെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുള്ള നടപടി വന്നിരിക്കുന്നത്.
തുടർനടപടികളും അന്വേഷണവും
നേരത്തെ നടന്ന ഹർഷിനയുടെ കേസിലെ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം ഈ കാര്യത്തിലും വേണ്ടിവരും. ഡോക്ടർ ലളിതാംബികയെ മാത്രം പ്രതിയാക്കിക്കൊണ്ട് പൊലീസിന് ഈ കേസിൽ മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഡോക്ടറെ മാത്രം പ്രതിചേർത്തതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്മർദമുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം വരേണ്ടതുണ്ട്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് രണ്ടുപേർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ പ്രതിചേർത്ത് എഫ്ഐആർ വിപുലപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത.
ഇന്ന് ഉഷയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. വയറ്റിനുള്ളിലെ ഉപകരണം പുറത്തെടുത്ത് നടത്തുന്ന പരിശോധനയിൽ അത് വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റേത് തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ പൊലീസിന് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും. ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൂടി വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേർ പ്രതിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഗുരുതരമായ ഈ വൈദ്യശാസ്ത്ര വീഴ്ചയിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Also Read:- കെ.എം. ബഷീർ കൊലപാതക കേസ്: വിചാരണ ഏപ്രിൽ 16ന് തുടങ്ങും, ഏക പ്രതി ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന് ഐഎഎസ്, ആദ്യം സാക്ഷി വിസ്താരം