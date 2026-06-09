ആലപ്പുഴയിലെ 'രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം': പിണറായി വിജയന്റെ ഗണ്മാന്മാര്ക്ക് മുന്കൂര് ജാമ്യം
യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിലാണ് മുന്കൂര് ജാമ്യം.
Published : June 9, 2026 at 5:32 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുന്മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഗണ്മാന്മാര്ക്ക് ആശ്വാസം. കോടതി അഞ്ച് ഗണ്മാന്മാര്ക്കും മുന്കൂര് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. നവകേരള യാത്രയോട് അനുബന്ധിച്ച് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസുകാര് പ്രതിഷേധവുമായി പിണറായി വിജയന് സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്തപ്പോള് അവരെ ക്രൂരമായി മര്ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഗണ്മാന്മാര്.
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സംഭവത്തില് അഞ്ച് പേരെ പ്രതി ചേര്ത്ത് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയായിരുന്നു. ഇതിന് തിരിച്ചടി ആയിരിക്കുകയാണ് മുന്കൂര് ജാമ്യം. അഞ്ച് പേരെയും യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെ സര്വീസില് നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
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ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. സെഷന്സ് ജഡ്ജി ഹണി എം വര്ഗീസാണ് വിധി പറഞ്ഞത്. പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ്-കെഎസ്യു പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് അപകടമുണ്ടാകാതിരിക്കാന് തന്റെ അംഗരക്ഷകര് നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം ആയിരുന്നു അതെന്നാണ് പിണറായി വിജയന് ഇതിനെ വിളിച്ചത്.