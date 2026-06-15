അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥ... ഒന്നാങ്കര ഫ്ലൈ ഓവറിന് സമീപം സീബ്രാ ക്രോസിങ് വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ
അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായിട്ടും. പരാതികൾ പലതു പറഞ്ഞിട്ടും നടപടി ഇല്ലെന്നാണ് ആരോപണം. നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ നാടിനു സമർപ്പിച്ചതാണ് 24 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡ്.
Published : June 15, 2026 at 8:21 PM IST
ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിൽ ഒന്നാങ്കര ഫ്ലൈ ഓവറിന് സമീപം സീബ്രാ ക്രോസിങ് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ. അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായിട്ടും പരാതികൾ പലതു പറഞ്ഞിട്ടും നടപടി ഇല്ലെന്നാണ് ആരോപണം. നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ നാടിനു സമർപ്പിച്ചതാണ് 24 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡ്.
750 കോടിയിലേറെ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച എസി റോഡിൽ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാവുന്നത് ജനങ്ങളെ ആശങ്കാകുലരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വീതി റോഡിന് ഇല്ലാത്തതും പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗവും ആണ് അപകടങ്ങൾ വർധിക്കാൻ കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. നിരവധി ആളുകൾക്ക് വലിയ അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടും നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പല തവണ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതോടെ വാഹനത്തിരക്കും വല്ലാതെ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡിൽ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരാർ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ചിലയിടങ്ങളിൽ സീബ്രാ ലൈനുകളുടെ അഭാവം നാട്ടുകാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒന്നാം കരയിൽ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് സമീപം സീബ്രാ ക്രോസിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും കാൽനട യാത്രക്കാർ ഏറ്റവും അധികം റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നിടത്തില്ലാത്തത് അപകടങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.
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കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് റീ ബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിച്ചതാണ് ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡ്. കെഎസ്ടിപിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച റോഡിൻ്റെ കരാറുകാർ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ആണ്. ഒന്നാം കരയിലെ സീബ്രാ ലൈനിൻ്റെ അഭാവവും അപകടങ്ങളും കരാറുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും കെ എസ് ടി പി ക്ക് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടും ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
എസി റോഡിൻ്റെ തെക്ക് വടക്ക് ഭാഗങ്ങളിലായി നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഒന്നാംകര ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം സെൻ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് ചർച്ച് റേഷൻ കടകൾ ആധാരം എഴുത്ത് ഓഫീസുകൾ തുടങ്ങിയവയും ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട്. എസി കനാലിന് മറുകരെയുള്ള ആറാം വാർഡിലെ അങ്കണവാടിയിലേക്ക് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോകുന്നവരും ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് സീബ്രാ ക്രോസിംഗ് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അധികൃതർ തയാറാകാത്തത് അപകടം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്.
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