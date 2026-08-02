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കുഴിയിൽപ്പെട്ട് വാഹനങ്ങൾ, അരൂക്കുറ്റിയിലെ അപകടകരമായ സഞ്ചാരപാതയ്‌ക്ക് പരിഹാരം വേണമെന്ന് യാത്രക്കാർ

ചേർത്തല - അരൂക്കുറ്റി റോഡിന് സമീപത്തെ എംഎൽഎ റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ കുഴിയിൽപ്പെടാറുണ്ടെന്നും തുടർന്ന് ഗതാഗത തടസം രൂപപ്പെടാറുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

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റോഡ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 2, 2026 at 6:46 PM IST

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ആലപ്പുഴ: ചേർത്തല - അരൂക്കുറ്റി റോഡിന് സമീപത്തെ എംഎൽഎ റോഡ് തകർച്ചയിൽ. ചെങ്ങണ്ട മുതൽ തൃച്ചാറ്റുകുളം വരെയുള്ള എംഎൽഎ റോഡ് തകർന്ന നിലയിലും മാസങ്ങളായി സഞ്ചാര യോഗ്യമല്ലെന്നും നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരു പറയുന്നു. ഇൻഫോ പാർക്, ഫുഡ് പാർക്, പളളിപ്പുറം തുടങ്ങിയ വ്യവസായ മേഖലകളെല്ലാം ഈ റോഡിനോട് ചേർന്നാണ്. ടാറിട്ട റോഡാണെങ്കിലും പലയിടത്തും ടാറുകൾ അടർന്ന് മാറി കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

അപകടകരമായ ഈ റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ കുഴിയിൽപ്പെടാറുണ്ടെന്നും തുടർന്ന് ഗതാഗത തടസം രൂപപ്പെടാറുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

"സമീപത്തെ വിളക്കുമരം പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണപ്രവർത്തനത്തോടെയാണ് റോഡ് ഇത്രയും തകർന്നത്. പാല നിർമാണത്തിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വലിയ ലോറിയിലും ടോറസിലുമായി ഈ വഴിയാണ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. ആ സമയം മുതൽ റോഡിൽ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടു. പാല നിർമാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഇവ പഴയ നിലയിലാക്കാൻ ആരു മുന്നോട്ടു വരാത്തതാണ് റോഡിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥക്ക് കാരണം," നാട്ടുകാരൻ ബിജു പറഞ്ഞു.

നിരപ്പ് ഇല്ലാത്തതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്‌നമെന്നും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് പള്ളിപ്പുറം വിളക്കുമരം പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തെങ്കിലും പാലത്തിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നത് കുറവാണെന്നും നാട്ടുകാരൻ അനിൽ പറഞ്ഞു. പാലത്തോട് ചേർന്നാണ് എംഎൽഎ റോഡ് വരുന്നത്. റോഡ് തകർന്നതും വീതിക്കുറവുമാണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള തടസം. ചേർത്തല - അരൂക്കുറ്റി റോഡിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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എംഎൽഎ റോഡരികിൽ നൂറുകണക്കിന് വീടുകളും ഇൻഫോപാർക് ഉൾപ്പെടെ സ്‌ഥാപനങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും പൊതുഗതാഗത സൗകര്യവും കുറവാണ്. ഏതാനും സ്വകാര്യ ബസുകളാണ് സർവീസിനുള്ളത്. ഇൻഫോപാർക്, ഫുഡ്‌പാർക് എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സർവീസുകൾ വേണമെന്ന ആവശ്യത്തോട് അധികൃതർ മുഖം തിരിക്കുകയാണ്.

ചേർത്തല - അരൂക്കുറ്റി റോഡിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ ഇറങ്ങി, കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നാണ് എംഎൽഎ റോഡ് വശങ്ങളിലെ താമസക്കാർ രാത്രിയിൽ പഠനവും ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തുകൂടി ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടായാൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂവെന്നും നാട്ടുകാർ വ്യക്തമാക്കി. തെരുവ് വിളക്കുകൾ തെളിയാത്തതും തെരുവുനായ ശല്യവും റോഡരികിൽ പുല്ല് വളർന്ന് കാടായി മാറുന്നതും അതിനിടെ മാലിന്യം തള്ളുന്നതുമെല്ലാം പ്രദേശവാസികളെ വലയ്ക്കുന്ന മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളാണ്, ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം എത്രയും വേഗം പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

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ALAPPUZHA MLA ROAD
AROOKUTTY MLA ROAD COLLAPSE
MLA ROAD COLLAPSED COMPLAINTS
HIGHWAY ROAD COLLAPSED
ALAPPUZHA AROOKUTTY MLA ROAD

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