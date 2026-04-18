ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ അക്ഷയ തൃതീയ ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോൾ? വിശദമായി അറിയാം

ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവമായാണ് അക്ഷയ തൃതീയയെ കാണുന്നത്. അക്ഷയ തൃതീയ ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോൾ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രശസ്‌ത ജോത്സ്യൻ ഡോ. എൻ ആർ പൊതുവാൾ പയ്യന്നൂര്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

Reprsentative image, Astrologer Dr. N. R. Poduval Payyannur (Getty Images, ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 18, 2026 at 7:37 PM IST

Updated : April 18, 2026 at 7:53 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പദ്‌സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്ന അക്ഷയ തൃതീയ ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് രാജ്യം. ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവമായാണ് അക്ഷയ തൃതീയയെ കാണുന്നത്.

സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ദിവസമായാണ് അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസത്തെ ഭൂരിഭാഗം പേരും കാണുന്നത്. നാളെ (ഏപ്രിൽ 19) രാവിലെ 10.49 AM മുതലാണ് അക്ഷയ തൃതീയ ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് പ്രശസ്‌ത ജോത്സ്യൻ ഡോ. എൻ. ആർ പൊതുവാൾ പയ്യന്നൂർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 20 മൂന്ന് നാഴിക വരെ തൃതീയ നീണ്ട് നിൽക്കുമെന്നാണ് പൊതുവാൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഏപ്രിൽ 20 രാവിലെ 7.27 AM വരെ അക്ഷയ തൃതീയ ഉണ്ടാവും.

വൈശാഖ മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ തിഥിയാണ് (ചാന്ദ്രദിനം) അക്ഷയ തൃതീയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. വരൾച്ചയിൽ നിന്നും ഭൂമിക്ക് സാന്ത്വന സ്‌പർശമായി ഭഗീരഥ മുനിയുടെ തപസിലൂടെ ഗംഗാനദി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് അക്ഷയ തൃതീയ ദിനത്തിലാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. കൂടാതെ ബലഭദ്രൻ ജനിച്ച ദിവസം കൂടിയാണ് അക്ഷയ തൃതീയ.

ഈ ദിനത്തിൽ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പുണ്യമായാണ് കരുതുന്നത്. അക്ഷയ തൃതീയ നാളിൽ ചെയ്യുന്ന സദ്‌കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ക്ഷയിക്കില്ല എന്നും പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അക്ഷയ തൃതീയ നാളുകളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്താറുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒറ്റദിന സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് അക്ഷയ തൃതീയ നാളിലാണ്.

പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം നല്‍കാനും ഈ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുക്കാം. വിവാഹത്തിനും അത്യുത്തമമായ ദിവസം. മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ പൂര്‍വികരെ അനുസ്‌മരിക്കാനും ഈ ദിവസം വിശേഷമാണ്. അവര്‍ക്ക് വേണ്ടി പിതൃതര്‍പ്പണമടക്കമുള്ള കര്‍മ്മങ്ങള്‍ അനുഷ്‌ഠിക്കാം.

ചിലയിടങ്ങളില്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ക്കാണ് ഈ ദിവസം പ്രാധാന്യമേറെയുള്ളത്. തങ്ങളുടെ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാനും അര്‍ച്ചനകള്‍ നടത്താനും അവര്‍ക്ക് നല്ലത് വരുത്താനായി മധുരപലഹാരങ്ങളും പഴങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യാനും മറ്റുമുള്ള ദിവസമായും കണക്കാക്കാം.

അതേസമയം അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസത്തിൽ സ്വർണം വാങ്ങാൻ മാത്രമാണ് ഉത്തമ ദിവസം എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും. എന്നാൽ സ്വർണം മാത്രമല്ല മൺപാത്രങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, സ്‌റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് പാത്രങ്ങൾ എന്നീ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനും ഉത്തമ ദിവസം തന്നെയാണ്.

അക്ഷയ തൃതീയയോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്വർണാഭരണങ്ങം വാങ്ങിക്കാനായി നിരവധി പേർ എത്തുചേരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വ്യാപാര മേഖല. കേരളത്തിലെ ചെറുതും വലുതുമായ 12000 ഓളം സ്വർണ വ്യാപാര ശാലകള്‍ അക്ഷയ തൃതീയക്കായി ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു.

