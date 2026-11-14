കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; ഇറാനിൽ നിന്നും അക്ഷയ് ഹരീഷ് നാട്ടിലേക്ക്, കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ച് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ
ഏറെ നാളായി മകൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് അക്ഷയ്യുടെ മടക്കയാത്ര സംബന്ധിച്ച പുതിയ അറിയിപ്പ്.
Published : November 14, 2026 at 11:12 AM IST
കൊല്ലം: ഇറാനിലെ ബന്ദർ ലെംഗെ തുറമുഖത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാവികൻ കൊല്ലം പ്രാക്കുളം സ്വദേശി അക്ഷയ് ഹരീഷ് ചൊവ്വാഴ്ച (നവംബർ 17) നാട്ടിലെത്തും. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ യാത്രാരേഖകൾ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ നിന്ന് അക്ഷയ്ക്ക് ലഭിച്ചതായാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. അക്ഷയ്യുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ അമ്മയെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു. വീഡിയോ കോളിലൂടെ മന്ത്രി അക്ഷയ്യുമായി സംസാരിച്ചു.
അക്ഷയ് സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. ഏറെ നാളായി മകൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് അക്ഷയ്യുടെ മടക്കയാത്ര സംബന്ധിച്ച പുതിയ അറിയിപ്പ്.
അക്ഷയ് ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയ വിവരമറിഞ്ഞ മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ മുഖ്യമന്ത്രി, കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി, ഡൽഹിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി, ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ, നോർക്ക എന്നിവർക്ക് അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അക്ഷയുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ യാത്രാരേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് എംബസി നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു.
ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയത് എങ്ങനെ?
കപ്പൽ യാത്രയ്ക്കിടെ പാസ്പോർട്ടും നാവിക രേഖകളും (സിഡിഎസ്) നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടതാണ് കൊല്ലം പ്രാക്കുളം സ്വദേശി അക്ഷയ് ഹരീഷ് ഇറാനിൽ കുടുങ്ങാൻ കാരണമായത്. 2025 ഡിസംബറിൽ ഏജൻ്റ് മുഖേനയാണ് അക്ഷയ് പാം മറൈൻ എന്ന ചരക്കുകപ്പലിൽ വാച്ച് കീപ്പറായി ജോലിക്ക് കയറിയത്. ദുബായിലേക്കാണ് ജോലിയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും കപ്പൽ പ്രധാനമായും ഇറാനിലേക്കാണ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത്.
അരിയുമായി പാകിസ്താനിലെ തുറമുഖത്ത് എത്തിയപ്പോൾ പരിശോധനയ്ക്കായി പാക് അധികൃതർ കപ്പൽ ജീവനക്കാരുടെ പാസ്പോർട്ടുകളും കണ്ടിന്യുവസ് ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ശേഖരിച്ചു. എന്നാൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഈ രേഖകൾ കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റന് തിരികെ ലഭിച്ചില്ല. തുടർന്ന് കപ്പൽ ഇറാനിലെ തുറമുഖത്ത് എത്തിയപ്പോൾ പാസ്പോർട്ടും മറ്റ് രേഖകളും നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം ക്യാപ്റ്റൻ അക്ഷയിനെ അറിയിക്കുകയും കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ബന്ദർ ലെംഗെയിലെ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് മാറ്റി.
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കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ഇറാൻ സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ രാജ്യമായതിനാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിച്ചു. മ്യാൻമർ സ്വദേശികളായ ആറ് ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ എംബസി രേഖകൾ ശരിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനും കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ രേഖകളില്ലാത്തതിനാൽ അക്ഷയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരികയും ഇറാനിൽ ഒറ്റപ്പെടുകയുമായിരുന്നു.
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