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'ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പാളിപ്പോയ തീരുമാനം'; ട്വൻ്റി 20യുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് അഖിൽ മാരാർ

എ.എൻ രാധാകൃഷ്ണന് തന്നോട് വ്യക്തിപരമായ ശത്രുതയുണ്ടെന്നും, കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുവെന്നും അഖിൽ മാരാർ

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അഖിൽ മാരാറും സാബു ജേക്കബും (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 10:32 AM IST

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എറണാകുളം: ട്വൻ്റി 20 പാർട്ടി വിട്ട് സംവിധായകനും ബിഗ് ബോസ് താരവുമായ അഖിൽ മാരാർ. പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് സാബു എം. ജേക്കബ് തന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അഖിൽ മാരാർ ആരോപിച്ചു. ഔദ്യോഗിക രാജി പ്രഖ്യാപനം ഉടനുണ്ടാകും.

കൊട്ടാരക്കരയിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് സാബു എം. ജേക്കബ് തന്നെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതെന്ന് അഖിൽ മാരാർ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ വച്ച് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കൊട്ടാരക്കര സീറ്റ് നൽകാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. എന്നാൽ പിന്നീട് രശ്മി എന്നൊരാളെ അവിടെ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതേക്കുറിച്ച് കൊച്ചിയിൽ വച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, സാബു എം. ജേക്കബ് ആ കാര്യം മറന്നുപോയി എന്നാണ് മറുപടി ലഭിച്ചത്. സംഘടനാ സംവിധാനമില്ലാത്ത പ്രദേശമായതിനാലാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് സീറ്റ് നൽകിയതെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പാളിപ്പോയ തീരുമാനമായിരുന്നു ട്വൻ്റി 20 പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നതെന്നും അഖിൽ മാരാർ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിലെ ചതി
കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് പകരം തൃപ്പൂണിത്തുറ സീറ്റ് നൽകാമെന്ന് പിന്നീട് വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചു. ബിജെപി, ആർഎസ്എസ് നേതൃത്വങ്ങൾ ഇതിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. എന്നാൽ മാർച്ച് 15ന് സാബു എം. ജേക്കബ് അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ, അഖിൽ മാരാർ തൃക്കാക്കരയിൽ മത്സരിക്കണമെന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള തീരുമാനം എന്ന് അറിയിച്ചു. ട്വൻ്റി 20 പാർട്ടിയുടെ സീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡൽഹിയിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് താൻ തിരികെ ചോദിച്ചു. ചതി മനസ്സിലാക്കിയ താൻ അന്ന് തന്നെ പാർട്ടി ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് തൃക്കാക്കരയിൽ തന്നെ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

സ്വന്തം വാഹനം വിറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം
തൃക്കാക്കരയിൽ മുൻപ് 15,000 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ച പാർട്ടിയാണ് ട്വൻ്റി 20. അവിടെ അവർക്കൊരു കൗൺസിലറും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച 18 സ്ഥാനാർഥികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് ജെയിംസ്, മുൻ സ്ഥാനാർഥി ഡോക്ടർ ടെറി എന്നീ രണ്ടുപേർ മാത്രമാണ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്. വിജയിച്ച കൗൺസിലർ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല. സാബു എം. ജേക്കബിൻ്റെ നിലപാടുകളെ എതിർത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തന്നോട് സഹകരിച്ചില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടോ ഒരു ബോർഡോ പോലും പാർട്ടി നൽകിയില്ല. പ്രചാരണത്തിനായി തൻ്റെ ബിഎംഡബ്ലിയു ബൈക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു.

വ്യാജ ആരോപണങ്ങളും അവഗണനയും
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടര മാസത്തോളം പാർട്ടി നേതൃത്വം തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സ്വന്തം പണം ചെലവാക്കി മത്സരിച്ച തനിക്ക് നേരെ 25 ലക്ഷം മുതൽ 2.5 കോടി രൂപ വരെ കോഴ വാങ്ങി എന്ന വ്യാജ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. ഇതിനിടെ പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു സ്വാധീനവുമില്ലാത്ത കൊല്ലം ജില്ലയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം തനിക്ക് വെച്ചുനീട്ടി. എ.എൻ രാധാകൃഷ്ണന് തന്നോട് വ്യക്തിപരമായ ശത്രുതയുണ്ടെന്നും, കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുവെന്നും അഖിൽ മാരാർ ആരോപിച്ചു. സിനിമാ മേഖലയിലുള്ള ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നടൻ വിജയ്‌യുടെ പാർട്ടി നേടിയ മുന്നേറ്റം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അഖിൽ, കേരളത്തിലെ നിഷ്പക്ഷരായ ജനങ്ങൾ ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ട്വൻ്റി 20 നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സമീപനം കാരണം അത് സാധ്യമാകുന്നില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

AKHIL MARAR RESIGNATION
TWENTY20 PARTY KERALA
SABU M JACOB
KERALA POLITICAL NEWS
AKHIL MARAR QUITS TWENTY20

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