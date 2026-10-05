എകെജി സെൻ്ററിൻ്റെ ഭൂമി അളക്കൽ നാളെ; റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ നടപടി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന്
സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും കേരള സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗവുമായ ആർ. എസ്. ശശികുമാറിന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോർജ് പൂന്തോട്ടം നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഈ നിർണായക വിധി
Published : October 5, 2026 at 4:50 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: രണ്ട് സർവേ നമ്പറുകളിലായി എകെജി സെൻ്ററിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി അളക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ അടിയന്തര ഉത്തരവ്. ഉത്തരവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന റവന്യൂ വകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരം തഹസിൽദാർക്ക് ഭൂമി അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി. ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമൻ സെൻ അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് സർക്കാരിന് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും കേരള സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗവുമായ ആർ. എസ്. ശശികുമാറിന് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോർജ് പൂന്തോട്ടം നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഈ നിർണായക വിധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് നടക്കുന്ന ഭൂമി സർവേയിൽ സർവകലാശാലയുടെയും എകെജി സെൻ്ററിൻ്റെയും പ്രതിനിധികൾ ഹാജരാകണമെന്ന് കാണിച്ച് റവന്യൂ അധികൃതർ സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർക്കും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ, സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, കേരള ഗവർണർ, കേരള സർവകലാശാല, തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവരാണ് ഹർജിയിലെ എതിർകക്ഷികൾ.
1977-ൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന എ. കെ. ആൻ്റണിയാണ് എകെജി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഭൂമി അനുവദിച്ചത്. എന്നാൽ, അനുവദിച്ച ഭൂമിയിൽ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കാതെ, അത് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ 'എകെജി സെൻ്റർ' ആയി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആരോപണം. സർവകലാശാല ഭൂമി അനധികൃതമായി കയ്യേറിയാണ് സെൻ്റർ നിർമിച്ചതെന്നും പ്രസ്തുത ഭൂമി സർവകലാശാലയ്ക്ക് തിരികെ നൽകണമെന്നുമാണ് ആർ. എസ്. ശശികുമാറിൻ്റെ ആവശ്യം.
നേരത്തെ, 1992-ൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിൻ്റെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് അന്നത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. ജെ. വി. വിളനിലം ഭൂമി അളക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വ്യാജ ഡിഗ്രി ആരോപണമുന്നയിച്ച് ഓഫീസിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഉപരോധം തീർത്തതിനെത്തുടർന്ന് അന്ന് ആ നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. സമാന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ആർ. എസ്. ശശികുമാർ നൽകിയ പരാതി നിലവിലെ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ സിൻഡിക്കേറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും, സർവകലാശാലയ്ക്ക് ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഭൂമി അളക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് ഔദ്യോഗികമായി കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വർഷങ്ങളായുള്ള നിയമപോരാട്ടങ്ങളുടെ ഒടുവിലുണ്ടായ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവും റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ അടിയന്തര നടപടിയും രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.