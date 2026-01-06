15 സെൻ്റ് അനുവദിച്ചു, കൈയേറിയത് 55 സെൻ്റ്! എകെജി സെൻ്റർ കുരുക്കിൽ; നിർണായക നീക്കവുമായി ഹൈക്കോടതി
എകെജി സെൻ്റർ സർവകലാശാല ഭൂമി കൈയേറിയെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി. 55 സെൻ്റോളം കൈയേറിയെന്നാണ് ആരോപണം.
Published : January 6, 2026 at 1:22 PM IST
എറണാകുളം: കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഭൂമി കൈയേറിയാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനമായ എകെജി സെൻ്റർ നിർമിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി. പൊതുതാത്പര്യ സ്വഭാവമുള്ളതിനാൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് ഹർജി മാറ്റി.
സർവകലാശാല മുൻ ജോയിൻ്റ് രജിസ്ട്രാർ ആർഎസ് ശശികുമാറാണ് ഹർജിക്കാരൻ. എകെജി സെൻ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിക്ക് പുറമെ 55 സെൻ്റോളം സർക്കാർ പുറമ്പോക്കും സർവകലാശാലയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലവും കൈയേറിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. എകെജി സെൻ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രവേശനവും വിലക്കണമെന്ന ഇടക്കാല ആവശ്യവും ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിപിഎം മസിൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് സർവകലാശാല ഭൂമി കൈയേറിയെന്നാണ് ആക്ഷേപം.
1944ൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് നൽകിയ ഭൂമിയിൽപ്പെട്ട 15 സെൻ്റ് സ്ഥലമാണ് എകെജി സെൻ്ററിനായി വിട്ടുനൽകിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അനുവദിച്ച 15 സെൻ്റിന് പകരം 55 സെൻ്റിലധികം വരുന്ന സർവകലാശാല ഭൂമിയും സർക്കാർ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയും ഇവർ കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ആരോപിക്കുന്നു.
1977ൽ എകെജി സ്മാരക കമ്മിറ്റിക്ക് ഭൂമി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇറക്കിയെന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരവിൻ്റെ ആധികാരികതയും ഹർജിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവ് പുരാവസ്തു വകുപ്പിലോ റവന്യൂ ഓഫിസുകളിലോ മറ്റ് സർക്കാർ രേഖകളിലോ ലഭ്യമല്ല. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകിയ അപേക്ഷകൾക്കും ഈ രേഖ നൽകാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
വഞ്ചിയൂർ വില്ലേജിൽപ്പെട്ട സർവേ നമ്പറുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭൂമി. സർവകലാശാലയുടെ സെനറ്റ് ഹാൾ ക്യാമ്പസിനോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ സ്ഥലം, വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം രാജകുടുംബം കൈമാറിയതാണെന്നും അത് രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പതിച്ചുനൽകാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് 'പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ' (Public Trust Doctrine) ലംഘനമാണെന്ന സുപ്രധാന വാദവും ഹർജിക്കാരൻ കോടതിക്ക് മുൻപാകെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
എകെജി ഗോപാലൻ്റെ പേരിലുള്ള സ്മാരകം എന്ന നിലയിലാണ് ഭൂമി അനുവദിച്ചതെങ്കിലും നിലവിൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫിസാണ്. സ്മാരകത്തിൻ്റെ മറവിൽ പാർട്ടി ഓഫിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭൂമി പതിച്ചുനൽകിയ വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനമാണെന്നും അതിനാൽ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം.
കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് എകെജി സെൻ്റർ സമുച്ചയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന വാദത്തിന് ഉപോൽബലകമായ തെളിവുകളും ഹർജിക്കാരൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ കൈവശം എകെജി സെൻ്ററിൻ്റെ അംഗീകൃത പ്ലാനോ, കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റോ, കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ലഭ്യമല്ലെന്ന വിവരാവകാശ രേഖകൾ ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ എകെജി സെൻ്റർ സർവകലാശാലയുടെ അംഗീകൃത ഗവേഷണ കേന്ദ്രമല്ലെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിക്കുന്നു. സർവകലാശാലയുടെ അക്കാദമിക് കൗൺസിലോ സിൻഡിക്കേറ്റോ ഇത്തരമൊരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയതായി രേഖകളില്ല. സർവകലാശാലയുടെ സ്വത്തുവകകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട അധികൃതർ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങി മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്നും അതിനാൽ കോടതിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സർവകലാശാലയുടെ സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസിലെ 'വാല്യുബിൾ ലാൻഡ്' (Valuable Land) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ കൈയേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കാൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്ന ശ്രമങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ഹർജിയിൽ വളരെ ഗൗരവതരമായ നിയമപ്രശ്നങ്ങളാണ് ഹർജിക്കാരൻ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. ഹർജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെ വരുംദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും സർവകലാശാലയും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നത് നിർണായകമാണ്.
റവന്യൂ വകുപ്പിൽനിന്നും കാണാതായ ഫയലുകളെക്കുറിച്ചും ഭൂമി കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ നിയമസാധുതയെക്കുറിച്ചും കോടതി വിശദീകരണം തേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ തർക്കത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവായേക്കാം എന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടാൽ അത് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
