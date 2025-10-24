ETV Bharat / state

മുന്നണി മര്യാദ പാലിക്കണമെന്ന് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ, അവഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി; പിഎം ശ്രീയില്‍ വിവിധ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ...

പദ്ധതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ അജണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാനുള്ള കരുത്ത് കേരള സർക്കാരിനുണ്ടെന്ന് ജോസ് കെ മാണി.

PM SHRI SCHEME CENTRAL EDUCATION POLICY MINISTRY OF EDUCATION പിഎം ശ്രീ
മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ, ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 24, 2025 at 7:59 PM IST

കാസർകോട്: പിഎം ശ്രീ (പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സ്‌കൂൾസ് ഫോർ റൈസിങ് ഇന്ത്യ) വിഷയത്തിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും മുന്നണി മര്യാദ പാലിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. സിപിഐ മുന്നണി മര്യാദ ലംഘിച്ചു എന്നഭിപ്രായമില്ലെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

" എൻസിപി നിലപാട് മുന്നണി യോഗത്തിൽ അറിയിക്കും. ഇതുവരെ വിഷയം ചർച്ചയായിട്ടില്ല. ധാരണ പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ടതും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയം ഗൗരവമായി ഇടത് മുന്നണി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നാണ് വിശ്വാസമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി നേതാക്കൾ (ETV Bharat)

സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ്‌

കോട്ടയം: പിഎം ശ്രീ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ്‌. പിഎം ശ്രീയെ പൂർണമായും അവഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു. ഒരു പദ്ധതി കേന്ദ്രത്തിൻ്റേത് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസിന് അഭിപ്രായമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"പദ്ധതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ അജണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാനുള്ള കരുത്ത് കേരള സർക്കാരിനുണ്ട്. കോൺഗ്രസ്‌ ഭരിക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടതു മുന്നണിക്കുള്ളിലെ തർക്കങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പരിഹരിക്കും. സിപിഐ പറഞ്ഞത് അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ്. കേരള കോൺഗ്രസിനും മുൻപ് പല കാര്യങ്ങളിലും വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചു" - ജോസ് കെ മാണി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

വിദ്യാർഥി സമൂഹം പദ്ധതിയോടൊപ്പമെന്ന് എബിവിപി

കോട്ടയം: പിഎം ശ്രീ പ്രോജക്‌ടിനെ എതിർക്കുന്നവരെ ജനം തള്ളിക്കളയുമെന്ന് എബിവിപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇയു ഈശ്വര പ്രസാദ്. കോൺഗ്രസ്‌ ഭരിക്കുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുണ്ട്. എബിവിപിയുടെ സമര പോരാട്ടത്തിലൂടെ നേടിയ വിജയമാണിതെന്നും ഈശ്വര പ്രസാദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥി സമൂഹം പദ്ധതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നു. ആധുനിക സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റം വരണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിദ്യാർഥികൾ, അധ്യാപകർ, യുവാക്കൾ എന്നിവർ പദ്ധതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നു. അതിൽ രാഷ്‌ട്രീയമുള്ള വ്യക്തികൾ മാത്രം ഇതിനെ എതിർത്തേക്കാം" - ഈശ്വര പ്രസാദ് ആരോപിച്ചു.

പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി

പ്രധാൻ മന്ത്രി സ്‌കൂൾസ് ഫോർ റൈസിങ് ഇന്ത്യ (പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സ്‌കൂൾസ് ഫോർ റൈസിങ് ഇന്ത്യ) എന്നതാണ് പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി. ഒരു കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതിയാണിത്. രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള സ്‌കൂളുകളെ ശാക്തീകരിക്കുക, 2020-ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയ മാതൃകകളായി ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

14500ല്‍ അധികം സ്‌കൂളുകള്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വിപുലപ്പെടുത്തി വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഓരോ ബ്ലോക്കിലെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്‌കൂള്‍ പ്രത്യേകം വികസിപ്പിച്ച്, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയത്തിൻ്റെ (എന്‍ഇപി) മികവ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി.

വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ വര്‍ഗീയതയും വാണിജ്യവത്കരണവും ആരോപിച്ച് ഇടതുപക്ഷം രാഷ്ട്രീയവും നയപരവുമായി പദ്ധതിയെ എതിര്‍ത്ത് വരികയായിരുന്നു. 2023-27 വര്‍ഷത്തേക്ക് വിഭാവനം ചെയ്‌ത പദ്ധതിയാണിത്. ഓരോ ബ്ലോക്കിലും രണ്ട് സ്‌കൂള്‍ പിഎം ശ്രീയായി വികസിപ്പിക്കും. ആര്‍എസ്എസ് അജന്‍ഡയും മറ്റും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്‍ഷമായി കേരളം പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല.

Also Read: പിഎം ശ്രീയില്‍ ഒപ്പിട്ടത് നാഴികക്കല്ല്; കേരള സര്‍ക്കാരിന് അഭിനന്ദനവുമായി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം

PM SHRI SCHEME
CENTRAL EDUCATION POLICY
MINISTRY OF EDUCATION
