എഫ്ഐആർ ഇട്ടാൽ കുടുങ്ങുന്നത് ചെന്നിത്തലയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും, ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് എടുക്കൂ; വെല്ലുവിളിച്ച് എ കെ ബാലൻ
ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിജിലൻസ് കേസിൽ എഫ്ഐആർ ഇടാൻ സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ച അദ്ദേഹം, പിണറായി വിജയൻ്റെ നിരപരാധിത്വം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി തെളിയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി
Published : September 19, 2026 at 7:51 PM IST
പാലക്കാട്: കരിമണൽ ഖനനവും സിഎംആർഎല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാലോജിക് കമ്പനി വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് എഫ്ഐആർ തയ്യാറാക്കി കേസെടുത്താൽ കുടുങ്ങുന്നത് യുഡിഎഫ് മന്ത്രിമാരായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമായിരിക്കുമെന്ന് മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവ് എ കെ ബാലൻ. തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ വിജിലൻസ് എഫ്ഐആർ ഇടട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം സർക്കാരിനെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ചു. പാലക്കാട് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സമാനമായ ആരോപണങ്ങളിൽ മുൻപ് തന്നെ കോടതികൾക്ക് മുന്നിൽ പലവട്ടം കയറിയിറങ്ങി പൂർണ ശുദ്ധി തെളിയിച്ച പിണറായി വിജയനും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഏത് ഘട്ടത്തിലും നിയമത്തിന് മുകളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുമെന്നും, പകരം ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നാടകം കളിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് നേതാക്കളാണ് മുങ്ങിത്താഴാൻ പോകുന്നതെന്നും ബാലൻ പരിഹസിച്ചു.
"ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള വാളുമായി സർക്കാർ നടുക്കടലിൽ"
"സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നടുക്കടലിലാണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മാക്ബത്തിനെപ്പോലെ കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ കടലിൽ മുന്നോട്ടാണോ പിന്നോട്ടാണോ പോകേണ്ടതെന്ന് നിശ്ചയമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു. ഒടുവിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് എജി സർക്കാരിന് നിയമോപദേശം നൽകിയത്. തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ എഫ്ഐആർ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി എഫ്ഐആർ ഇടാം എന്നായിരുന്നു എജിയുടെ ഉപദേശം. എന്നാൽ എഫ്ഐആർ ഇട്ടാൽ ഈ കേസിൽ ചെന്നിത്തലയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും കുടുങ്ങും എഫ്ഐആർ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ നിരപരാധിത്വവും തെളിയും. സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള വാളാണ് " അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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പഴയ ആരോപണങ്ങളിൽ പുതിയ കേസ് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ?
കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തും ജുഡീഷ്യൽ ഫോറങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും വിജിലൻസും കോടതികളും പൂർണമായി പരിശോധിച്ച ആരോപണമാണിതെന്ന് ബാലൻ ഓർമിപ്പിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതികളും ഹൈക്കോടതിയും തള്ളിയ കേസാണിത്. പുതിയ കേസ് എടുക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റേയോ ഇഡിയുടെയോ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ തെളിവുകളുണ്ടോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇൻകം ടാക്സ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റെ നടപടികൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ സിഎംആർഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴികൾ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി നൽകിയതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു മാസത്തിനകം അവർ തിരുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും ബാലൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടത് കേസ് വിഷയത്തിലല്ല
താൻ അടുത്തിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ടതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. എക്സാലോജിക് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ചതെന്നും, കെഎസ്എഫ്ഇ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന ഉയർത്തിയ തൊഴിൽപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിരുന്നു ആ കൂടിക്കാഴ്ചയെന്നും എ കെ ബാലൻ വ്യക്തമാക്കി. എക്സാലോജിക് വിഷയം ഉയർത്തി രാഷ്ട്രീയമായ ആക്രമണം നടത്തുന്നവർക്ക് നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും ബാലൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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