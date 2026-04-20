'നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ച പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്'; തന്റെ പേരിലുള്ള വ്യാജ പരസ്യത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി അജു വർഗീസ്
തൻ്റെ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വ്യാജ വായ്പാ പദ്ധതി പരസ്യത്തിനെതിരെ നടൻ അജു വർഗീസ്. തൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെയാണ് ഈ പരസ്യം പ്രചരിക്കുന്നതെന്നും ആരും ചതിയിൽ വീഴരുതെന്നും താരം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
By PTI
Published : April 20, 2026 at 6:04 PM IST
എറണാകുളം: തൻ്റെ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ വായ്പാ പദ്ധതികൾക്കെതിരെ നടൻ അജു വർഗീസ്. എഎം ട്രസ്റ്റ് ലോൺ സർവീസസ് എന്ന പേരിലാണ് പരസ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരസ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് മുന്നറിയിപ്പുമായി അജു വർഗീസ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
"എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു അനധീകൃത ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനം എൻ്റെ പേരും ചിത്രവും അവരുടെ പ്രമോഷനുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ദയവായി വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വീണുപോകരുത്. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ച പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്", അജു വർഗീസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
ഈസി ലോൺ എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിൽ എവിടെയും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പരസ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. പരസ്യത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറോ, വിലാസമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി സന്ദേശം അയക്കാനാണ് പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നത്.
നിലവിൽ താരം ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും പോസ്റ്റർ പ്രചരിപ്പിച്ച സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അനധികൃത സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും കേരള പൊലീസിൻ്റെ സൈബർഡോം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം നിരവധി കേസുകളാണ് ലോൺ ആപ്പ്, ബ്ലേഡ് മാഫിയകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്ത് വരുന്നത്. ലോൺ ആപ്പുകളുടെ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് എട്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ വിഷ്ണു എന്ന യുവാവിനെ ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
മൊബൈൽ ഫോണിലെ ലോൺ ആപ്പ് വഴി വിഷ്ണു 10,000 രൂപ കടമെടുത്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതോടെ ഏജൻ്റുമാരിൽ നിന്ന് നിരന്തരം ഭീഷണി കോളുകൾ വന്നിരുന്നതായി കുടുംബം പറഞ്ഞിരുന്നു. കൂടാതെ ലോൺ ആപ്പുകാർ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നെന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നു. ഇതാണ് വിഷ്ണു നാട് വിട്ടാൻ കാരണം.
കണ്ണൂരിൽ ദന്തൽ കോളജ് വിദ്യാർഥി മരിച്ച സംഭവത്തിലും ലോൺ ആപ്പിന് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം. ലോൺ ആപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കെതിരെ സൈബർ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. കോളജിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് കേസെടുത്തത്.
പല സിനിമാ താരങ്ങളുടെയും മറ്റും ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടാണ് പലരും ഇത്തരം ലോൺ ആപ്പുകളിൽ നിന്ന് കടമെടുക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തൻ്റെ അറിവോടയല്ല പരസ്യം പ്രചരിക്കുന്നതെന്നും സൂക്ഷിക്കണമെന്നുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പുമായി അജു വർഗീസ് രംഗത്തെത്തുന്നത്.
