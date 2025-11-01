ETV Bharat / state

അമലിന്‍റെ ഹൃദയവുമായി അജ്മൽ പുതു ജീവിതത്തിലേക്ക്; ഹൃദ്യമായ യാത്രയയപ്പ് നല്‍കി ഡോക്ടര്‍മാരും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും

ഡോ. ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലിസി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് ഹൃദ്യമായ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.

Published : November 1, 2025 at 6:20 PM IST

3 Min Read
എറണാകുളം: ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ അജ്മൽ ആശുപത്രി വിട്ടു. ഡോ. ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലിസി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് ഹൃദ്യമായ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.

രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് മലപ്പുറം പൊന്നാനി സ്വദേശി അജ്മൽ (33) ലിസി ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായത്. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അമൽ ബാബുവിന്‍റെ (25) ബന്ധുക്കൾ അവയവദാനത്തിന് സമ്മതം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അജ്മലിന് ഹൃദയം ലഭിച്ചത്.

അജ്മലിന് ആശുപത്രിയില്‍ നല്‍കിയ യാത്രയയപ്പ് (ETV Bharat)

ഈ വർഷം ജനുവരി മാസത്തിലാണ് തന്‍റെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടയിൽ അജ്മലിന് ഗുരുതരമായ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത്. തുടർന്ന് ഹൃദയ പരാജയം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അജ്മൽ ലിസി ആശുപത്രിയിൽ എത്തി ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറം, ഡോ. റോണി മാത്യു കടവിൽ എന്നിവരെ കണ്ടത്.

അമൽ ബാബുവിന്‍റെ കുടുംബത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് അജ്മൽ

വേദനയിലും അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായ അമലിന്‍റെ കുടുംബത്തിനും, ഹെലികോപ്റ്റർ വിട്ടുനൽകിയ സർക്കാരിനും, എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയ പൊലീസ് വകുപ്പിനും അജ്മൽ നന്ദി പറഞ്ഞു. ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു, അമലിന്‍റെ കുടുംബത്തോടും നന്ദി പറയുന്നു. അമലിന്റെ കുടുംബം ഹൃദയം ദാനം ചെയ്യാനെടുത്ത തീരുമാനമാണ് തന്‍റെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയതെന്നും അജ്മൽ പറഞ്ഞു.

Ajmal Discharged from Lissie Hospital After Heart Surgery (ETV Bharat)

അജ്മലിന് ശസ്ത്രക്രിയയുടെ സമയത്ത് രക്തം നൽകേണ്ട ആവശ്യം പോലും വന്നില്ലെന്നും ആരോഗ്യനില പൂർണ തൃപ്തികരമാണെന്നും ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറം പറഞ്ഞു. അവയവദാനത്തിന്‍റെ ഏകോപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കെ-സോട്ടോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സർക്കാരിനെയും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു.

ഡോ. ജേക്കബ്ബ് എബ്രഹാം, ഡോ. ഭാസ്കർ രംഗനാഥൻ, ഡോ. ജീവേഷ് തോമസ്, ഡോ. ജോ ജോസഫ്, ഡോ. പി മുരുകൻ, ഡോ. ജോബ് വിൽസൺ, ഡോ. അരുൺ ജോർജ്, ഡോ. ഗ്രേസ് മരിയ, ഡോ. ആന്റണി ജോർജ്, ഡോ. ആയിഷ നാസർ, രാജി രമേശ്, സൗമ്യ സുനീഷ്, ബേസിൽ സ്കറിയ, സാജൻ ഐസക്ക് എന്നിവർ ശസ്ത്രക്രിയയിലും തുടർ ചികിത്സയിലും പങ്കാളികൾ ആയിരുന്നു.

അജ്മലിന് ആശുപത്രിയില്‍ നല്‍കിയ യാത്രയയപ്പ് (ETV Bharat)

ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ ഫാ. പോൾ കരേടന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും അജ്മലിനെ യാത്രയാക്കിയത്. മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പിന്തുണ മൂലമാണ് ഒരു കാലത്ത് ഏറെക്കുറെ നിലച്ചുപോയിരുന്ന അവയവദാനത്തിന് വീണ്ടും ജീവൻ വച്ചതെന്ന് ഫാ. പോൾ കരേടൻ പറഞ്ഞു.

കൊച്ചിയിൽ പറന്നിറങ്ങിയ ഹൃദയം

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ പതിനാറിനായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എയർ ആംബുലൻസിൽ, മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ അമൽ ബാബുവിന്‍റെ ഹൃദയം കൊച്ചി ലിസി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് അമൽ ബാബുവിന് വാഹന അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്.

ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മസ്തിഷ്കമരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 16 ന് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ ലിസി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡോ. ജേക്കബ് എബ്രഹാം, ഡോ. ജീവേഷ് തോമസ്, ഡോ. ജോ ജോസഫ്, ഡോ. അരുൺ ജോർജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘം തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും അവിടെയെത്തി ഹൃദയം എടുക്കുന്നതിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ന് ഹൃദയം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് 2.10 ന് ബോൾഗാട്ടി ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ എത്തി. പോലീസ് സഹായത്തോടെ ഗ്രീൻ കോറിഡോർ വഴി നാലു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ലിസി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ഉടൻതന്നെ ശസ്ത്രക്രിയ ആരംഭിക്കുകയുമായിരുന്നു.

അമൽ ആറു പേർക്ക് ജീവൻ പകർന്നു

വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റാണ് അമൽ ബാബുവിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചത്. ഇരുപത്തിയഞ്ചുകാരനായ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്‍റെ വിയോഗത്തിന്റെ വേദനയ്ക്കിടയിലും, അമലിന്റെ ബന്ധുക്കൾ അവയവ ദാനത്തിന് സന്നദ്ധരാവുകയായിരുന്നു. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വാഹനാപകടം അമലിന്റെ ജീവിതം അപഹരിച്ചുവെങ്കിലും, അവയവദാനത്തിലൂടെ അര ഡസൻ പേരിലൂടെയാണ് അമൽ ഇനി ജീവിക്കുക.

ഹൃദയം, പാൻക്രിയാസ്, വൃക്ക, കരൾ എന്നിങ്ങനെ ആറ് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ ബന്ധുക്കൾ സമ്മതം നൽകുകയായിരുന്നു. ഹൃദയം കൊച്ചിയിലെ ലിസി ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് മലപ്പുറം സ്വദേശിക്ക് നൽകിയത്. കരളും പാൻക്രിയാസും വൃക്കയും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രോഗികൾക്ക് ദാനം ചെയ്തു.

