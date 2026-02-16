പിണറായിയുടെ വിജയം ഉറപ്പ്; കോണ്ഗ്രസ് വിമര്ശനത്തിനു പിന്നാലെ സിപിഎം നേതാക്കള്ക്കൊപ്പം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് മണിശങ്കര് അയ്യര്
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മണിശങ്കർ അയ്യർ. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കടുത്ത വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടും തന്റെ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
താനൊരു കോൺഗ്രസുകാരനായതിനാൽ യു.ഡി.എഫ് ജയിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്നാൽ സത്യം തുറന്നുപറയാൻ കടപ്പെട്ട ഒരു ഗാന്ധിയൻ എന്ന നിലയിലാണ് എൽ.ഡി.എഫിന്റെ തുടർഭരണം പ്രവചിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഏറെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്നും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സർക്കാരിന് അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അവർ വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നും അയ്യർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകളും ഭരണനേട്ടങ്ങളും വിലയിരുത്തിയാണ് താൻ ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത്. പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനത്തിലൂടെ അതിദാരിദ്ര്യം തുടച്ചുനീക്കിയ ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്നും അയ്യർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സി.പി.എം നേതാവ് തോമസ് ഐസക്, മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്.
അയ്യറുടെ പ്രസ്താവനകൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണവുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മണിശങ്കർ അയ്യർ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അനാവശ്യമാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് തന്നെ പുറത്താക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്നും എ.ഐ.സി.സി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ മാത്രമാണ് തന്നെ പുറത്താക്കാൻ അധികാരമുള്ള വ്യക്തിയെന്നും അയ്യർ തിരിച്ചടിച്ചു.
മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെയും കടുത്ത വിമർശനമാണ് അയ്യർ ഉന്നയിച്ചത്. ശശി തരൂർ ഒരു 'തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത കരിയറിസ്റ്റ്' ആണെന്നും കോൺഗ്രസിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മോദി സർക്കാരിൽ പദവി കിട്ടാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ മാത്രമാണ് താൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഏക നേതാവെന്നും സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയാൽ താൻ പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ചൈനയിലെ പ്രാദേശിക വികസന മാതൃകകൾ പഠിക്കാൻ കേരളം ഒരു സംഘത്തെ അയക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.
അതേസമയം വിവിധ മേഖലകളിൽ കേരളം കൈവരിച്ച പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മണിശങ്കർ അയ്യർ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ അഭിമാനം പകരുന്നതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
മണിശങ്കർ അയ്യറുടെ വാക്കുകളിലൂടെ വികസനത്തിൻ്റെയും ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ കേരളം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ സമൂഹ മാധ്യമമായ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
