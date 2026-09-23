ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ എബിവിപി വിജയം സിജെപി സമരത്തിനുള്ള തിരച്ചടിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഐഷി ഘോഷ്
സർവകലാശാല അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൂർണമായി എബിവിപി വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് ഐഷി ഘോഷ് ആരോപിച്ചു.
Published : September 23, 2026 at 3:17 PM IST
കാസർകോട്: ഡൽഹി സർവകലാശാലയിലെ എബിവിപിയുടെ വിജയം സിജെപി സമരത്തിനുള്ള തിരച്ചടിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് എസ്എഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യാ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ഐഷി ഘോഷ്. എബിവിപിക്ക് വോട്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്. സിജെപി സമരത്തിന് ക്യാമ്പസുകളിൽ വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടി. സർവകലാശാല അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൂർണമായി എബിവിപി വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും ഐഷി ഘോഷ് ആരോപിച്ചു.
കേരള സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ നിരോധന മാർഗ രേഖ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആർഎസ്എസ് അജണ്ട. കേരളത്തിൽ ഇത് നടക്കുന്നുവെന്നത് ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. ഗവർണറെയും വൈസ് ചാസലറെയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ആർഎസ്എസ് അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതേ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നു.
കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇതിന് പിന്തുണ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കൃത്യമായ നിലപാട് എടുക്കുന്നില്ലെന്നും ഐഷി ഘോഷ് പറഞ്ഞു. കാഞ്ഞങ്ങാട് വിദ്യാർത്ഥി റാലിയും പൊതു യോഗവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
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അതേസമയം, ദില്ലി സർവകലാശാല യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എബിവിപിക്ക് വലിയ വിജയമാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ വിജയം ബിജെപി വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷമാക്കുകയാണ്. എന്നാൽ വോട്ടെണ്ണലിൽ അട്ടിമറി നടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയതോടെ ക്യാമ്പസിലും തലസ്ഥാനത്തും വലിയ സംഘർഷം അരങ്ങേറിയിരിന്നു. പ്രസിഡൻ്റ്, സെക്രട്ടറി, ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എബിവിപി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എൻഎസ്യുഐ വിട്ട് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച ദീപാൻഷു ഷോക്കിൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എബിവിപിയുടെ യശ് ദബാസ് 2053 വോട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് എൻഎസ്യുഐ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയ് ശങ്കർ മീണയെ പരാജയപ്പെടുത്തി പ്രസിഡൻ്റായത്.
സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് എബിവിപിയുടെ റിയ ചാവ്ഡിയും ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് ലക്ഷയ് രാജ് സിംഗും വിജയിച്ചപ്പോൾ, എൻഎസ്യുഐക്കും ഐസ, എസ് എഫ് ഐ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടതു സഖ്യത്തിനും എല്ലാ സീറ്റുകളിലും തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. എബിവിപി നേടിയ വിജയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുലും ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന് നിതിന് നബിനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്നതിനാൽ ഡിയുഎസ്യു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. 'യൂത്ത് കി ഗൂഞ്ച്' എന്ന ആഖ്യാനത്തെ വിദ്യാർഥികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്നും യുവാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ ശബ്ദം എന്താണെന്ന് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഹിതപരിശോധനയാണ് ഡിയുഎസ്യു തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു.
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