താന് പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കുന്നതില് എന്താണ് പ്രശ്നം, വിസിയെ സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ച് ഐഷി ഘോഷ്; പരിപാടി നടന്നത് അനുമതി നിഷേധിച്ച ഹാളില്
പരിപാടി നടക്കുന്നത് ആര്എസ്എസ് ശാഖയിലോ നാഗ്പൂരിലോ അല്ല, കാമ്പസിലാണ്. വൈസ് ചാന്സലറെ സംവാദത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണെന്നും ഐഷി ഘോഷ്
Published : August 17, 2026 at 4:27 PM IST
കണ്ണൂർ: വൈസ് ചാന്സലര് അനുമതി നിഷേധിച്ച കണ്ണൂര് സര്വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്ഥി യൂണിയന് പരിപാടിക്കെത്തി എസ്എഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യാ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ഐഷി ഘോഷ്. സര്വകലാശാല പാലയാട് ക്യാമ്പസിലാണ് ഐഷി എത്തിയത്. അനുമതി നിഷേധിച്ച പാലയാട് ക്യാമ്പസിലെ സെമിനാർ ഹാളിൽ തന്നെ എസ്എഫ്ഐ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോളജ് യൂണിയൻ ഷീ ഫെസ്റ്റ് നടത്തി എന്നതും ശ്രദ്ധേയം.
പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത ഐഷി ഘോഷ് സര്വകലാശാല വൈസ് ചാന്സലര്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനം ഉയര്ത്തി. എസ്എഫ്ഐ ആര്എസ്എസിനെ എതിര്ക്കുന്നതിനാലാണ് പരിപാടിക്ക് അനുമതി നല്കാതിരുന്നതെന്നും താന് പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കുന്നതില് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് വി സി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ഐഷി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരിപാടി നടക്കുന്നത് ആര്എസ്എസ് ശാഖയിലോ നാഗ്പൂരിലോ അല്ല, കാമ്പസിലാണ്. വൈസ് ചാന്സലറെ സംവാദത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണെന്നും ഐഷി ഘോഷ് പറഞ്ഞു.
ഷീ ഫെസ്റ്റ് നടത്താൻ സെമിനാർ ഹാൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പരിപാടിക്ക് വിസിയുടെ അനുമതി ഇല്ലെന്നും കാണിച്ച് ക്യാമ്പസ് ഡയറക്ടർ എസ്എഫ്ഐ യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾക്ക് ഞായറാഴ്ച അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ എന്തു വിലകൊടുത്തും പരിപാടി നടത്തുമെന്ന് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ സർവകലാശാല അധികൃതർക്ക് മറുപടി നൽകി.
ജന്തർമന്തറിൽ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഐഷി ഘോഷ് പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് പരിപാടിക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചതെന്ന് എസ്എഫ്ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജോയൽ തോമസ് പറഞ്ഞു. സംഘപരിവാറുകാരനായ വിസിയിൽനിന്ന് മുൻപും സമാന അനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് കാർണിവലിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഷീ ഫെസ്റ്റ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി അനുവാദവും സർവകലാശാല അധികൃതരിൽനിന്ന് വാങ്ങി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ഷീ ഫെസ്റ്റിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചെന്ന അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത്. സെമിനാർ ഹാളിൽനിന്ന് പ്രചാരണ സാമഗ്രഹികൾ ഉൾപ്പെടെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.
ക്യാമ്പസിൽ എന്ത് പരിപാടി നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് യൂണിയനാണ്, അല്ലാതെ വിസി അല്ല. വിസിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു റോളുമില്ല. തുടർപ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് എസ്എഫ്ഐ കടക്കും.
അതേസമയം സംഭവത്തില് എസ്എഫ് ഐക്ക് എതിരെ കെഎസ്യു രംഗത്തെത്തി. പാലയാട് ക്യാമ്പസിൽ ഐഷി ഘോഷിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇര വാദം ഉയർത്തി വന്നിരിക്കുകയാണ് എസ്എഫ്ഐ എന്ന് കെഎസ്യു ആരോപിച്ചു . ഇത്രയും നാൾ കെഎസ്യു പരിപാടികൾക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചപ്പോൾ കുറുക്കനെ പോലെ ഒളിച്ചിരുന്നവരാണ് എസ്എഫ്ഐ. യൂണിയൻ പരിപാടി എന്ന പേരിൽ എസ്എഫ്ഐ പരിപാടികൾ നടത്തുകയും കെഎസ്യു പരിപാടികൾക്ക് അനുമതി ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആഴ്ചകളോളം പരിപാടികൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഹാളുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ക്യാമ്പസ് ഡയറക്ടറെ കൂട്ടുപിടിച്ച് കെഎസ്യു പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരാണിവർ. ഇന്ന് ഐഷി ഘോഷ് വരുന്ന പരിപാടി നടക്കുന്ന ദിവസം പോലും കെഎസ്യു കൊടി തോരണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തവരാണ് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാരികളെ പോലെ എസ്എഫ്ഐയും യഥാർഥ വേട്ടക്കാരാണ്. സംഘടന പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടാകണമെന്ന ജനാധിപത്യ സന്ദേശമാണ് കെഎസ്യു പങ്കുവെക്കുന്നത്.