'ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്‍റ് പദവി പച്ചക്കള്ളം; സിപിഎം വിട്ടത് അടിമയായിരിക്കാൻ വയ്യാത്തതിനാല്‍, വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഐഷാ പോറ്റി

ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്‍റ് പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ടുമില്ല. അഖിൽ മാരാർക്ക് പാർട്ടി എഴുതിക്കൊടുത്ത് പറയിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ

Aisha Potty (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 20, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: തന്നെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്‍റാക്കാമെന്ന് ആരും ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാലിനൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി മുന്‍ സിപിഎം എംഎല്‍എ ഐഷാ പോറ്റി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചരിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പച്ചക്കള്ളമാണ്.

ആദ്യ തവണ എം.എൽ.എ. ആയപ്പോൾ ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. താൻ കൊട്ടാരക്കരയിൽ സ്ഥാനാർഥിയാകുമോ എന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഇതുവരെ പാർട്ടിയിൽ അത്തരം ചർച്ചകളില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സി.പി.എമ്മിൽ അടിമയായിരിക്കാൻ താൻ ഒരുക്കമല്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കൊട്ടാരക്കരയിൽ മത്സരം ഉറപ്പിച്ചോ?

ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. 'പുതുയുഗ യാത്ര'യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും നടക്കുന്ന കൺവെൻഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ചെയ്തുവരുന്നു.

ഇന്ന് വെളിയം പഞ്ചായത്തിലാണ് കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇത് കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ മണ്ഡലത്തിലെ എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലും കൺവെൻഷനുകൾ കഴിയും. എന്നെ പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ജോലികൾ ഞാൻ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിവസവുമുള്ള പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുന്നുമുണ്ട്.

സിപിഎം വിടാൻ കാരണം പാർട്ടി നയങ്ങളോടുള്ള എതിർപ്പോ അതോ അവഗണനയോ?

ഇത് രണ്ടുമാണ്. എം.എൽ.എ. പദവി ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു പരിപാടികളിലും എന്നെ അടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. പാർട്ടി ജോലികൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയെന്ന നിലയിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. മുൻ എം.എൽ.എ. എന്ന പരിഗണന പോലും നൽകിയില്ല.

ഞാൻ തുടക്കം കുറിച്ചതോ പൂർത്തീകരിച്ചതോ ആയ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പരിപാടികളിലും എന്നെ വിളിക്കുകയോ നോട്ടീസിൽ പേര് വെക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. സി.പി.എം. ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചർച്ചകൾ എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ? കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ഒരിടത്തുമില്ല.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയായ 'പി.എം. ശ്രീ' ഒപ്പിടുന്നതിന് മുൻപ് പാർട്ടിയിൽ ഒരു ചർച്ചയും നടന്നില്ല. ചർച്ചകളില്ല, തിരുത്തലുകളില്ല, പറയുന്നത് അതേപടി കേട്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. പാർട്ടി പഴയകാലത്തുള്ള അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അടിമയായിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല.

ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്‍റാക്കാം എന്ന് സിപിഎം വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നോ?

എന്നോട് ഒരു നേതാവ് പോലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എവിടെനിന്നാണ് ഇത്തരമൊരു വാർത്ത വന്നതെന്ന് അറിയില്ല. വസ്തുതയില്ലാത്ത കാര്യമാണിത്. വെറും പച്ചക്കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്‍റ് പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ടുമില്ല. അഖിൽ മാരാർക്ക് പാർട്ടി എഴുതിക്കൊടുത്ത് പറയിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ. കൊട്ടാരക്കരയിൽ എനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലാത്ത ഒരു വികസന സെമിനാറിന് വരണമെന്ന് മന്ത്രി ബാലഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നാലര വർഷമായി ഒരു പരിപാടിയിലും എന്നെ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ അവിടെ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് നേരിട്ട് മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു.

ഞാൻ പങ്കെടുക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ച് ബാലഗോപാൽ പാർട്ടി ഉന്നതനേതൃത്വത്തോട് പരാതി പറഞ്ഞുവെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. മോശമായ കമന്റുകളും മറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കാറേ ഇല്ല.

കോൺഗ്രസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പ്രാദേശികമായി എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നോ? ആരുമായാണ് ചർച്ച നടത്തിയത്?

അങ്ങനെ ഒരു എതിർപ്പും ഉണ്ടായതായി തോന്നിയില്ല. വലിയ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും ആവേശവും സന്തോഷവുമാണ് ഉണ്ടായത്. ആർ. രശ്മിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ എതിർപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പൊതുവിൽ പാർട്ടിയിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലാണ്. മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എന്നെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.

എല്ലാ നേതാക്കളും എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യകാലത്തൊന്നും പാർട്ടി മാറണമെന്ന ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. സി.പി.എമ്മിൽ പൂർണമായി അവഗണന നേരിട്ടപ്പോഴാണ് അത്തരമൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായത്. എനിക്ക് അധികാരമോഹമില്ല.

അധികാരം സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് അടക്കമുള്ളവരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വരാതെ മറ്റു പലരെയും ചർച്ചകൾക്കായി നിയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്‍റെ ഭർത്താവ് ശങ്കരൻ പോറ്റിയുടേത് യു.ഡി.എഫ്. കുടുംബമാണ്. അവർ തമ്മിൽ നേരത്തെ തന്നെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്.

ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന് സിപിഎം ശാസിച്ചിരുന്നോ?

അത് നേരത്തെ തന്നെ വാർത്തയായതാണ്. ഞാനും എം.എം. മോനായിയും ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് പാർട്ടിക്ക് ആകെ നാണക്കേടായെന്ന് കമ്മിറ്റികളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. സംസ്ഥാന-ജില്ലാ നേതൃത്വങ്ങളിൽ ചർച്ച നടന്നുവെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ അംഗമായ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പാർട്ടിയെ നാണം കെടുത്താൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല എന്ന വിശദീകരണം അന്ന് നൽകിയിരുന്നു.

മൂന്നാം പിണറായി സര്‍ക്കാരിന് സാധ്യതയുണ്ടോ?

മൂന്നാം തവണ പിണറായി സർക്കാർ വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മനസിലാകുന്നതെന്നും ഐഷ പോറ്റി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

