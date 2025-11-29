സൗരവികിരണം ഭീഷണി; എയര് ഇന്ത്യ ഉള്പ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ 300 വിമാനങ്ങളില് അടിയന്തര സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്
തീവ്രമായ സൗരവികിരണം വിമാനങ്ങളുടെ സുപ്രധാന സംവിധാനങ്ങളെ ബാധിക്കാമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് ആശ്വാസകരമാണെന്ന് പൈലറ്റും പരിശീലകനുമായ ക്യാപ്റ്റൻ സൂരജ് ജോസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
Published : November 29, 2025 at 2:24 PM IST
എറണാകുളം: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാന നിർമാണ കമ്പനിയായ എയർബസിൻ്റെ അടിയന്തര സോഫ്റ്റ്വെയര് അപ്ഡേഷഷനില് ഇന്ത്യയില്നിന്നുള്ള മുന്നൂറോളം വിമാനങ്ങളും. എയർ ഇന്ത്യ, എയർ ഇന്ത്യാ എക്സ്പ്രസ്, ഇൻഡിഗോ എന്നീ വിമാനക്കമ്പനികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായും എയർബസിൻ്റെ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു വിമാനത്തിലെ അപ്ഡേഷനായി ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം സമയമാകും വേണ്ടിവരിക. എങ്കിലും, ഈ നടപടി വിമാന സർവീസുകളെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് വിമാന കമ്പനികൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തങ്ങളുടെ ആറായിരത്തോളം വിമാനങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അടിയന്തരമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എയർബസ് വിമാന കമ്പനികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ വിമാന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് കമ്പനിക്കുള്ളത്. ചില വിമാനങ്ങളിൽ ഹാർഡ്വെയർ അപ്ഡേഷനും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം എന്ന് എയർബസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എയർബസിൻ്റെ A320 വിമാനം അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് തീവ്രമായ സൗരോർജ വികിരണം വിമാനങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നിർണായകമായ ഡാറ്റയെ തകരാറിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഈ കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് നിലവിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഭീമമായ എണ്ണം A320 ഫാമിലി വിമാനങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് എയർ ബസ് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കി.
സൂര്യനിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങളായി പുറപ്പെടുന്ന ഊർജമാണ് സൗരവികിരണം. ഇത് അന്തരീക്ഷത്തെയും കാലാവസ്ഥയെയും സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗരവികിരണം തങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഡാറ്റയെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് എയർബസ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലെ സ്വാധീനം
തീവ്രമായ സൗരവികിരണം വിമാനങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ട്രോള് ഡേറ്റയെ ബാധിക്കാമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് ആശ്വാസകരമാണെന്ന് പൈലറ്റും പരിശീലകനുമായ ക്യാപ്റ്റൻ സൂരജ് ജോസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വിമാനങ്ങളിൽ മുൻപ് മെക്കാനിക്കൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ തലമുറ വിമാനങ്ങളിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു
പൈലറ്റ് വിമാനം ഉയർത്തുകയോ താഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, വിമാനത്തിലെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഈ പ്രവർത്തനം പരിശോധിച്ച് തെറ്റില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഇതിലൂടെ മാനുഷിക പിഴവുകൾ ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാനും വിമാനം തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് തിരിയുകയോ ഉയരുകയോ താഴുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് കണ്ടെത്തി തടയുകയും ചെയ്യും.
ഇത്തരത്തിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഈ നിർണായക സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് തീവ്രമായ സൗരവികിരണം ബാധിക്കുമെന്ന് നിലവിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സൗരവികിരണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന നിലയിലാണ് സാധാരണയായി വിമാനങ്ങളിലെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഹാർഡ്വെയറുകളും നിർമിക്കാറുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്പ്ഡേഷനുകൾ വരാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയധികം വിമാനങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് അപ്പ്ഡേറ്റ് ചെയേണ്ടി വരുന്നത് ആദ്യമായാണ്. വിമാന നിർമാണ കമ്പനികൾ നൽകുന്ന ചിപ്പുകൾ ഒരോ വിമാനത്തിലും ഘടിപ്പിച്ചാണ് സോഫ്റ്റ് വേയർ അപ്പ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നു സൂരജ് ജോസ് വ്യക്തമാക്കി.
പരമപ്രധാനം സുരക്ഷ
ലഭ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഹാർഡ്വെയർ പരിരക്ഷകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കാനും വിമാനം പറക്കാൻ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും വേണ്ടി വ്യോമയാന അധികാരികളുമായി ചേർന്ന് അടിയന്തര മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് എയർബസ്.
ചില യാത്രക്കാർക്ക് പ്രവർത്തനപരമായ തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, സുരക്ഷയ്ക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണന എന്നും അസൗകര്യത്തിൽ ഖേദമുണ്ടെന്നും എയർബസ് അറിയിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എയർലൈൻ ഓപ്പറേറ്റർമാർ 'അലേർട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ (AOT)' വഴിയാണ് ഈ നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
