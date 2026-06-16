കണ്ണൂരിൽനിന്ന് ജിദ്ദയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കി
രാവിലെ 7.30ന് 150 യാത്രക്കാരുമായാണ് വിമാനം കണ്ണൂരിൽനിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത്. യാത്രാമധ്യേ മംഗളൂരു ഭാഗത്തെ ആകാശത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് വിമാനത്തിന് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കാര്യം പൈലറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്
Published : June 16, 2026 at 10:28 AM IST
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് ജിദ്ദയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്ന് അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കി. പറന്നുയർന്ന് അധികനേരം പിന്നിടുംമുൻപ് തകരാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ടുപറന്ന ശേഷമാണ് വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തത്. പൈലറ്റിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്.
ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ടുപറന്ന് വിമാനം
രാവിലെ 7.30ന് 150 യാത്രക്കാരുമായാണ് വിമാനം കണ്ണൂരിൽനിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത്. യാത്രാമധ്യേ മംഗളൂരു ഭാഗത്തെ ആകാശത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് വിമാനത്തിന് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കാര്യം പൈലറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി വിമാനം അടിയന്തരമായി കണ്ണൂരിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
വിമാനത്താവളത്തിലെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ (എടിസി) വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം പൈലറ്റ് അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള അനുമതി തേടി. എന്നാൽ, സുരക്ഷിതമായ ലാൻഡിങ്ങിനായി വിമാനത്തിലെ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനായി മംഗളൂരു ഭാഗത്തെ ആകാശത്ത് പതിനഞ്ചോളം തവണയാണ് വിമാനം വട്ടമിട്ടുപറന്നത്.
അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിമാനം സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ധനം കത്തിച്ചുകളയുന്നത്. വിമാനത്തിൻ്റെ ഭാരം പരമാവധി കുറച്ച് സുരക്ഷിതമായ ലാൻഡിങ് ഉറപ്പാക്കാനാണ് പൈലറ്റുമാർ ഈ രീതി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇന്ധനം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയാൽ ലാൻഡിങ് സമയത്ത് തീപിടിത്തം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. വ്യോമയാന ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ടുപറന്ന സമയം യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
സുരക്ഷിതമായ ലാൻഡിങ്
ഇന്ധനം പരമാവധി കുറച്ചശേഷം വിമാനം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി റൺവേയിൽ ഇറക്കുകയായിരുന്നു. അടിയന്തര ലാൻഡിങ് കണക്കിലെടുത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഫയർഫോഴ്സ്, ആംബുലൻസ്, മെഡിക്കൽ സംഘം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 150 യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
വിമാനം സുരക്ഷിതമായി റൺവേയിൽ തൊട്ടതോടെയാണ് അധികൃതർക്കും യാത്രക്കാർക്കും ആശ്വാസമായത്. തുടർന്ന് യാത്രക്കാരെ ടെർമിനലിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായവും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും വിമാനത്താവള അധികൃതർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ ലഗേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളും പൂർത്തിയായി.
തുടരന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡിജിസിഎ
സാങ്കേതിക തകരാറിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യോമയാന അധികൃതർ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തും. വിമാനത്തിൻ്റെ ലാൻഡിങ് ഗിയറിനാണോ അതോ മറ്റ് സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിലാണോ തകരാർ സംഭവിച്ചത് എന്നത് പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ. വിമാനത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി വിദഗ്ധരായ എൻജിനിയറിങ് സംഘം കണ്ണൂരിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തകരാർ പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വിമാനം അടുത്ത സർവീസിനായി ഉപയോഗിക്കൂ. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന പ്രധാന വിമാനക്കമ്പനികളിലൊന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്. മലബാർ മേഖലയിലുള്ള പ്രവാസികൾ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്ന വിമാനത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
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