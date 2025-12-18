നെഞ്ചിടിപ്പിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ, ഒടുവിൽ ആശ്വാസം; എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ അടിയന്തര ലാൻഡിങ്, സിയാൽ രക്ഷയായത് ഇങ്ങനെ
ടയർ തകരാറിനെത്തുടർന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് കൊച്ചിയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തി. സിയാലിൻ്റെ മികച്ച ഏകോപനത്തിൽ യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ. വിമാനത്താവള പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലായി.
Published : December 18, 2025 at 3:44 PM IST
എറണാകുളം: എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷിത ലാൻഡിങ് സൗകര്യമൊരുക്കാനായത് ആശ്വാസമെന്ന് സിയാൽ. സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്ന് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തരമായി ലാൻഡിങ് നടത്തിയതോടെ എയർപോർട്ടിലെ വിമാന സർവീസുകളെ ഇത് ബാധിച്ചു.
മികച്ച ഏകോപനത്തിലൂടെ സുരക്ഷിത ലാൻഡിങിന് സൗകര്യമൊരുക്കാൻ സിയാലിന് കഴിഞ്ഞതായി സിയാൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എസ് സുഹാസ് പറഞ്ഞു. “സിയാലുമായി സഹകരിച്ചുവരുന്ന എല്ലാ ഏജൻസികളും സ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡർമാരും തമ്മിലുള്ള ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സാഹചര്യം പ്രൊഫഷണലായി നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. എല്ലാ യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതരായി അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നറിയുന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്”, അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെത്തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ പതിനാല് വിമാന സർവീസുകൾ വൈകാനിടയായി. കൊച്ചിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആറ് വിമാനങ്ങളും യാത്ര തിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് വിമാനങ്ങളുമാണ് വൈകിയത്. ലാൻഡിങ് വൈകിയ മൂന്ന് വിമാനങ്ങൾ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു.
യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ
160 യാത്രക്കാരുമായി ജിദ്ദയിൽനിന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനമാണ് സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്ന് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തിയത്. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് IX 398 വിമാനം രാവിലെ 9.08ഓടെയാണ് സിയാലിൻ്റെ സുസജ്ജമായ സംവിധാനത്തിൽ ലാൻഡിങ് നടത്തിയത്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണ്. ആർക്കും പരിക്കില്ല. ടയറുകളിൽ തകരാർ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് വിമാനം കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടത്.
സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള ലിമിറ്റഡ് (സിയാൽ) ഈ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് വിജയകരമായി ഏകോപിപ്പിച്ചു. തകരാറിനെത്തുടർന്നുള്ള ലാൻഡിങ് വിവരം രാവിലെ 08.35ഓടെയാണ് സിയാലിന് ലഭിച്ചത്. ഉടൻതന്നെ എയർപോർട്ട് റെസ്ക്യൂ & ഫയർ ഫൈറ്റിങ് (എആർഎഫ്എഫ്), സിഐഎസ്എഫ്, ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിങ് ഏജൻസികൾ, ഇതര റെസ്ക്യൂ സർവീസുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സിയാൽ സംഘവും ഒപ്പം സംസ്ഥാന അഗ്നിശമന, പൊലീസ് സേനകളും പൂർണ സജ്ജരായി എമർജൻസി സേവനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി സജ്ജീകരിച്ചു. ലാൻഡിങിനുശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വലതുഭാഗത്തുള്ള രണ്ടു ടയറുകളും പൊട്ടിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. റൺവേയിലെ തടസങ്ങൾ മാറ്റിയശേഷം 09.45ഓടെ വീണ്ടും പ്രവർത്തനസജ്ജമായി. 09.48ന് ആദ്യ വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു.
കാരണം വ്യക്തമാക്കി എയർ ഇന്ത്യ
ജിദ്ദ വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേയിൽവച്ച്, ഏതോ ബാഹ്യവസ്തു മൂലം ടേക്ക് ഓഫിനിടെ വിമാനത്തിൻ്റെ ടയറിന് കേടുപാടുണ്ടായി എന്ന് സംശയമുണ്ടായതിനാലാണ് മുൻകരുതൽ ലാൻഡിങ് നടത്തിയതെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് അറിയിച്ചു. “വിമാനം കൊച്ചിയിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തു. എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും റോഡുമാർഗം കോഴിക്കോട് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാത്രക്കാർക്കുണ്ടായ അസൗകര്യങ്ങളിൽ ഖേദിക്കുന്നു”, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം സുരക്ഷിതമായ ലാൻഡിങും റൺവേ ക്ലിയറൻസിനും ശേഷം സിയാലിലെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷനുകളും സാധാരണ നിലയിലായിട്ടുണ്ട്.
Also Read:- ബലാത്സംഗ കേസ്; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ അറസ്റ്റ് ഉടനില്ല, വിലക്ക് നീട്ടി