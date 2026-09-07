36,000 അടി ഉയരത്തിൽ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്തു; എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന് കൊച്ചിയിൽ അടിയന്തര ലാന്ഡിങ്, സംഭവം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച
പൈലറ്റുമാരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാകുകയും വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് സംഭവം.
Published : September 7, 2026 at 1:37 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം പറക്കലിനിടെ എഞ്ചിൻ തകരാറിനെ തുടർന്ന് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ തിരിച്ചിറക്കി. ബോയിങ് 737 (വിമാനം IX 415) വിമാനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നമ്പർ എഞ്ചിനിലെ ഓയിൽ പ്രഷർ അപകടനിലയിലേക്ക് താഴുകയും തുടര്ന്ന് എഞ്ചിൻ പൂർണമായി ഓഫാക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. പൈലറ്റുമാരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാകുകയും വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് സംഭവം.
വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഏകദേശം 50 മിനിറ്റ് പിന്നിട്ടപ്പോൾ, 36,000 അടി ഉയരത്തിൽ വെച്ചാണ് എഞ്ചിൻ 1 ലെ ഓയിൽ അളവ് വേഗത്തിൽ കുറയുന്നത് കോക്ക്പിറ്റിലെ പൈലറ്റിൻ്റെയും കോ-പൈലറ്റിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം പൈലറ്റുമാർ വിമാനം അബുദാബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം കൊച്ചിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് മുംബൈ റേഡിയോയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയും വിമാനം തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ തിരികെ കൊച്ചിയിലേക്ക് പറക്കുന്നതിനിടെ, ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് പിന്നിട്ടപ്പോൾ എഞ്ചിൻ 1 ലെ ഓയിൽ പ്രഷർ റെഡ് സോണിലേക്ക് വീഴുകയും അപകടനിലയിലാവുകയും ചെയ്തു. ഉടൻ തന്നെ പൈലറ്റുമാർ നോൺ നോർമൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പാലിച്ച് അപകടത്തിലായ ഒന്നാം നമ്പർ എഞ്ചിൻ പൂർണ്ണമായും ഓഫ് ചെയ്തു.
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സിംഗിൾ എഞ്ചിനിൽ ഇത്രയും ഭാരമേറിയ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നത് അതീവ അപകടകരവും സമ്മർദമേറിയതുമായ ദൗത്യമാണ്. എന്നാൽ കോക്ക്പിറ്റിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തത് യാത്രക്കാർ അറിയാതെ തന്നെ പൈലറ്റുമാർ വിമാനം കൊച്ചിയിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കി. സമീപകാലത്തായി ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികളിൽ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലം വിമാനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിടുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തിടെ നടന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഫൂക്കറ്റ് ഡൽഹി വിമാനത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് തകരാറിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പുതിയ സംഭവവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (DGCA) നടത്തുന്ന സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റുകൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുകയാണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏവിയേഷൻ സേഫ്റ്റി അസസ്മെന്റിൻ്റെ (IASA) അടുത്ത പ്രധാന ഓഡിറ്റ് വരാനിരിക്കെ, വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം ഇതിൽ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൻ്റെയും ഡിജിസിഎയുടെയും ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
അതേസമയം, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം IX 415-മായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളിൽ സിഐഎഎഎൽ (CIAL) വ്യക്തത വരുത്തി. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് അവസാന വാരത്തിൽ നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നതെന്നും നിലവിൽ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ, വാർത്തകളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന സാങ്കേതികമോ പ്രവർത്തനപരമോ ആയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് വ്യക്തമാക്കി.
ആകാശത്ത് 36,000 അടി ഉയരത്തിൽ വെച്ച് എഞ്ചിൻ ഓഫായിട്ടും പൈലറ്റുമാർ കാണിച്ച മനോധൈര്യവും തൊഴിൽപരമായ വൈദഗ്ധ്യവുമാണ് വൻ ദുരന്തമൊഴിവാക്കിയത്. എങ്കിലും, തുടർച്ചയായി ആവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരിശോധനകളെക്കുറിച്ചും ഗൗരവകരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
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