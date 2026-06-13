കൊച്ചിയിലെ അടിയന്തിര ലാൻഡിങ്: എന്താണ് വിമാനത്തിൻ്റെ 'എഞ്ചിൻ റിവേഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റം'? വിശദീകരിച്ച് വ്യോമയാന വിദഗ്ധൻ
എഞ്ചിൻ റിവേഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടര്ന്ന് എയർ അറേബ്യ വിമാനം നൊടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തില് അടിയന്തരമായി ലാൻഡ് ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തില് വ്യോമയാന വിദഗ്ധന് ക്യാപ്റ്റൻ സൂരജ് ജോസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
Published : June 13, 2026 at 5:46 PM IST
പര്വീസ് കെ
എറണാകുളം: ഷാർജയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്ന എയർ അറേബ്യ വിമാനം (G9 454) സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തരമായി ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെയായിരുന്നു. വിമാനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ റിവേഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിന് കാരണമായത്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 170 യാത്രക്കാരും 9 കുട്ടികളും ജീവനക്കാരും പൂർണ സുരക്ഷിതരാണെന്ന ആശ്വാസ വാർത്തയാണ് സിയാൽ വക്താവ് പങ്കു വെച്ചത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് വിമാനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയിൽ നിർണായകമായ 'എഞ്ചിൻ റിവേഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റ'ത്തെക്കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുകയാണ് വ്യോമയാന വിദഗ്ധന് ക്യാപ്റ്റൻ സൂരജ് ജോസ്.
എന്താണ് എഞ്ചിൻ റിവേഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ?
ലാൻഡിങ് സമയത്ത് വിമാനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അധികമായൊരു ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനമാണ് എഞ്ചിൻ റിവേഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റം. സാധാരണ ഗതിയിൽ വിമാനം പറന്നുയരുമ്പോഴും മുന്നോട്ട് കുതിക്കുമ്പോഴും എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള വായുപ്രവാഹം പൂർണമായും പിറകിലോട്ടായിരിക്കും. ഇത് വിമാനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കരുത്ത് നൽകുന്നു. എന്നാൽ വിമാനം റൺവേയിൽ തൊടുന്ന ലാന്ഡ് ചെയ്യുന്ന നിമിഷം ഈ വായുപ്രവാഹത്തിൻ്റെ ദിശ മാറ്റി മുന്നിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു. കാറ്റ് ശക്തമായി മുന്നിലേക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിമാനത്തിന്റെ വേഗത പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു.
വിമാനം കൃത്യമായ ദൂരത്തിനുള്ളിൽ നിർത്തുവാൻ ഈ സംവിധാനം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ സൂരജ് പറഞ്ഞു. താരതമ്യേന നീളം കുറഞ്ഞ റൺവേയുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റിവേഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അത്യാവശ്യമായി വരാറുള്ളത്. കോഴിക്കോട് (കരിപ്പൂർ) പോലുള്ള ടേബിൾ ടോപ്പ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം റിവേഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ, വിമാനം റൺവേ കടന്ന് പുറത്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന വിമാനം നിർത്താൻ സാധാരണ വീൽ ബ്രേക്കുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വീൽ ബ്രേക്കുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഘർഷണം കാരണം വലിയ തോതിൽ ചൂട് ഉണ്ടാകാനും ബ്രേക്ക് തകരാറിലാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ വീൽ ബ്രേക്കുകൾ കുറച്ചുമാത്രം ഉപയോഗിച്ച്, എഞ്ചിൻ റിവേഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് വഴിയാണ് വിമാനങ്ങൾ റൺവേയിൽ സുരക്ഷിതമായി നിർത്തുന്നത്.
സാധാരണയായി വിമാനം പറന്നുയരുന്നതിന് മുൻപ് എഞ്ചിനീയർമാരും പൈലറ്റുമാരും വിശദമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്താറുണ്ട്. ഇത്തരം പരിശോധനകളിൽ ഈ തകരാറുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാറുള്ളതിനാൽ, ലാൻഡിങ് സമയത്ത് എഞ്ചിൻ റിവേഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ തകരാറുണ്ടാകുന്നത് വളരെ അപൂർവമായൊരു പ്രതിഭാസമാണ്.
പാൻ പാൻ സന്ദേശവും ലാൻഡിങ്ങും
എഞ്ചിൻ റിവേഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് പോലെയുള്ള, അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള എന്നാൽ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പൈലറ്റ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിലേക്ക് (ATC) പാൻ പാൻ (PAN-PAN) സന്ദേശം നൽകുന്നത്. വിമാനത്തിന് ചെറിയൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാണ് ഈ കോഡിൻ്റെ അർഥം. അതേസമയം വിമാനത്തിന് ഗുരുതരമായ തകരാറോ ജീവന് ഭീഷണിയോ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളില് മെയ് ഡേ (MAYDAY) സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. ഒരു പൈലറ്റ് മെയ് ഡേ നൽകിയാൽ എടിസി ആ വിമാനത്തിന് മാത്രമായിരിക്കും റൺവേയും ലാൻഡിങ് അനുമതിയും നൽകുക.
തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം സാങ്കേതിക തകരാറുകളും എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് പൈലറ്റുമാർക്ക് കൃത്യമായ പരിശീലനം ലഭിക്കാറുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ അവർ എഞ്ചിനീയർമാരുമായി വായുവിൽ വെച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തും. പൈലറ്റിന് വിമാനം സുരക്ഷിതമായി നിശ്ചിത വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബോധ്യമായാലാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിന് അനുമതി തേടുന്നത്. 121.5 MHz എന്ന പ്രത്യേക എമർജൻസി ഫ്രീക്വൻസിയിലൂടെയാണ് ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്.
കൊച്ചിയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
വിമാനത്തിന് സാങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിച്ചതായി പൈലറ്റിൻ്റെ സന്ദേശം ലഭിച്ചയുടൻ തന്നെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് പുലർച്ചെ 03:19 ഓടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ 'ലോക്കൽ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ' പ്രഖ്യാപിച്ചു. തുടർന്ന് തകരാറിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് പൂർണ സജ്ജീകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 03:34 ഓടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഫയർഫോഴ്സ് ആംബുലൻസുകൾ, മെഡിക്കൽ സംഘം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ രക്ഷാപ്രവർത്തന വിഭാഗങ്ങളും റൺവേയ്ക്ക് സമീപം നിലയുറപ്പിച്ചു.
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ആശങ്കകളുടെ നിമിഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പുലർച്ചെ 03:38 ന്എയർ അറേബ്യ വിമാനം കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് വിമാനത്തെ പാർക്കിംഗ് ബേയിലേക്ക് മാറ്റി. വിമാനം റൺവേയിൽ തൊട്ടതിന് പിന്നാലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്തി. എല്ലാ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും വിജയകരമായി പൂർത്തിയായതിനെ തുടർന്ന് പുലർച്ചെ 03:45 ഓടെ വിമാനത്താവളത്തിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ചു. വലിയൊരു അപകടസാധ്യതയാണ് എയർപോർട്ട് അധികൃതരുടെയും പൈലറ്റിൻ്റെയും കൃത്യമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഒഴിവായത്. അടിയന്തര ലാൻഡിങ് സമയത്തും അതിനുശേഷവും കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ മറ്റ് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ വിമാന സർവീസുകളെയോ ഇത് ബാധിച്ചില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മറ്റ് സർവീസുകളെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നടന്നു. ലാൻഡിങ്ങിനുശേഷം എയർ അറേബ്യയുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ വിമാനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ റിവേഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടായ തകരാർ വിശദമായി പരിശോധിച്ച് പരിഹരിച്ചു. വിമാനം പൂർണമായും യാത്രായോഗ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം രാവിലെ 07:15 ഓടെ വിമാനം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരികെ പുറപ്പെട്ടു. വിമാനത്താവള അധികൃതരുടെ സമയബന്ധിതമായ പ്രവർത്തനവും സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളുമാണ് യാത്രക്കാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും വലിയൊരു ആശങ്കയ്ക്ക് വിരാമമിട്ടത്.
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