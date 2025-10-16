ETV Bharat / state

ജീവൻ്റെ തുടിപ്പുമായി എയർ ആംബുലൻസ്: അമൽ ബാബുവിൻ്റെ ഹൃദയം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക്

മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ 33-കാരന് ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തും. ആറുപേർക്ക് ജീവൻ പകരുന്നതിനായി അമലിൻ്റെ മറ്റ് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്തു.

അമൽ ബാബു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 16, 2025 at 12:17 PM IST

എറണാകുളം: ജീവൻ്റെ തുടിപ്പുമായി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും വീണ്ടും എയർ ആംബുലൻസ് കൊച്ചിയിലെത്തുന്നു. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ അമൽ ബാബുവിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് എയർ ആംബുലൻസ് വഴി കൊച്ചിയിലെത്തിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും ഹൃദയവുമായി ഹെലികോപ്റ്റർ ഗ്രാൻ്റ് ഹയാത്ത് ഹെലിപ്പാടിൽ ഉച്ചക്ക് 1.30ന് ശേഷം എത്താനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ലിസി ആശുപത്രി കാർഡിയോളജി വിഭാഗം വക്താവ് രാജേഷ് ഇടി വിഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കാരനാണ് എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗ ബാധിതനായ മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കാരൻ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ലിസി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഡോക്ടർമാർ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ലിസി ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ യുവാവിനെ അനുയോജ്യമായ ഹൃദയം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തുകയായിരുന്നു.

വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റാണ് അമൽ ബാബുവിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചത്. ഇരുപത്തിയഞ്ച് കാരനായ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ്റെ വിയോഗത്തിൻ്റെ വേദനയ്ക്കിടയിലും അമലിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവയവദാനത്തിന് സന്നദ്ധരാവുകയായിരുന്നു. അമൽ ആറുപേർക്ക് ജീവൻ പകരും. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വാഹനാപകടം അമലിൻ്റെ ജീവിതം അപഹരിച്ചുവെങ്കിലും അവയവദാനത്തിലൂടെ അര ഡസൻ പേരിലൂടെയാണ് അമൽ ഇനി ജീവിക്കുക.

പാൻക്രിയാസ്, വൃക്ക, കരൾ എന്നിങ്ങനെ ആറ് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ അമലിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ സമ്മതം നൽകുകയായിരുന്നു. ഹൃദയം കൊച്ചിയിലെ ലിസി ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് മലപ്പുറം സ്വദേശിക്ക് നൽകുന്നത്. കരളും പാൻക്രിയാസ്, വൃക്ക എന്നിവ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ രോഗികൾക്ക് ദാനം ചെയ്യും. കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ അവയവങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്.

ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അവയവദാന രംഗത്ത് ഗുണപരമായ മാറ്റം ദൃശ്യമാവുകയാണ്. രണ്ട് മാസത്തിനിടെ രണ്ടാം തവണയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും എയർ ആംബുലൻസ് വഴി കൊച്ചിയിൽ ഹൃദയം എത്തിക്കുന്നത്. അവസാനമായി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിനായിരുന്നു എയർ ആംബുലൻസ് വഴി ഹൃദയം എത്തിച്ചത്. അവയവദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന കുപ്രചാരണങ്ങൾ അവയവ കൈമാറ്റത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് ഹൃദയരോഗ വിദഗ്ദ്ധനായ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇത് ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ച് അനുയോജ്യമായ അവയവങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് രോഗികളുടെ ജീവിക്കാനുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഇല്ലാതാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിയോഗത്തിൻ്റെ വേദനയ്ക്കിടയിലും ജീവദാനത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ ചില മനുഷ്യരെടുത്ത മഹത്തായ തീരുമാനമാണ് പലർക്കും പുതുജീവിതം നൽകുന്നത്.

