ലീഗിന് പിന്നാലെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസും കെസിയ്ക്ക്‌ എതിര്... മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയിൽ ട്വിസ്റ്റ്

നിലവിലെ എംഎല്‍എമാരില്‍ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് നിരീക്ഷകരോട് പിജെ ജോസഫ്, ഘടക കക്ഷി നേതാക്കളുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയും പൂര്‍ത്തിയാക്കി നിരീക്ഷകര്‍ മടങ്ങി.

KC venugopal, VD Satheesan, Ramesh Chennithala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 7, 2026 at 7:14 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാന്‍ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നിരീക്ഷകരായ അജയ്‌ മാക്കനും മുകുള്‍ വാസ്‌നികും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ ട്വിസ്റ്റ്. നിലവിലെ എംഎല്‍എമാരിലൊരാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ചെയര്‍മാന്‍ പിജെ ജോസഫ് നിരീക്ഷകരോടാവശ്യപ്പെട്ടു.

ചര്‍ച്ചയ്ക്കു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ പിജെ ജോസഫ് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പൊതു വികാരം കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് വിഡി സതീശന് അനുകൂല ഘടകമെന്നാണ് പൊതു വിലയിരുത്തല്‍. നേരത്തെ തന്നെ വിഡി സതീശനെ പരസ്യമായി പിന്തുണച്ച് രംഗത്തു വന്ന മുസ്ലീം ലീഗിന് പിന്നാലെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് കൂടി രംഗത്തിറങ്ങുന്നത് സതീശന് കൂടുതല്‍ സാധ്യത നല്‍കുന്നതാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

അതോടൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാത്തേക്ക് അവകാശവാദവുമായി ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന കെസി വേണുഗോപാലിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയുമാണ്. പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരുമായും എംപിമാരുമായും ഒറ്റയ്‌ക്കൊറ്റയ്ക്ക് കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എഐസിസി നിരീക്ഷകര്‍ യുഡിഎഫിൻ്റെ ഓരോ ഘടകക്ഷി നേതാക്കളെയും വെവ്വേറെ കണ്ടത്.

മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയിൽ നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രതികരണം (ETV Bharat)

തലസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലില്‍ വച്ചു നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്കായി ആദ്യം കയറിയത് ആര്‍എസ്‌പി നേതാക്കളായ ഷിബു ബേബിജോണ്‍, ബാബു ദിവാകരന്‍, എഎ അസീസ്, എന്‍കെ പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എംപി എന്നിവരായിരുന്നു. ആര് വേണമെന്ന് നിരീക്ഷകര്‍ ചോദിച്ചുമില്ല ഞങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുമില്ലെന്നായിരുന്നു ചര്‍ച്ച കഴിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങിയ ഷിബു ബേബി ജോണിൻ്റെ പ്രതികരണം.

കൂടിക്കാഴ്‌ച സുഗമമായിരുന്നുവെന്നും എഐസിസി എടുക്കുന്ന ഏതു തീരുമാനവും അംഗീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ നിരീക്ഷകരെ കണ്ടു പുറത്തു വന്ന കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിരീക്ഷകരെ അറിയിച്ചതായി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനായി കാക്കുകയാണെന്നും അതിനു ശേഷം തങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിക്കുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

ഇടി മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍, ഹാരിസ് ബീരാന്‍, പിഎംഎ സലാം എന്നിവരും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എഐസിസി തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുമെന്ന് സിഎംപി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സിപി ജോണും അനൂപ് ജേക്കബും കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ പ്രത്യേക പേരുകള്‍ ഒന്നും ഹൈക്കമാന്‍ഡിനു മുന്നില്‍ വച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ വിജയിച്ചു വന്നവരില്‍ നിന്ന് ഒരാളായിരിക്കണം മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന് നിരീക്ഷകരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പിജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു വികാരം നേതാവിനെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോള്‍ പരിഗണിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓരോ ഘടകക്ഷികളുമായും 10 മിനിട്ടാണ് നിരീക്ഷകര്‍ സംസാരിച്ചത്. ഘടകക്ഷികളുമായി ചര്‍ച്ച പൂര്‍ത്തിയാക്കി നിരീക്ഷകര്‍ ഡല്‍ഹിക്കു മടങ്ങി. തങ്ങള്‍ മടങ്ങുകയാണെന്നും എത്രയും വേഗം എഐസിസി നേതൃത്വത്തിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുമെന്നും ചര്‍ച്ച പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം നിരീക്ഷകരായ മുകുള്‍ വാസ്‌നികും അജയ്മാക്കനും മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ഘടക കക്ഷികളുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ദീപാദാസ് മുന്‍ഷിയും പങ്കെടുത്തു.
എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

