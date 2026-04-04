തന്ത്രി കണ്‌ഠര് രാജീവരെ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണം; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികാര നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും എഐബിഎഫ്

തന്ത്രിയെ പ്രധാന പ്രതിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാമ്പത്തിക ലാഭവും ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തെന്ന് ആരോപണം.

K.K.Govindan Namboothiri (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 4, 2026 at 7:14 PM IST

കോട്ടയം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ തന്ത്രി കണ്‌ഠര് രാജീവർക്കെതിരെയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികാര നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഓള്‍ ഇന്ത്യ ബ്രാഹ്‌മിന്‍ ഫെഡറേഷന്‍. അദ്ദേഹത്തിനെതിനെ തെളിവുകളിലെന്നു കോടതി കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഫെഡറേഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുടെ കാരണം സർക്കാരും പാർട്ടിയുമാണ്. സുത്രധാരൻ മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ബോർഡ് അംഗങ്ങളുമാണ്. ഭരണാധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ ഈ കൊള്ളയിൽ തന്ത്രിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല. കട്ടിള പാളി വിറ്റുകിട്ടിയ പണം പാർട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള പാർട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടും ഫണ്ടും ഈഡി പരിശോധിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാകും.

മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി എസ്‌ഐടിയെ രഹസ്യമായി സന്ദർശിച്ചതിനുശേഷമാണ് അന്വേഷണം മന്ത്രിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. തന്ത്രിയെ പ്രധാന പ്രതിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിയ്ക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാമ്പത്തിക ലാഭവും ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോപണം. ഒരു രാത്രിയിൽ കുറെ പൊലീസുകാർ തന്ത്രിയുടെ ഗൃഹത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്ന് അത്യാവശ്യമായി ചില കടലാസുകൾ ഒപ്പിടാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്തിനു കൊണ്ടുപോയി അവകാശമായി ലഭിച്ച വാജി വാഹനം ബലമായി പിടിച്ചെടുത്തു. അറസ്റ്റു ചെയ്‌ത്‌ റിമാൻഡിലായ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടച്ചു ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു.

കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത തന്ത്രിയോട് ആഭാസകരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ബീഡി വലിയ്ക്കുമോ, പൊടി വലിയ്ക്കുമോ, സിഗരറ്റ് വലിയുണ്ടോ, വ്യഭിചാരം ചെയ്യുമോ എന്നിവയായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അത്. യുവതി പ്രവേശന കാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് എതിര് നിന്നതിൻ്റെ കണക്ക് തീർക്കലായി മാറി. തന്ത്രിയെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും തളർത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് കിട്ടാതെ വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മധു മണിമല, മഹേഷ് പണിക്കർ മുതലായവർ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ തന്ത്രിയ്‌ക്കെതിരെ സംസാരിച്ചു.

തന്ത്രിയ്‌ക്കെതിരെ തെളിവിൻ്റെ ഒരു കണികപോലുമില്ലെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ തന്ത്രിയെ എത്രയും വേഗം പ്രതി പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികാര നടപടികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിൽ നടത്തി യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തണമെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘടന രക്ഷാധികാരി കെ.കെ.ഗോവിന്ദന്‍ നമ്പൂതിരി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

