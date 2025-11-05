ETV Bharat / state

സംഭവം കലക്കി; വെറും ടീച്ചറല്ലിത് എഐ ടീച്ചറാണ്, കൗതുകമായി കലോത്സവ വേദിയിലെ റിസള്‍ട്ട് പറയും കാഴ്‌ച

കലോത്സവ വേദിയില്‍ വേറിട്ട കാഴ്‌ചയായി എഐ ടീച്ചര്‍. മത്സര ഇനങ്ങളിലെ ഫലം അറിയാന്‍ എഐ ടീച്ചറെ സമീപിച്ചാല്‍ മതി.

AI TECHNOLOGY KOZHIKODE SUB DISTRICT KALOLSAVAM AI FACILITY USED IN KALOLSAVAM AI TEACHER IN KOZHIKODE KALOLSAVAM
AI Teacher in the sub district kalolsavam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 5, 2025 at 4:10 PM IST

|

Updated : November 5, 2025 at 4:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: സബ്‌ജില്ലാ കലോത്സവങ്ങളുടെ തിരക്കിലാണ് കേരളം. വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളുമൊക്കെ കലോല്‍സവ വേദികളില്‍ സജീവമാണ്. കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി പുറത്തെടുത്ത് കലോല്‍സവവേദിയില്‍ തകര്‍ക്കുന്ന കൊച്ചു മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും. ഓരോ മത്സരവും കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫലം അറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പുണ്ടല്ലോ. അതാണ് ഏറെ അസഹനീയം.

പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിക്കാര്‍ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു വരെ കാത്തുകെട്ടിക്കിടക്കണം. അതു വരെ ടെൻഷനടിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ കലോത്സവ വേദികളിലെ സ്ഥിരം കാഴ്‌ചകളാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം സ്ഥിരം കാഴ്ചകളില്‍ നിന്ന് വേറിട്ട സബ്‌ജില്ലാ കലോത്സവ വേദികണ്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട്ട്.പുത്തൂർ മഠം എഎംയുപി സ്‌കൂളിൽ നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൽ ഫലം അറിയാന്‍ വേണ്ടി കാത്തു കിടക്കുന്ന കാഴ്‌ച കാണാൻ സാധിക്കില്ല.

കാരണം ഇവിടെ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ എഐ ടീച്ചറുണ്ടാകും. ഓരോ മത്സരവും കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് നമ്പറിന് പിറകിലുള്ള ബാർകോഡുമായി എഐ ടീച്ചറുടെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ മതി റിസൾട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരും. ആരെയും കാത്ത് നിൽക്കണ്ട. റിസൾട്ടിനൊപ്പം അഭിനന്ദനങ്ങളും നല്‍കും ഈ എ ഐ ടീച്ചർ.

കലോത്സവവേദിയിലെ എഐ ടീച്ചർ (ETV Bharat)

ഓരോ കലോത്സവ വേദികളിലും സംഘാടകരും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വൈവിധ്യങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത് ആകർഷകമാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റം വരുത്തി പെരുമണ്ണയിൽ നടക്കുന്ന കലോത്സവ വേദിയിൽ എഐ ടീച്ചറിലൂടെ റിസൾട്ട് ല്യമാക്കിയത് കാണികൾക്ക് പോലും ഏറെ കൗതുകമായി.ഓരോ മത്സരം കഴിയുമ്പോഴും അവരവരുടെ കോഡ് നമ്പറുമായി കൗണ്ടറിൽ വന്ന് സ്‌കാൻ ചെയ്‌താൽ എഐ ടീച്ചർ റിസൾട്ട് പറയും. ഇനി കോഡ് നമ്പറിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്‌താലും മതി.

പെരുമണ്ണയിൽ നടക്കുന്ന കോഴിക്കോട് റൂറൽ സബ്‌ജില്ലാ കലോത്സവത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി മത്സരാർഥികളുടെ റിസൾട്ട് അറിയുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഒരാശയം നടപ്പിലാക്കിയത്. ഐടി പ്രൊഫഷണൽ ഫഹീം അഫ്‌നാൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി എഐ ടീച്ചറുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയത്.

എഐ ടീച്ചറിലൂടെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മത്സരത്തിന് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണെന്ന് രക്ഷിതാവായി കലോല്‍സവം കാണാനെത്തിയ നീതു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "നേരത്തെ കുട്ടികളുടെ മത്സരം എല്ലാം കഴിയുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നു റിസൾട്ട് അറിയാൻ. എന്നാൽ എഐ ടീച്ചർ വന്നതോടെ ഏത് ഗ്രേഡാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ബാർകോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും. ഒരുപാട് നേരം കാത്തിരുന്ന് മുഷിയുന്നതിന് പരിഹാരമാണ് എഐ ടീച്ചര്‍."

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

5000ത്തോളം വിദ്യാർഥികളാണ് 11 വേദികളിലായി കോഴിക്കോട് റൂറൽ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ മാറ്റുരയ്‌ക്കുന്നത്. സ്ഥിരമായി കലോത്സവ വേദികളിൽ മത്സരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ കാഴ്‌ച ആദ്യ അനുഭവം തന്നെ. എളുപ്പത്തില്‍ ഫലം അറിയുന്നതിലെ ത്രില്ലും സ്വയം ബാര്‍കോഡ് സ്കാന്‍ ചെയ്ത് നേരിട്ട് ഫലം അറിയുന്നതിലെ കൗതുകവുമൊക്കെയുണ്ട് മല്‍സരാര്‍ത്ഥികളായ ദിയയുടേയും സാന്‍വിയുടേയും വാക്കുകളില്‍.

"പല കലോല്‍സവങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നത് ആദ്യമാണ്. റിസള്‍ട്ട് അറിയാന്‍ അലഞ്ഞ് നടന്ന് ബുദ്ധി മുട്ടേണ്ട എന്നതു തന്നെയാണ് പ്രധാനം. പിന്നെ ഇത് എ ഐ സംവിധാനമല്ലേ. " ദിയയും സാന്‍വിയും ചോദിക്കുന്നു. മറ്റൊരു മല്‍സരാര്‍ത്ഥിയായ ഉമറുള്‍ ഫാറൂഖും എ ഐ ടീച്ചറില്‍ നിന്ന് മല്‍സര ഫലം അറിഞ്ഞ ത്രില്ലിലാണ്. "അറബിക്ക് മുഷാറയിലാണ് പങ്കെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ തവണ സെക്കന്‍ഡ് ആയിരുന്നു ഇത്തവണ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടി. റിസള്‍ട്ട് അറിയാന്‍ പരിപാടി മുഴുവന്‍ കഴിയുന്നതു വരെ കാത്തു നിക്കണമായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ. എ ഐ സംവിധാനം വന്നതോടെ അത് എളിപ്പമായി." ഫാറൂഖ് പറഞ്ഞു.

ഒറ്റ സ്കാനിലൂടെ ഒരു മല്‍സരാര്‍ത്ഥി പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഇനങ്ങളുടേയും ഫലം അറിയാമെന്നതാണ് സംവിധാനത്തിന്‍റെ മേന്മയെന്ന് അധ്യാപകനായ സമദ് പറഞ്ഞു. 'ഒന്നിലധികം മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഇത് ഗുണകരമാണ്.ഒന്നിലധികം പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ക്ക് ഓരോ വേദിയിലും പോയി റിസള്‍ട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. ഒറ്റത്തവണ ബാര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്‌താല്‍ പങ്കെടുത്ത മുഴുവന്‍ പരിപാടിയുടെയും റിസള്‍ട്ട് ലഭ്യമാകുമെന്നതാണ് വലിയ നേട്ടം.' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് എല്ലാ കലോല്‍സവ വേദികളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അധ്യാപികയായ സുമയ്യ പറയുന്നത്.

കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുട്ടികളും എഐ ടീച്ചറുടെ സേവനം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. കലോത്സവ വേദികളില്‍ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ കടന്ന് വന്നത് എങ്ങിനെ കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് പെരുമണ്ണയിലെ സബ്‌ജില്ലാ കലോത്സവം തെളിയിച്ചു. ജില്ലാ സംസ്ഥാന തലത്തിലടക്കം മറ്റ് കലോത്സവ വേദികളിലും ഇത്തരം ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ മത്സര നടത്തിപ്പ് ഏറെ ലളിതമാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

Also Read: അടിപൊളി ഫീല്‍; സഹ്യപര്‍വത നിരയെ ചുറ്റിവരിഞ്ഞൊരു പാത, വിസ്‌മയവും ചരിത്രവും ഇഴചേരുന്ന ചുരം പാത

Last Updated : November 5, 2025 at 4:35 PM IST

TAGGED:

AI TECHNOLOGY
KOZHIKODE SUB DISTRICT KALOLSAVAM
AI FACILITY USED IN KALOLSAVAM
AI TEACHER IN KOZHIKODE KALOLSAVAM
AI TECHNOLOGY IN KALOLSAVAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.