സ്‌കൂളില്‍ ടീച്ചർ വന്നില്ലെങ്കിലും പഠനം മുടങ്ങില്ല, ഹാജര്‍ ഇടാൻ വരെ ഇനി എഐ ടീച്ചര്‍, താരമായി കുട്ടിശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍

കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന 38-ാമത് കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസ് എക്‌സിബിഷനിലാണ് "എഡ്യൂ ബോട്ട്" എന്ന സ്‌മാർട്ട് വെർച്വൽ ടീച്ചറെ വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.

AI Teacher "Edu Bot" Unveiled by Tenth class Students (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 3, 2026 at 10:32 AM IST

എറണാകുളം: സ്‌കൂളുകളിൽ ടീച്ചർ വന്നില്ലെങ്കിലും വിദ്യാർഥികളും രക്ഷകർത്താക്കളും ഇനി ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. കുട്ടികളുടെ പഠനം ഇനി മുടങ്ങുമെന്ന വേവലാതിയും വേണ്ട. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ മുന്നിൽക്കണ്ടുകൊണ്ട് പഠനം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ എഐ ടീച്ചറെ യാഥാർഥ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പത്താം ക്ലാസിലെ ഒരുകൂട്ടം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍.

എഐ അധിഷ്‌ഠിത സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ "എഡ്യൂ ബോട്ട്" അവതരിപ്പിച്ചാണ് വിദ്യാർഥികൾ താരമായത്. കുട്ടികളെ പഠനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിനായി "എഡ്യൂ ബോട്ട്" എന്ന സ്‌മാർട്ട് വെർച്വൽ ടീച്ചറെയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നിരവധി സവിശേഷതകളുമുണ്ട്.

"എഡ്യൂ ബോട്ട്" അവതരിപ്പിച്ച് പത്താം ക്ലാസ്‌ കുട്ടികൾ (ETV Bharat)

കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന 38-ാമത് കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസ് എക്‌സിബിഷനിലാണ് സ്‌മാർട്ട് വെർച്വൽ ടീച്ചറെ മലപ്പുറത്തെ വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. മലപ്പുറം കക്കോവ് പിഎംഎസ്എ പിടിഎച്ച്എസ്എസ് സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാഥികളുടെ കഴിവും കരങ്ങളുമാണ് ഇതിനുപിന്നിൽ. പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളായ എ ആഗ്‌നേയ്, പി സി ഹസീഫ് മുഹമ്മദ്, എ നിരഞ്ജൻ, കെ അർചിത് പ്രകാശ് എന്നിവരാണ് സാരിയുടുത്തു നിൽക്കുന്ന 'എഐ' ടീച്ചറെ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള താല്‍പര്യവും അറിവും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾ മുൻകൈയെടുത്ത് നിർമിച്ച എഡ്യൂ ബോട്ട് എ ഐ ടീച്ചർ. യഥാർഥ ടീച്ചറിന് എഐ എഡ്യു ബോട്ട് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തെയും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തേയും ലോകത്ത് എവിടെയിരുന്നും നിയന്ത്രിക്കാം. ഇതിനായി അഡ്‌മിൻ മാനേജ്‌മെൻ്റും ആക്റ്റിവിറ്റി ട്രാക്കിംഗും അനുവദിക്കുന്ന എഡ്യൂ കണക്‌ട് മൊബൈൽ ആപ്പാണ് ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.

ടീച്ചറില്ലെങ്കിൽ എഐ ടീച്ചർ ക്ലാസിലെത്തും

പരിക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ എഐ ടീച്ചറുടെ സേവനം ഇതേ സ്‌കൂളിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. സ്‌കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഡൽ തിങ്കറിംഗ് ലാബിൻ്റെ ഭാഗമയാണ് തങ്ങൾ എ ഐ ടീച്ചർ എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

"കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഞങ്ങൾ എഐ ടീച്ചറെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരുന്നു. ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ദിവസം ലീവായാൽ അന്നത്തെ പാഠഭാഗങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ബദൽ സംവിധാനമായാണ് എഐ ടീച്ചറെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക. ടീച്ചറില്ലെങ്കിൽ എഐ ടീച്ചർ ക്ലാസിലെത്തുകയും, ഹാജർ എടുക്കുകയും ചെയ്‌ത ശേഷം പാഠഭാഗങ്ങൾ ക്ലാസിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും" എന്ന് എഐ ടീച്ചർ നിർമാണത്തിൽ പങ്കാളിയായ പി സി ഹസീഫ് പറഞ്ഞു.

എ ഐ ടീച്ചറുടെ ഭാഗമായ ഇവി അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഹായ് ടിച്ചർ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് എ ഐ ടീച്ചറോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ എന്തും എഐ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കാം. നിലവിൽ എ ഐ ടീച്ചർക്ക് കാലിൽ ഘടിപ്പിച്ച വീലിൽ സഞ്ചരിക്കാനും കഴിയും.

കൈ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാക്കി എ ഐ ടീച്ചറെ കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ. അതേസമയം ഇത് പൂർണമായും ടീച്ചർക്ക് പകരമാകുകയില്ലെന്നും ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു. ടീച്ചർക്കൊരു സഹായിയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളിൽ പത്തോളം ക്ലാസുകൾ എ ഐ ടീച്ചർ എടുത്തെന്നും കുട്ടികൾ ഏറെ താല്‍പര്യത്തോടെയാണ് എ ഐ ടീച്ചറെ സമീപിച്ചതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

എഡ്യൂ ബോട്ട് എ ഐ ടീച്ചറുടെ പ്രത്യേകതകൾ

എഡ്യൂ ബോട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം എച് ടി എം എൽ, സി എസ് എസ്, ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ്, ജെക്വയറി, ബൂട്‌സ്‌ട്രാപ്പ് തുടങ്ങിയ ആധുനിക വെബ് സാങ്കേതികവിദ്യകളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.

വീഡിയോ കോളുകൾ, ഫയൽ ഷെയറിംഗ്, തത്സമയ സ്‌കൂൾ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ, ചാറ്റിങ്, വിദ്യാർഥികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തൽക്ഷണം ഉത്തരം നൽകുന്ന വോയിസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നിവ വാഗ്‌ധാനം ചെയ്യുന്ന ആറ് ആപ്പുകളാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

എഡ്യൂ കണക്‌ട് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വെർച്വൽ എ ഐ ടീച്ചറിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള സ്ക്രീനിൽ നോട്ടുകൾ അ‌പ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ പ്രൊജക്‌ടറുമായി ഘടിപ്പിച്ചാൽ നോട്ടുകൾ ഡിജിറ്റൽ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ കഴിയും. വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈൽ ആപ്പിൽ എഴുതിയാൽ അതും ഡിജിറ്റൽ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ തെളിയും.

കൂടാതെ ഹാജരെടുക്കാനും കുട്ടികളുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താനും എഐ ടീച്ചർക്ക് കഴിയും. കുട്ടികളുടെ സ്‌കൂൾ ഐ ഡി കാർഡ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡിയാക്കി സ്‌കാൻ ചെയ്‌താണ് ഹാജരെടുക്കുക. സംശയം ചോദിച്ചാലും ഉടൻ മറുപടി നൽകും.

മാതാപിതാക്കൾക്ക്‌ സ്‌കൂൾ വാർത്തകളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയി തുടരാനും അവരുടെ കുട്ടികളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും. എഡ്യൂ ബോട്ട് എ ഐ പഠനത്തെ കൂടുതൽ ആകർഷകവുമാക്കുമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. കുട്ടി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇതിനകം തന്നെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

