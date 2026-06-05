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വീട്ടുപടിക്കലെ പച്ചപ്പിനെ ഡിജിറ്റലാക്കാൻ മൂന്ന് പത്താംക്ലാസുകാരികൾ; 'ബയോ വീവ്' പദ്ധതിക്ക് സുവോളജിക്കൽ സർവേയുടെ അംഗീകാരം

ബാലുശ്ശേരി ഗവ എച്ച്എസ്എസിലെ പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളായ ആവണി ചന്ദ്ര, ജാൻവി കെ. ഉല്ലാസ്, ശിവപ്രിയ എന്നിവരാണ് "ബയോ വീവ്" എന്ന പദ്ധതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. പദ്ധതിക്ക് സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്,

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"ബയോ വീവ്" പദ്ധതിയുമായി വിദ്യാർഥികൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 5, 2026 at 1:33 PM IST

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കോഴിക്കോട്: ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം. വിവിധങ്ങളായ സസ്യലതാതികൾ കൊണ്ടും വൃക്ഷങ്ങളാലും സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട്. പലതരത്തിലും മനുഷ്യനും മറ്റു ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഇവയിൽ മിക്കവയും. നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും എത്രതരം ചെടികളുണ്ട്? എത്രതരം മരങ്ങളുണ്ട്? നമ്മളിൽ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കാര്യമാണ്.

ജനവാസമേഖലകളിലെ പലതരം ചെടികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എന്നെന്നേക്കുമായി അടയാളപ്പെടുത്തിവയ്ക്കാനും
സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി എത്തുകയാണ് മൂന്നു ഹൈസ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ. ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് എഐ സഹായത്തോടെയുള്ള "ബയോ വീവ്" പദ്ധതിയാണ് ബാലുശേരി ഗവ എച്ച്എസ്എസിലെ പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളായ ആവണി ചന്ദ്ര, ജാൻവി കെ. ഉല്ലാസ്, ശിവപ്രിയ എന്നിവർ ഒരുക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിക്ക് സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ENVIRONMENT DAY BALUSSERY GOVT HSS BIO WEAVE PROJECT BY STUDENTS BIO WEAVE PROJECT
ബയോ വീവ് പദ്ധതിയുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ (ETV Bharat)

ജനകീയ പിന്തുണയോടെ പരിസ്ഥിതിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ആശയം.
ഇതിൻ്റെ വിവര ശേഖരണത്തിനായി മൊബൈൽ ആപ്പ് നിർമിതി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പരിസ്ഥിതിക്കുവേണ്ടി മാത്രമായുള്ള ആപ്പാണിത്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഈ ആപ്പിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്താം. അതതു പ്രദേശത്തും കാണുന്ന ചെടികളുടെയും പുൽക്കൊടികളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ എഐ വിവരണത്തോടെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം.

ENVIRONMENT DAY BALUSSERY GOVT HSS BIO WEAVE PROJECT BY STUDENTS BIO WEAVE PROJECT
ഗവ എച്ച്എസ്എസ്‌ ബാലുശ്ശേരി (ETV Bharat)

വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ജൈവ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ താരതമ്യം
ചെയ്‌തു കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ജിപിഎസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസ്‌തുത ചെടി നിൽക്കുന്ന കൃത്യമായ സ്ഥലവും ഡിജിറ്റലായി രേഖപ്പെടുത്തും.

പ്രകൃതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ നാട്ടിലുള്ള പരമ്പരാഗത അറിവുകളും ആപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്താം.സ്‌കൂളിലെ ബയോളജി അധ്യാപകൻ യു.കെ. ഷജിലിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയത്. യുഎൽ സ്പേസ് ക്ലബ്ബിലെ കെ.വരുൺ ആണ് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നത്.

ENVIRONMENT DAY BALUSSERY GOVT HSS BIO WEAVE PROJECT BY STUDENTS BIO WEAVE PROJECT
ആവണി ചന്ദ്ര, ജാൻവി കെ. ഉല്ലാസ്, ശിവപ്രിയ അധ്യാപകൻ ഷജിലിനോടൊപ്പം (ETV Bharat)

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും സഹകരണത്തോടെ സർവേ നടത്തി വിവരശേഖരണം നടത്തും. പിന്നീട് ജനകീയ പങ്കാളിത്തം വിപുലമാക്കുമെന്നും അധ്യാപകനായ യു.കെ. ഷജിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അനിയന്ത്രിതമായ ഇടപെടലുകൾ കാരണം ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി മാറ്റത്തിൻ്റെ തീവ്രത എത്രത്തോളമെന്ന് ഈ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കൃത്യമായി മനസിലാക്കാനും അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ തയാറാക്കാനും കഴിയും. ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ നഷ്‌ടമാകുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തടയാൻ കഴിയുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദേശീയതലത്തിൽ നടത്തിയ ഹാക്കത്തണിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. ഗവേഷകരും പ്രൊഫഷനലുകളും പങ്കെടുത്ത ദേശീയ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.

ENVIRONMENT DAY BALUSSERY GOVT HSS BIO WEAVE PROJECT BY STUDENTS BIO WEAVE PROJECT
ആവണി ചന്ദ്ര, ജാൻവി കെ. ഉല്ലാസ്, ശിവപ്രിയ അധ്യാപകൻ ഷജിലിനോടൊപ്പം (ETV Bharat)

പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നാടുനീളെ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് അതിനെ പരിപാലിക്കാതെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലും ഭേദം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളതിനെ നന്നായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിപാലിക്കുക എന്നതാണ്. ബാലുശ്ശേരി എച്ച്എസ്എസിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് കുറെ വർഷങ്ങളായി നടന്നുവരുന്നുണ്ട്.

ആ ചങ്ങല ഇനിയും നീണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹൈസ്‌ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ തുടർ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പല റിസർച്ചുകളും നടത്തേണ്ടിവരും. അതിനെല്ലാം അടിത്തറയിടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇതെന്നും 2021 ലെ സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയായ യു.കെ. ഷജിൽ പറഞ്ഞു.

ENVIRONMENT DAY BALUSSERY GOVT HSS BIO WEAVE PROJECT BY STUDENTS BIO WEAVE PROJECT
ബയോ വീവ് പദ്ധതിയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി വിദ്യാർഥികൾ (ETV Bharat)

തൃക്കുറ്റിശ്ശേരി പെരുഞ്ചേരിക്കണ്ടി അഭിലാഷിൻ്റെയും സുജിലയുടെയും മകളാണ് ആവണി ചന്ദ്ര, ബാലുശ്ശേരി കിണറുള്ളതിൽ ഉല്ലാസ് കുമാറിൻ്റെയും മല്ലികയുടെയും മകളാണ് ജാൻവി.കെ.ഉല്ലാസ്. തൃക്കുറ്റിശ്ശേരി പാലക്കാട്ട് ഇല്ലം മനോജ് നമ്പൂതിരിയുടെയും വിദ്യയുടെയും മകളാണ് ശിവപ്രിയ. സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ZSI) 111-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച 111 മണിക്കൂർ 'നാഷണൽ ട്രഡീഷണൽ നോളഡ്‌ജ് ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്‌സിറ്റി കൺസർവേഷൻ ഹാക്കത്തോണിൽ' ഇവർ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി.

വിവിധ പ്രോജക്‌ടുകളിലൂടെ വിദ്യാർഥികളിൽ ശാസ്ത്രാഭിമുഖ്യം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ജിഎച്ച്എസ്എസ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ മികച്ച സ്‌കൂൾ അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് അടിത്തറയായത്. എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ഗവേഷകരും പ്രൊഫഷണലുകളും പങ്കെടുത്ത കടുത്ത ദേശീയ മത്സരത്തിൽ, കർണാടകയിലെ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജ് ടീം ഒന്നാമതായും ഒരു ഗവേഷണ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ രണ്ടാമതായും എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ പത്താം ക്ലാസുകാർ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി അത്ഭുതമായത്.

ENVIRONMENT DAY BALUSSERY GOVT HSS BIO WEAVE PROJECT BY STUDENTS BIO WEAVE PROJECT
ആവണി ചന്ദ്ര, ജാൻവി കെ. ഉല്ലാസ്, ശിവപ്രിയ (ETV Bharat)

മുതിർന്നവരുടെ പരമ്പരാഗത ജൈവവൈവിധ്യ അറിവുകൾ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവർ വികസിപ്പിച്ച 'ബയോവീവ്' എന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും, ജീവികളും പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചിത്രീകരിക്കുന്ന 'ബയോഗ്രാഫ്' എന്ന ടൂളുമാണ് ഇവരെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

വായ്മൊഴി അറിവുകളുടെ ഡോക്യുമെൻ്റെഷനിലൂടെയും മാപ്പിംഗിലൂടെയും പാരിസ്ഥിതിക പൈതൃകം വരുംതലമുറയ്ക്കായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റ്, യഥാർത്ഥ ലോകത്തെ പരിസ്ഥിതി വെല്ലുവിളികൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ പരിഹാരം കാണാൻ സ്‌കൂൾ തല ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഇവർ തെളിയിക്കുന്നു.

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