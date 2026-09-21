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ഭാഗ്യശാലി നീയെവിടെ? സുവർണ്ണകേരളം ബമ്പറടിച്ച കോടീശ്വരനെ കാത്ത് ഏജന്‍റ്

പതിനെട്ടാം തീയതി നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിലാണ് കേരള ലോട്ടറിയുടെ സുവർണ്ണ കേരളം ബമ്പറിന്‍റെ ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ കൽപ്പറ്റയിലെ ലോട്ടറി സ്റ്റാളിൽ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനെ തേടിയെത്തിയത്.

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Photo from Wayanad. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 9:45 AM IST

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ജിന്‍സ്‌ തോട്ടുംകര

വയനാട്: കേരള ലോട്ടറിയുടെ സുവർണ്ണ കേരളം ബമ്പറടിച്ച കോടീശ്വരനെ തേടി നടക്കുകയാണ് വയനാട് കൽപ്പറ്റയിലെ ഒരു ലോട്ടറി ഏജന്‍റ്. ഒരുകോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമാണ് കൽപ്പറ്റ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് സമീപത്തെ ലോട്ടറി ഏജൻസി വിറ്റ ടിക്കറ്റിന് ലഭിച്ചത്. സമ്മാനം ലഭിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ ലഡു വിതരണം ചെയ്‌തും ബാനർ വച്ചും വിജയം ആഘോഷിച്ചെങ്കിലും നറുക്കെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഭാഗ്യവാനെ കണ്ടെത്താനാവാത്ത വിഷമത്തിലാണ് ഏജന്‍റായ അജയകുമാറും സുഹൃത്തുക്കളും.

വയനാട്ടിലെ ലോട്ടറി കടയില്‍ നിന്നും. (ETV Bharat)

ഭാഗ്യശാലിയെ കാത്ത് അജയകുമാര്‍

പതിനെട്ടാം തീയതി നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിലാണ് കേരള ലോട്ടറിയുടെ സുവർണ്ണ കേരളം ബമ്പറിന്‍റെ ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ കൽപ്പറ്റയിലെ ലോട്ടറി സ്റ്റാളിൽ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനെ തേടിയെത്തിയത്. കൽപ്പറ്റ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് സമീപത്തെ ചെറിയ കടയിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റെടുത്തത് ആരാണെന്നറിയാതെ പരതുകയാണ് ഏജന്‍റായ കോട്ടവയൽ സ്വദേശി അജയകുമാറും സുഹൃത്ത് അറുമുഖനും. സന്തോഷ സൂചകമായി കവലയിൽ ബാനർ സ്ഥാപിക്കുകയും ആളുകൾക്ക് ലഡു വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തെങ്കിലും തങ്ങളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റെടുത്ത കോടീശ്വരൻ ആരാണെന്ന് മാത്രം ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

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ലോട്ടറി കടയില്‍ നിന്നും. (ETV Bharat)

പരിചയക്കാരോട് മുഴുവന്‍ ചോദിച്ചു

സ്ഥിരമായി പരിചയക്കാരാണ് ഈ കടയിൽ നിന്ന് ലോട്ടറി എടുക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പരിചയത്തിലുള്ള നിരവധിയാളുകളോട് ഇരുവരും അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. സമ്മാനത്തുകയുടെ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഏജന്‍റ് കമ്മിഷനായി അജയകുമാറിന് ലഭിക്കുക. മകളുടെ വിവാഹം അടുത്തെത്തിനിൽക്കെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അജയകുമാറിനെ തേടി ഈ കമ്മിഷൻ ഭാഗ്യമെത്തിയത്. സമ്മാനമടിച്ച ടിക്കറ്റ് ബാങ്കിലോ ലോട്ടറി ഓഫിസിലോ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഏജന്‍റിന് തുക ലഭിക്കൂ. മകളുടെ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ തുക ഉപയോഗിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അജയകുമാർ.

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വയനാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രം. (ETV Bharat)

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ടിക്കറ്റെടുത്ത ഭാഗ്യശാലി ഇതുവരെ ഇവിടെയെത്തിട്ടില്ല. തങ്ങള്‍ക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേരോട് വിവരങ്ങള്‍ ചോദിച്ചെങ്കിലും അവരല്ല ടിക്കറ്റെടുത്തത് എന്നാണ് അറിയാന്‍ സാധിച്ചതെന്ന് അജയകുമാറിന്‍റെ സുഹൃത്ത് അറുമുഖന്‍ പറഞ്ഞു.

ഏജന്‍റ് കമ്മിഷൻ തുക കൊണ്ട് മകളുടെ വിവാഹം ഭംഗിയായി നടത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുടുംബം. കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് സുവർണ്ണ കേരളം ബമ്പറെടുത്ത ആ കോടീശ്വരൻ എത്രയും വേഗം ടിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷിയില്‍ കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇവർ.

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