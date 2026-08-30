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യൂറോപ്പിലെ മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ് കൊടുമുടി കീഴടക്കി മാഴ്‌സും മുരളീധരനും; പ്രായത്തെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറിയ ഹിമപാതകൾ..

റിട്ടയർമെൻ്റിന് ശേഷം ജീവിതം ഒതുങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് വയനാട്ടുകാർ.പ്രായത്തിൻ്റെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്കും ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ സംശയങ്ങൾക്കും നടുവിലും അവരുടെ കണ്ണുകൾ അടുത്ത കൊടുമുടിയിലാണ്.

ELBRUS SUMMIT WAYANAD MOUNTAINEERS ELBRUS SUMMIT HIGHEST PEAK MOUNT ELBRUS TJ MARCE AND MURALEEDHARAN WAYANAD
യൂറോപ്പിലെ മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ് കൊടുമുടി കീഴടക്കി മാഴ്‌സും മുരളീധരനും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2026 at 9:21 AM IST

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വയനാട്: റിട്ടയർമെൻ്റ് ജീവിതം വിശ്രമിക്കാനുള്ളതല്ല, പുതിയ കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കാനുള്ളതാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് മുതിർന്ന പർവതാരോഹകർ. 74-ാം വയസിൽ ടിജെ മാഴ്‌സും 66-ാം വയസിൽ മുരളീധരനും യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ് കീഴടക്കി. കഠിനമായ ഹിമക്കാറ്റിനെയും കൊടുംതണുപ്പിനെയും മറികടന്ന് കൊടുമുടിയിൽ ഇരുവരും പാറിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക.

സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊടുമുടി. ചുറ്റും മഞ്ഞിൻ്റെ ലോകം. ശരീരത്തെ തുളച്ചുകയറുന്ന കൊടുംതണുപ്പും ശക്തമായ ഹിമക്കാറ്റും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പർവതാരോഹണ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ മൗണ്ട് എൽബ്രൂസിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ പ്രായം ഒരു തടസമല്ലെന്ന് തെളിയിച്ച്, വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു. ടി ജെ മാഴ്‌സും മുരളീധരനും ഒടുവിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തി. അവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യ എൺപതാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ, മഞ്ഞുമൂടിയ എൽബ്രൂസിൻ്റെ കൊടുമുടിയിൽ ഇരുവരും ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തി. രാജ്യസ്നേഹവും സാഹസികതയും ഒരേ ഫ്രെയിമിൽ ഒന്നിച്ച അപൂർവ നിമിഷമായിരുന്നു അത്.

ELBRUS SUMMIT WAYANAD MOUNTAINEERS ELBRUS SUMMIT HIGHEST PEAK MOUNT ELBRUS TJ MARCE AND MURALEEDHARAN WAYANAD
യൂറോപ്പിലെ മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ് കൊടുമുടി കീഴടക്കി മലയാളികൾ (ETV Bharat)

ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മഞ്ഞു കാറ്റ്

"വളരെ മികച്ച അനുഭവമായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു മഞ്ഞു കാറ്റ്. ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും ഫോട്ടോയെല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് മടങ്ങുക. ഇതുപോലെ തന്നെ ആഗസ്‌റ്റ് 15 ന് ഇന്ത്യയുടെ പതാകയും പിടിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പോയത്. മഞ്ഞു കാറ്റടിച്ചാൽ കണ്ണുപോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ബഹിരാകാശത്തേയ്‌ക്ക് പോകുന്നതുപോലൊരു തോന്നലാണ്. 65 കിലോമീറ്റർ സ്‌പീഡിലായിരുന്നു മഞ്ഞ് ദേഹത്തേയ്‌ക്ക് അടുച്ചുവാശിക്കൊണ്ടിരുന്നത്" ജെ മാഴ്‌സ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

ELBRUS SUMMIT WAYANAD MOUNTAINEERS ELBRUS SUMMIT HIGHEST PEAK MOUNT ELBRUS TJ MARCE AND MURALEEDHARAN WAYANAD
ടിജെ മാഴ്‌സ് (ETV Bharat)

അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് പോലും കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഹിമക്കാറ്റിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടേയുള്ളൂ. ആ അനുഭവം വാക്കുകൾക്കതീതമാണ്. തന്നെയുമല്ല കേറിയ അത്രയും ദൂരം തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന ഭയവും ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുമായുള്ള ബന്ധം കെട്ടിയിരിക്കുന്ന റോപ്പിലൂടെയായിരുന്നു. മുന്നിൽ പോകുന്ന ആളുടെ കാൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അവർ കാലുവയ്‌ക്കുന്നിടത്ത് നമ്മളും കാലുവയ്‌ക്കുന്നു. തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും ഹിമക്കാറ്റ് ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പർവ്വതാരോഹകനായ ടി ജെ മാഴ്‌സ് പറയുന്നു.

ELBRUS SUMMIT WAYANAD MOUNTAINEERS ELBRUS SUMMIT HIGHEST PEAK MOUNT ELBRUS TJ MARCE AND MURALEEDHARAN WAYANAD
ടിജെ മാഴ്‌സ് (ETV Bharat)

കാവുമന്ദം സ്വദേശിയായ ടി ജെ മാഴ്‌സും കേണിച്ചിറ സ്വദേശിയായ മുരളീധരനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ആരംഭിച്ചത് 2021-ൽ. ഇരുവരെയും ഒരുമിപ്പിച്ചത് പർവതങ്ങളോടുള്ള ഒരേ അഭിനിവേശം. ആദ്യമായി എവറസ്‌റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള യാത്ര. പിന്നീട് ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ കിളിമഞ്ചാരോ. ഓരോ യാത്രയും അടുത്ത വെല്ലുവിളിയിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായി. ഒടുവിൽ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് എൽബ്രൂസും കീഴടക്കി.

ELBRUS SUMMIT WAYANAD MOUNTAINEERS ELBRUS SUMMIT HIGHEST PEAK MOUNT ELBRUS TJ MARCE AND MURALEEDHARAN WAYANAD
മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ് കൊടുമുടി (ETV Bharat)

ഹിമക്കാറ്റിനെ തോൽപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട്

"ആദ്യം ജോർജിയയിൽ ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് റോഡ് മാർഗമാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ട്രക്ക് സോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് റൂമെടുത്ത് താമസിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ നിന്ന് 3,700 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള മല കയറി. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം 3,800 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള മല കയറി. പിന്നീട് മഞ്ഞിൽ നടക്കാനുള്ള പരിശീലനം നേടി. അതിന് അടുത്ത ദിവസമാണ് മൗണ്ട് എൽബ്രൂസിലേയ്‌ക്കുള്ള ട്രെക്കിങ് ആരംഭിച്ചത്. 5,100 മീറ്ററിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുതൽ ഹിമക്കാറ്റ് അടിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവിടന്നങ്ങോട്ടുള്ള കയറ്റം വളരെ വ്യത്യസ്‌തവും പുതുമയും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ മഞ്ഞുകാറ്റ് ശക്തമാകാൻ തുടങ്ങി. എങ്കിലും വിജയകരമായി ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു" പർവ്വതാരോഹകൻ മുരളീധരൻ പറയുന്നു.

ELBRUS SUMMIT WAYANAD MOUNTAINEERS ELBRUS SUMMIT HIGHEST PEAK MOUNT ELBRUS TJ MARCE AND MURALEEDHARAN WAYANAD
മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ് കൊടുമുടി കയറുന്ന മലയാളികൾ (ETV Bharat)

2021 ലാണ് ട്രെക്കിങ് ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന് ശേഷം ചെറുതും വലുതുമായ 130 ഓളം ട്രെക്കിങ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എടുത്ത് പറയണ്ടത് യൂനാം പീക്ക്, സർപ്പാസ്, ഖീർ ഗംഗ, അന്നപൂർണ, ഗോച്ച ലാ പാസ്, കെജിഎൽ (കശ്‌മീർ ഗ്രേറ്റ് ലേക്‌സ്) എന്നുള്ള ഹിമാലയൻ ട്രെകിങുകളും എവറസ്‌റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ്, ശ്രീലങ്കയിലെ ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതം, ആഫ്രിക്കയിലെ കിളിമഞ്ചാരോ എന്നിവ. ഇനി അഞ്ച് കൊടുമുടികൾ കൂടി കയറണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നും മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

ELBRUS SUMMIT WAYANAD MOUNTAINEERS ELBRUS SUMMIT HIGHEST PEAK MOUNT ELBRUS TJ MARCE AND MURALEEDHARAN WAYANAD
മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ് കൊടുമുടി കയറുന്ന മലയാളികൾ (ETV Bharat)

അടുത്ത ലക്ഷ്യം നേപ്പാളിലെ കൊടുമുടികൾ

പ്രായത്തിൻ്റെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്കും ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ സംശയങ്ങൾക്കും നടുവിലും അവരുടെ കണ്ണുകൾ അടുത്ത കൊടുമുടിയിലാണ്. ഇനി ലക്ഷ്യം നേപ്പാളിലെ കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കൊടുമുടികൾ. പ്രായം കൂടുമ്പോൾ സ്വപ്‌നങ്ങളുടെ ഉയരം കുറയണമെന്നില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് മാഴ്‌സും മുരളീധരനും.
കാലുകൾ തളർന്നാലും മനസ് കീഴടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഏത് കൊടുമുടിയും അകലെയല്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇവരുടെ യാത്ര പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നത്.

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TAGGED:

ELBRUS SUMMIT
WAYANAD MOUNTAINEERS ELBRUS SUMMIT
HIGHEST PEAK MOUNT ELBRUS
TJ MARCE AND MURALEEDHARAN WAYANAD
TWO MOUNTAINEERS FROM WAYANAD

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